Le Mans akan menghadapi Lorient pada Sabtu, 19 September 2026 di Stade Marie-Marvingt, Le Mans.

FC Lorient unggul dalam pertemuan kompetitif terbaru antara kedua tim ini, dengan memenangi tiga dari lima pertemuan terakhir mereka. Le Mans akan berupaya memaksimalkan keuntungan bermain di kandang untuk membalikkan keadaan melawan tim tamu.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Le Mans vs Lorient, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Le Mans vs Lorient di Ligue 1?

Le Mans vs Lorient berlangsung di Stade Marie-Marvingt, Le Mans.

Ligue 1 - Pekan 5 19 Sep 2026 - 14.45 Stade Marie-Marvingt

Bagaimana cara membeli tiket Le Mans vs Lorient di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Le Mans vs Lorient di Stade Marie-Marvingt pada 19 September 2026, Anda memiliki beberapa pilihan mulai dari kanal resmi klub hingga pasar tiket sekunder:

Toko Tiket Resmi Le Mans FC (lemans.org / ticketing.lemans.org): Metode paling aman dan paling langsung adalah membeli tiket langsung dari situs tiket online resmi klub tuan rumah. Kursi standar di belakang gawang umumnya mulai dari sekitar €7, dengan kursi tribun utama mencapai €15 atau lebih tergantung kategorinya.

Loket stadion: Jika tiket tidak habis terjual secara online sebelumnya, tiket pada hari pertandingan bisa dibeli langsung di loket Stade Marie-Marvingt pada hari laga.

Pasar tiket sekunder: Jika tiket resmi klub habis terjual atau Anda mencari ketersediaan non-anggota, platform tiket sekunder seperti StubHub menyediakan kursi yang dijual kembali oleh suporter.

Berapa harga tiket Le Mans vs Lorient di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Le Mans FC vs FC Lorient di Stade Marie-Marvingt bervariasi berdasarkan lokasi kursi dan tempat Anda membelinya:

Loket resmi & penjualan langsung:

Kursi standar/di belakang gawang: Umumnya berada di kisaran €7 hingga €15 untuk kursi kategori dasar. Tribun utama / kursi tingkat menengah: Biasanya berada di kisaran €15 hingga €60 tergantung tribun dan pemandangan yang didapat.

Pasar sekunder & penjualan kembali:

Platform sekunder seperti StubHub biasanya dimulai dari sekitar €55 hingga €65 untuk akses dasar, dengan harga rata-rata berada di sekitar €75 hingga €80 tergantung permintaan dan ketersediaan saat hari pertandingan semakin dekat.



Le Mans vs Lorient di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Le Mans vs Lorient

Le Mans mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Brest di Ligue 1 pada 22 Agustus, laga kompetitif pertama mereka di musim baru. Mereka juga mengalahkan Angers 2-3 di kandang lawan dan Nantes 1-0 selama pramusim, sementara kekalahan 0-1 dari Le Havre menjadi satu-satunya kekalahan dalam rangkaian tersebut. Le Mans mencetak delapan gol dan kebobolan lima gol dalam lima laga itu.

Lima pertandingan terakhir Lorient menghasilkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Laga terbaru mereka adalah imbang 0-0 melawan Nice di Ligue 1 pada 22 Agustus. Hasil paling telak dalam rangkaian terbaru mereka adalah kekalahan 4-1 dari Elversberg dalam laga persahabatan pada 15 Agustus, meski sebelumnya mereka menunjukkan kualitas serangan lewat kemenangan 5-1 atas UNFP FC dan kemenangan 2-0 di kandang Guingamp. Lorient mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Le Mans vs Lorient: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Ligue 2 pada 4 Februari 2020, ketika Lorient mengalahkan Le Mans 4-2 di kandang. Sebelumnya, Le Mans menjamu Lorient pada Agustus 2019 di Ligue 2, dengan Lorient menang 2-1 di Stade Marie-Marvingt. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Lorient unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Le Mans, sementara satu laga lainnya berakhir imbang.