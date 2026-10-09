Cara mendapatkan tiket Le Mans vs Toulouse: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Le Mans akan menghadapi Toulouse pada Jumat, 16 Oktober 2026 di Stade Marie-Marvingt.

Sepanjang sejarah pertemuan mereka, kedua klub memiliki rekor head-to-head yang ketat dengan 22 pertemuan kompetitif, yakni 7 kemenangan untuk Le Mans, 8 kemenangan untuk Toulouse, dan 7 hasil imbang. Laga ini menjadi ujian penting bagi kedua klub saat mereka berusaha meraih poin berharga untuk naik di klasemen Ligue 1.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Le Mans vs Toulouse, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Le Mans vs Toulouse di Ligue 1?

Ligue 1 - Pekan 7 16 Okt 2026 - 14.45 Stade Marie-Marvingt

Bagaimana cara membeli tiket Ligue 1 Le Mans vs Toulouse?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Le Mans dan Toulouse, ikuti opsi pembelian utama berikut ini:

1. Platform penjualan tiket resmi klub

Pertandingan kandang (di Stade Marie-Marvingt): Cara paling langsung untuk mengamankan tiket adalah melalui portal tiket online resmi Le Mans FC. Anda dapat memilih tribun dan kursi pilihan Anda langsung di peta tempat duduk digital mereka.

Sektor tim tamu (suporter Toulouse): Jika Anda ingin duduk di bagian tim tamu, tiket biasanya didistribusikan melalui situs tiket resmi Toulouse FC atau kelompok suporter tamu yang ditunjuk.

2. Pasar tiket sekunder & umum

Platform penjualan kembali: Platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket penjualan kembali dari pemegang kursi individu. Harga di platform ini berfluktuasi berdasarkan permintaan suporter.

Berapa harga tiket Ligue 1 Le Mans vs Toulouse?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 antara Le Mans dan Toulouse bervariasi tergantung tempat Anda membeli dan kategori tempat duduk yang dipilih:

1. Penjualan tiket resmi klub (harga normal)

Kategori 4 / Tribun aktif / Belakang gawang: €15 hingga €25

Kategori 2 / Sudut & sisi atas: €20 hingga €35

Kategori 1 / Tribun tengah & premium: €35 hingga €60+

Tarif konsesi (pelajar / di bawah 14 tahun): €10,50 hingga €23,50

2. Pasar sekunder & platform penjualan kembali

Saat jendela penjualan tiket utama ditutup, platform tiket sekunder seperti StubHub memberi suporter kesempatan kedua untuk mendapatkan akses masuk pada hari pertandingan.

Kursi level masuk: €45 hingga €55

Kategori 1 & tempat duduk utama: €80 hingga €140+

Le Mans vs Toulouse di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Le Mans vs Toulouse

Le Mans tidak memenangi satu pun dari lima pertandingan terakhirnya, dengan catatan tiga hasil imbang dan dua kekalahan dalam rentetan tersebut. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Lens di Ligue 1, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Nice. Tim ini mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut tetapi kebobolan sembilan, dan mereka kalah 3-2 dari Rennes dalam satu-satunya kekalahan kandang mereka di Ligue 1 dalam rentetan itu.

Toulouse juga kesulitan, dengan meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima laga terakhir mereka. Pertandingan terbaru mereka berakhir 2-2 melawan Lorient, meski mereka telah kalah tiga kali dalam empat pertandingan kompetitif terakhir. Tim tamu mencetak lima gol dalam rentang lima laga tersebut sambil kebobolan tujuh.

Le Mans vs Toulouse: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Januari 2010, ketika Toulouse menang 3-1 di kandang Le Mans dalam ajang Ligue 1. Dalam lima pertandingan head-to-head yang tercatat, Toulouse meraih tiga kemenangan, Le Mans tidak meraih satu pun, dengan satu hasil imbang. Toulouse secara historis menjadi tim yang dominan dalam duel ini, dengan memenangi kedua pertemuan pada musim 2008-09 tanpa kebobolan.