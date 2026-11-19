Lecce menjamu Sassuolo pada Sabtu, 12 Desember 2026 di Stadio Via del Mare, Lecce.

Pertemuan terakhir mereka pada Mei 2026 menyajikan laga sengit dengan lima gol di Mapei Stadium. Lecce meraih kemenangan dramatis 3-2 di kandang lawan berkat gol Nikola Štulić pada menit ke-90 masa tambahan waktu. Sebelumnya pada musim 2025/26, kedua tim bermain imbang tanpa gol dalam laga ketat saat bertemu di Lecce pada Oktober 2025.

Simak GOAL untuk mengetahui segala hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Lecce vs Sassuolo, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Serie A Lecce vs Sassuolo dimulai?

Lecce vs Sassuolo berlangsung di Stadio Via del Mare, Lecce, pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Serie A - Pekan 15 12 Des 2026 - 12.00 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Bagaimana cara membeli tiket Serie A Lecce vs Sassuolo?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Serie A Lecce vs Sassuolo:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui bagian penjualan tiket di situs resmi US Lecce. Tiket biasanya mulai dijual kepada masyarakat umum sekitar satu hingga dua pekan sebelum tanggal pertandingan dan juga dapat dibeli di gerai penjualan resmi Vivaticket di Lecce.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama habis.

Berapa harga tiket Serie A Lecce vs Sassuolo?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Serie A Lecce vs Sassuolo:

1. Kanal resmi klub

Curve Nord / Sud & Distinti (di belakang gawang / sudut stadion): €19 (harga penuh) / €9 (usia di bawah 14 tahun)

€19 (harga penuh) / €9 (usia di bawah 14 tahun) Tribun suporter tamu (Settore Ospiti): €19 (harga penuh) / €9 (usia di bawah 14 tahun)

€19 (harga penuh) / €9 (usia di bawah 14 tahun) Tribuna Est (tribun timur): €25 (harga penuh) / €13 (usia di bawah 14 tahun)

€25 (harga penuh) / €13 (usia di bawah 14 tahun) Tribuna Centrale Inferiore (tribun tengah bawah): €35 (harga penuh) / €16 (usia di bawah 14 tahun)

€35 (harga penuh) / €16 (usia di bawah 14 tahun) Tribuna Centrale Superiore (tribun tengah atas): €55 (harga penuh) / €23 (usia di bawah 14 tahun)

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun belakang gawang & sudut (kategori termurah): Mulai dari €15 hingga €35

Mulai dari €15 hingga €35 Tribun sisi lapangan / Tribuna Est (kategori menengah): €45 hingga €75

€45 hingga €75 Tribun tengah / Tribuna Centrale (kategori premium): €80 hingga €105+

Lecce vs Sassuolo di Serie A: Semua yang perlu diketahui

Performa Lecce dan Sassuolo

Lecce mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Serie A. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Torino, setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Genoa. Satu-satunya hasil positif dalam periode ini adalah kemenangan tandang 3-0 atas Udinese. Tim asuhan Di Francesco mencetak 10 gol dan kebobolan 10 kali dalam lima pertandingan tersebut, catatan yang menunjukkan kemampuan menyerang tetapi kurangnya konsistensi dalam bertahan.

Sassuolo kalah dalam kelima pertandingan terakhirnya di Serie A. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Roma. Dalam periode ini, mereka juga kalah 2-4 di kandang dari Fiorentina dan dihajar Lazio 2-6. Sassuolo mencetak sembilan gol tetapi kebobolan 20 kali dalam lima pertandingan tersebut, mempertegas masalah pertahanan yang turut menyebabkan pemecatan Aquilani.

Lecce vs Sassuolo: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Mei 2026, ketika Lecce menang 3-2 di kandang Sassuolo dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Lecce menang dua kali dan Sassuolo juga dua kali, sementara satu laga berakhir imbang. Kedua tim juga bermain imbang tanpa gol pada Oktober 2025, sedangkan Sassuolo menang 2-0 dalam pertemuan di Coppa Italia pada September 2024.