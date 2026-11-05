Le Mans menjamu Lille pada Sabtu, 28 November 2026, di Stade Marie-Marvingt, Le Mans.

Pertemuan terakhir mereka di kompetisi besar terjadi pada Januari 2018 di Coupe de France, ketika Lille meraih kemenangan tandang 4-2. Jika menilik periode sebelumnya saat keduanya sama-sama berlaga di Ligue 1, pertemuan mereka pada April 2010 di Stade Marie-Marvingt berakhir dengan kemenangan 2-1 bagi Lille sebagai tim tamu.

Simak panduan lengkap dari GOAL untuk mendapatkan tiket Le Mans vs Lille, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Ligue 1 Le Mans vs Lille dimulai?

Le Mans vs Lille berlangsung di Stade Marie-Marvingt, Le Mans, pada Sabtu, 28 November 2026.

Ligue 1 - Pekan 12 28 Nov 2026 - 14.45 Stade Marie-Marvingt

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Ligue 1 Le Mans vs Lille?

Ada beberapa cara utama untuk mendapatkan tiket pertandingan Ligue 1 Le Mans vs Lille mendatang di Stade Marie-Marvingt:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Periksa langsung situs web resmi Le Mans FC dan LOSC Lille. Portal penjualan tiket klub biasanya menjadi cara paling tepercaya untuk memperoleh tiket dengan harga resmi. Anggota klub dan pemegang tiket terusan biasanya mendapat prioritas sebelum penjualan dibuka untuk umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Ligue 1 Le Mans vs Lille?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 Le Mans vs Lille mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar umum: Mulai sekitar €15 hingga €25 untuk area tribun atas atau belakang gawang.

Mulai sekitar untuk area tribun atas atau belakang gawang. Kategori menengah: Umumnya berkisar antara €35 dan €60 .

Umumnya berkisar antara . Tribun utama premium atau VIP: Mulai sekitar €80 hingga €120 lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali umum: Mulai sekitar €50 hingga €55 untuk kursi di tribun atas atau dengan pandangan terbatas.

Mulai sekitar untuk kursi di tribun atas atau dengan pandangan terbatas. Kursi utama di tribun bawah atau sisi panjang lapangan: Harganya bisa dengan mudah melampaui €250 hingga €400 lebih ketika permintaan tinggi.

Le Mans vs Lille di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Le Mans vs Lille

Le Mans mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Auxerre di Ligue 1, setelah sebelumnya kalah 3-0 dari Toulouse. Satu-satunya kemenangan mereka dalam rentang tersebut diraih atas Lorient dengan skor 2-1 pada September. Le Mans mencetak lima gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan itu, dengan kekalahan dari PSG dan Toulouse menunjukkan performa mereka yang belum konsisten.

Lille mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 di kandang Monaco dalam laga Ligue 1, setelah sebelumnya kalah 4-2 dari Galatasaray di Liga Champions. Sebelum itu, mereka kalah 3-0 dari Arsenal di kompetisi Eropa, meski kemenangan 1-0 atas Le Havre memberi sedikit kelegaan di kompetisi domestik. Lille mencetak enam gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut.

Le Mans vs Lille: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan kompetitif terakhir kedua klub terjadi di Coupe de France pada Januari 2018, ketika Lille menang 4-2 di kandang Le Mans. Sebelumnya, pertandingan Ligue 1 pada April 2010 juga berakhir dengan kemenangan Lille, yang menang 2-1 sebagai tim tamu di Stade Marie-Marvingt. Dari lima pertemuan yang tercatat, Lille mengoleksi tiga kemenangan, Le Mans satu kemenangan, dan satu pertandingan berakhir imbang. Kedua tim sudah beberapa tahun tidak bertemu dalam pertandingan kompetitif, sehingga laga Ligue 1 ini menjadi pertemuan kembali yang jarang terjadi.