Le Havre menjamu Strasbourg pada Sabtu, 28 November 2026 di Stade Oceane, Le Havre.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Ligue 1, yang berlangsung di Stade Océane pada Februari 2026, Le Havre meraih kemenangan sulit 2-1 atas Strasbourg. Pertandingan antara kedua klub ini biasanya menghasilkan banyak gol, dengan lebih dari 2,5 gol tercipta dalam sebagian besar pertemuan terbaru mereka.

Simak informasi dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Le Havre vs Strasbourg, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Le Havre vs Strasbourg di Ligue 1 dimulai?

Le Havre vs Strasbourg berlangsung di Stade Oceane, Le Havre, pada Sabtu, 28 November 2026.

Ligue 1 - Pekan 12 28 Nov 2026 - 14.45 Stade Oceane

Bagaimana cara membeli tiket Le Havre vs Strasbourg di Ligue 1?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket pertandingan Le Havre vs Strasbourg di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Periksa situs resmi Le Havre AC atau RC Strasbourg. Tiket pertandingan kandang biasanya lebih dulu tersedia bagi anggota klub dan pemegang tiket musiman sebelum dijual kepada masyarakat umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket utama sudah habis.

Berapa harga tiket Le Havre vs Strasbourg di Ligue 1?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Le Havre vs Strasbourg mendatang di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

Tribune belakang gawang dan sudut: Harga tiket standar di belakang gawang umumnya berkisar dari €15 hingga €25 .

Harga tiket standar di belakang gawang umumnya berkisar dari . Tribune sisi lapangan dan tengah: Harga kursi premium di sisi lapangan berkisar dari €35 hingga €55 .

Harga kursi premium di sisi lapangan berkisar dari . Harga khusus: Harga tiket diskon untuk remaja, pelajar, atau anak-anak biasanya berkisar dari €10 hingga €30.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi yang dijual langsung oleh klub sudah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket masuk umum: Mulai sekitar €38 hingga €50 .

Mulai sekitar . Harga rata-rata di pasar: Mulai sekitar €65 hingga €75 .

Mulai sekitar . Paket VIP dan hospitality: Berkisar dari €90 hingga €100 lebih, tergantung permintaan.

Le Havre vs Strasbourg di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Le Havre dan Strasbourg

Le Havre meraih satu kemenangan dan menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Pada pertandingan terbarunya, mereka kalah 4-3 dari Marseille di Ligue 1. Dalam rentang tersebut, mereka juga kalah dari Auxerre (3-1), Lille (1-0), dan Toulouse (3-2). Kemenangan 6-1 atas Boulogne dalam laga persahabatan menjadi satu-satunya kemenangan mereka dalam lima pertandingan itu. Le Havre mencetak 11 gol dan kebobolan 17 gol dalam rentang tersebut.

Strasbourg meraih satu hasil imbang dan menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Mereka kalah 3-0 dari Rennes pada pertandingan terbaru, serta kalah dari Paris Saint-Germain (3-1), Nice (2-1), dan Paris FC (2-1) dalam periode tersebut. Satu-satunya poin mereka didapat dari hasil imbang 1-1 melawan Monaco. Strasbourg mencetak lima gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan itu.

Le Havre vs Strasbourg: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terbaru kedua tim berlangsung pada Februari 2026, ketika Le Havre menang 2-1 atas Strasbourg di kandang dalam pertandingan Ligue 1. Dalam lima pertemuan terakhir, Le Havre dan Strasbourg masing-masing meraih dua kemenangan, sementara satu pertandingan berakhir imbang. Jumlah gol kedua tim dalam pertemuan-pertemuan itu pun selalu berimbang.