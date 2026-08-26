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Cara mendapatkan tiket Le Mans vs Lens: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Ligue 1

Le Mans menghadapi Lens di Ligue 1. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Le Mans akan menghadapi Lens pada Minggu, 13 September 2026 di Stade Marie-Marvingt, Le Mans.

Kedua tim terakhir kali bertemu dalam laga kompetitif di Ligue 2 pada Juli 2019, ketika Lens meraih kemenangan tandang 2-1 di Stade Marie-Marvingt. Rekor pertemuan historis mereka dalam lima pertemuan terakhir berlangsung ketat, dengan Le Mans meraih dua kemenangan, Lens dua kemenangan, dan satu hasil imbang.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Le Mans vs Lens, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Le Mans vs Lens di Ligue 1?

Le Mans vs Lens akan digelar di Stade Marie-Marvingt, Le Mans, dengan kick-off dijadwalkan sebagai bagian dari kalender pertandingan Ligue 1.

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Ligue 1 - Pekan 4
Stade Marie-Marvingt

Bagaimana cara membeli tiket Le Mans vs Lens di Ligue 1?

Tiket untuk pertandingan Ligue 1 mendatang antara Le Mans dan RC Lens di Stade Marie-Marvingt dapat diperoleh melalui beberapa cara utama:

  • Kanal resmi klub: Periksa portal tiket resmi Le Mans FC atau RC Lens untuk membeli tiket reguler langsung dari klub setelah penjualan umum dibuka.
  • Platform tiket sekunder: Jika tiket reguler habis terjual atau jika Anda mencari kategori tempat duduk tertentu, situs penjualan ulang dan perbandingan tiket seperti StubHub mencantumkan opsi pasar sekunder untuk pertandingan ini.
  • Loket dan penjualan stadion: Tergantung ketersediaan mendekati hari pertandingan, tiket juga dapat dibeli langsung melalui loket tiket stadion atau loket fisik di venue.

Berapa harga tiket Le Mans vs Lens di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 mendatang antara Le Mans dan Lens pada 13 September 2026 bervariasi tergantung platform, kategori tempat duduk, dan seberapa awal Anda melakukan pembelian:

Penjualan tiket utama

  • Kanal resmi klub: Tiket reguler dengan harga normal yang dibeli langsung melalui Le Mans FC atau RC Lens biasanya berada di kisaran €15 hingga €60 tergantung kategori tempat duduk dan tribun.
  • Loket stadion: Tiket hari pertandingan yang dibeli di loket venue Stade Marie-Marvingt umumnya mulai dari sekitar €15 hingga €45, tergantung ketersediaan.

Penjualan tiket sekunder

  • Platform penjualan ulang:S Daftar pasar sekunder dan situs perbandingan tiket seperti StubHub biasanya dimulai dari €45 hingga €55 untuk kursi kategori masuk, sementara kategori tempat duduk utama dapat melampaui €80 hingga €140+ tergantung permintaan.  

Le Mans vs Lens di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Le Mans vs Lens

Le Mans mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Brest di Ligue 1 pada 22 Agustus, pertandingan kompetitif pertama mereka pada musim baru. Sebelumnya pada pramusim mereka menang 3-2 di kandang Angers dan 1-0 atas Nantes, sementara kekalahan 0-1 dari Le Havre menjadi satu-satunya kekalahan mereka. Le Mans mencetak delapan gol dan kebobolan lima gol dalam lima laga tersebut.

Lens memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-2 atas Auxerre di Ligue 1 pada 22 Agustus, setelah kemenangan Trophée des Champions atas Paris Saint-Germain pada 16 Agustus. Lens juga mengalahkan Villarreal 3-1 pada pramusim, meski kekalahan dari Sunderland (0-2) dan hasil imbang tanpa gol melawan Famalicão muncul lebih awal dalam persiapan mereka. Dalam lima pertandingan tersebut, Lens mencetak sembilan gol dan kebobolan lima gol.

LEM

LEM - Performa

SCO
M2-3
LEH
K0-1
B29
S2-2
REN
K3-2
NCE
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
RCL

RCL - Performa

PSG
M1-0
AJA
M5-2
STR
K2-1
FCL
K0-1
SLP
M2-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Le Mans vs Lens: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara Le Mans dan Lens terjadi di Ligue 2 pada 27 Juli 2019, ketika Lens menang 2-1 di Stade Marie-Marvingt. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, yang semuanya dimainkan di Ligue 2, Le Mans meraih dua kemenangan dan Lens juga dua kemenangan, dengan satu pertandingan berakhir imbang. Kedua tim belum bertemu dalam laga kompetitif sejak pertemuan pada 2019 itu.

Head to Head

Le MansSeriLens
2
1
2
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Lens badge
Lens
RCL
2
FT
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
Lens badge
Lens
RCL
1
FT
Ligue 2
Lens badge
Lens
RCL
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
FT
Ligue 2
Lens badge
Lens
RCL
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
3
FT
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Lens badge
Lens
RCL
1
FT
8Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Le Mans vs Lens

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
M
S
M
M
M
2
LyonLyonOL
5320102+811
M
S
M
S
M
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
M
S
M
M
S
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
M
M
S
M
5
RennesRennesREN
531189-110
K
M
M
M
S
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
M
M
K
S
S
7
AngersAngersSCO
521265+17
M
S
K
M
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
S
M
M
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
M
S
S
K
S
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
M
M
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
M
S
S
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
S
M
K
S
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
M
S
K
S
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
M
K
S
K
S
15
LensLensRCL
51139904
K
S
K
K
M
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
M
S
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
M
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
S
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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