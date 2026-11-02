Le Mans menjamu Monaco pada Minggu, 8 November 2026, di Stade Marie-Marvingt, Le Mans.

Pertemuan resmi terakhir mereka berlangsung pada Mei 2013 dalam kompetisi Ligue 2, ketika Monaco menang 2-1 atas Le Mans. Dalam rekor pertemuan di semua kompetisi, Monaco unggul tipis dengan sejumlah kemenangan, meski laga-laga sebelumnya di kandang Le Mans kerap menyulitkan tim tamu.

Simak panduan GOAL mengenai semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Le Mans vs Monaco, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Le Mans vs Monaco di Ligue 1 dimulai?

Le Mans vs Monaco berlangsung di Stade Marie-Marvingt, Le Mans, pada Minggu, 8 November 2026.

Ligue 1 - Pekan 10 8 Nov 2026 - 11.15 Stade Marie-Marvingt

Bagaimana cara membeli tiket Le Mans vs Monaco di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 mendatang antara Le Mans dan AS Monaco, ada beberapa pilihan utama, bergantung pada ketersediaan dan preferensi Anda:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub (Le Mans FC): Karena Le Mans menjadi tuan rumah pertandingan di MMArena, portal penjualan tiket resminya merupakan pilihan paling langsung untuk membeli tiket umum bagi pendukung tuan rumah, bergantung pada ketersediaan dan persyaratan keanggotaan.

Karena Le Mans menjadi tuan rumah pertandingan di MMArena, portal penjualan tiket resminya merupakan pilihan paling langsung untuk membeli tiket umum bagi pendukung tuan rumah, bergantung pada ketersediaan dan persyaratan keanggotaan. Penjualan tiket resmi klub (AS Monaco): Jika Anda datang sebagai pendukung tim tamu untuk mendukung Monaco, Anda dapat memeriksa portal penjualan tiket resmi Monaco untuk alokasi di sektor tim tamu dan penukaran voucer.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Le Mans vs Monaco di Ligue 1?

Harga tiket pertandingan Ligue 1 antara Le Mans dan Monaco bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar dengan harga resmi: Tiket standar untuk pendukung tuan rumah yang dibeli langsung melalui loket atau portal resmi Le Mans FC biasanya berkisar antara €15 hingga €60 , sangat bergantung pada kategori tempat duduk yang Anda pilih di stadion.

Tiket standar untuk pendukung tuan rumah yang dibeli langsung melalui loket atau portal resmi Le Mans FC biasanya berkisar antara , sangat bergantung pada kategori tempat duduk yang Anda pilih di stadion. Penjualan di loket stadion pada hari pertandingan: Tiket yang dibeli langsung di loket Stade Marie-Marvingt umumnya berkisar antara €15 hingga €45, bergantung pada ketersediaan saat hari pertandingan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi penjualan kembali dengan harga awal: Harga tiket biasanya mulai dari sekitar €45 hingga €55 untuk kursi dengan pemandangan standar atau di tribun atas.

Harga tiket biasanya mulai dari sekitar untuk kursi dengan pemandangan standar atau di tribun atas. Kategori tempat duduk utama: Harga kursi premium di sisi lapangan, layanan VIP, atau sektor dengan permintaan tinggi dapat naik mulai dari €80 hingga €140 lebih, bergantung pada tingkat permintaan keseluruhan untuk pertandingan tersebut.

Le Mans vs Monaco di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Le Mans vs Monaco

Le Mans menghadapi pertandingan ini dengan catatan beragam dalam lima laga terakhir: satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Guingamp dalam pertandingan persahabatan, sementara hasil terakhir mereka di Ligue 1 adalah kemenangan 2-1 atas Lorient pada September. Sebelumnya, mereka bermain imbang 2-2 dengan Lens dan 1-1 dengan Nice. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Le Mans mampu bersaing, tetapi belum konsisten mempertahankan hasil. Dalam lima pertandingan itu, Le Mans mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali, catatan yang mencerminkan ancaman serangan sekaligus kelemahan pertahanan mereka.

Performa Monaco belakangan ini jauh lebih baik. Mereka memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir, dengan satu hasil imbang dan tanpa kekalahan di Ligue 1. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Pisa dalam laga persahabatan. Di liga, mereka mengalahkan Lens 2-1 sebelum bermain imbang 1-1 dengan Strasbourg. Hasil paling menonjol dalam rangkaian itu adalah kemenangan 2-1 di markas Paris Saint-Germain, yang menegaskan bahwa mereka merupakan penantang serius dalam perebutan gelar. Monaco mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan terakhir dan hanya kebobolan tiga kali.

Le Mans vs Monaco: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Mei 2013, ketika Monaco mengalahkan Le Mans 2-1 dalam pertandingan Ligue 2. Dari lima pertemuan sebelumnya yang tercatat, Monaco memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan, berbanding satu kemenangan Le Mans, sementara satu pertandingan berakhir imbang. Jumlah gol dalam laga-laga tersebut relatif berimbang: Monaco mencetak sembilan gol dan Le Mans tujuh gol dalam lima pertemuan.