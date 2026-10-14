Le Havre menjamu Paris Saint-Germain pada Jumat, 30 Oktober 2026, di Stade Oceane, Le Havre.

Riwayat pertemuan berpihak kepada tim tamu. PSG meraih kemenangan 1-0 di Stade Oceane dalam pertemuan terakhir kedua tim pada awal tahun ini. Tim tuan rumah asuhan Digard harus memperkuat pertahanan yang kerap kebobolan untuk menantang sang juara bertahan bertabur bintang asuhan Luis Enrique dalam laga domestik penting ini.

Simak panduan GOAL tentang cara mendapatkan tiket Le Havre vs Paris Saint-Germain, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Le Havre vs Paris Saint-Germain di Ligue 1 dimulai?

Le Havre menjamu Paris Saint-Germain di Stade Oceane, Le Havre, pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Ligue 1 - Pekan 9 30 Okt 2026 - 14.00 Stade Oceane

Bagaimana cara membeli tiket Le Havre vs Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Untuk membeli tiket Le Havre vs Paris Saint-Germain di Stade Océane, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Portal tiket resmi Le Havre AC: Kunjungi langsung situs web resmi Le Havre AC untuk penjualan tiket utama, periode pembelian prioritas bagi anggota, dan pilihan tempat duduk standar.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Le Havre vs Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Harga tiket Le Havre vs Paris Saint-Germain di Stade Océane bervariasi menurut lokasi tempat duduk dan tempat pembelian:

1. Kanal resmi klub

Tempat duduk standar: Harga biasanya berkisar antara €15 hingga €55 , bergantung pada kategori dan tribune.

Tempat duduk dengan pemandangan ke gawang dan sudut lapangan: Harga tempat duduk ini umumnya mulai sekitar €15 hingga €20 .

Tempat duduk di sisi lapangan dan bagian tengah: Harga tempat duduk premium di sisi lapangan ini berkisar antara €35 hingga €55 .

Tarif khusus: Harga tiket diskon untuk mahasiswa, remaja, dan anak-anak di bawah usia 14 tahun biasanya berkisar antara €10 hingga €30 .

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket dari penjualan resmi klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Karena pertandingan melawan lawan ternama seperti Paris Saint-Germain menarik permintaan yang sangat tinggi, harga dapat berkisar dari €110 hingga €210 atau lebih , bergantung pada ketersediaan dan kedekatan tempat duduk dengan lapangan.

Le Havre vs Paris Saint-Germain di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Le Havre vs Paris Saint-Germain

Le Havre kesulitan tampil konsisten. Mereka hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di Ligue 1, dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 3-2 dari Toulouse. Dalam periode tersebut, mereka juga kalah dari Brest dan Monaco, sementara hasil imbang melawan Angers dan Lyon tidak banyak memberi penghiburan. Tim asuhan Digard mencetak lima gol dalam lima pertandingan itu, tetapi kebobolan tujuh gol. Catatan pertahanan tersebut akan menjadi perhatian kubu tuan rumah.

Lima pertandingan terakhir PSG di semua kompetisi menunjukkan performa yang lebih meyakinkan: tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Mereka terakhir mengalahkan Marseille 2-1, serta menundukkan Brest 1-0 di Ligue 1 dan menghancurkan Slovan Bratislava 6-1 di Liga Champions. Satu-satunya kekalahan mereka adalah hasil 2-1 melawan Monaco, sementara hasil imbang 2-2 di markas Lille melengkapi rangkaian tersebut. Tim asuhan Luis Enrique mencetak 12 gol dan kebobolan lima gol dalam periode itu.

Le Havre vs Paris Saint-Germain: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Februari 2026, ketika PSG menang 1-0 di Stade Oceane dalam pertandingan Ligue 1. Dalam lima pertemuan terakhir, PSG mendominasi dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Le Havre tidak meraih kemenangan. PSG mencetak 13 gol dan hanya kebobolan lima gol dalam lima pertemuan tersebut.