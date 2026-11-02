Le Havre menjamu Lorient pada Minggu, 8 November 2026 di Stade Oceane, Le Havre.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada Mei 2026, Le Havre meraih kemenangan tandang 2-0 atas Lorient di Stade du Moustoir. Dari lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Le Havre unggul dengan dua kemenangan berbanding satu milik Lorient, sementara dua laga lainnya berakhir imbang.

Simak panduan GOAL mengenai cara mendapatkan tiket Le Havre vs Lorient, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Le Havre vs Lorient di Ligue 1 dimulai?

Le Havre vs Lorient berlangsung di Stade Oceane, Le Havre, pada Minggu, 8 November 2026.

Ligue 1 - Pekan 10 8 Nov 2026 - 11.15 Stade Oceane

Bagaimana cara membeli tiket Le Havre vs Lorient di Ligue 1?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Ligue 1 mendatang antara Le Havre dan Lorient di Stade Océane, ada beberapa pilihan utama:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung dan aman adalah melalui situs resmi Le Havre AC atau Athletic Store yang berada di Stade Océane. Pembelian langsung menjamin harga resmi dan tiket masuk yang sah.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket dari kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Le Havre vs Lorient di Ligue 1?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Ligue 1 mendatang antara Le Havre AC dan FC Lorient di Stade Océane:

1. Kanal resmi klub

Kategori standar / tiket masuk umum: Tiket yang dibeli langsung melalui portal tiket resmi Le Havre AC biasanya dijual mulai sekitar €15 hingga €25 untuk kursi standar di belakang gawang dan tribun tingkat atas.

Tiket yang dibeli langsung melalui portal tiket resmi Le Havre AC biasanya dijual mulai sekitar untuk kursi standar di belakang gawang dan tribun tingkat atas. Tribun samping lapangan / premium: Harga kursi di bagian tengah tribun tingkat bawah dan atas umumnya berkisar antara €30 hingga €60 , bergantung pada lokasi bloknya.

Harga kursi di bagian tengah tribun tingkat bawah dan atas umumnya berkisar antara , bergantung pada lokasi bloknya. Paket VIP dan hospitality: Pengalaman VIP resmi klub dan kursi boks tersedia dengan harga mulai €100 hingga €250 lebih, termasuk akses ke lounge khusus dan layanan katering.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket masuk umum / tribun tingkat atas: Tiket kategori paling terjangkau ditawarkan mulai sekitar €40 hingga €45 (sekitar US$45).

Tiket kategori paling terjangkau ditawarkan mulai sekitar (sekitar US$45). Kursi tribun tingkat menengah dan samping lapangan: Harga kursi standar rata-rata berkisar antara €65 dan €85 , bergantung pada permintaan saat ini.

Harga kursi standar rata-rata berkisar antara , bergantung pada permintaan saat ini. Penjualan kembali tiket VIP dan hospitality: Tiket hospitality premium dan kursi di lokasi utama bagian tengah ditawarkan mulai sekitar €100 hingga €110 lebih.

Le Havre vs Lorient di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Le Havre vs Lorient

Le Havre mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbarunya adalah kemenangan 6-1 atas Boulogne dalam pertandingan persahabatan pada 2 Oktober, meski performanya di liga berbeda. Di Ligue 1, Le Havre hanya meraih dua poin dari empat laga terakhir, dengan kekalahan dari Toulouse (3-2) dan Brest (1-2) mengapit hasil imbang tanpa gol melawan Angers. Hasil imbang 1-1 di kandang Lyon pada akhir Agustus melengkapi rangkaian hasil yang menunjukkan Le Havre mampu bersaing, tetapi kesulitan mengamankan kemenangan.

Lima laga terakhir Lorient menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Satu-satunya kemenangan diraih saat bertandang ke markas Lens dengan skor 1-0. Lorient bermain imbang 2-2 dengan Toulouse dan 0-0 dengan Nice, tetapi kalah dari Le Mans (2-1) dan Troyes (1-2). Dalam lima laga itu, Lorient mencetak empat gol dan kebobolan lima kali, mencerminkan tim yang belum meyakinkan dalam menyerang maupun sepenuhnya kokoh di lini belakang.

Le Havre vs Lorient: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Mei 2026, ketika Le Havre menang 2-0 di kandang Lorient dalam laga Ligue 1. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 saat Le Havre menjamu Lorient pada September 2025. Dari lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Le Havre memiliki rekor lebih baik dengan dua kemenangan berbanding satu milik Lorient, sementara dua laga lainnya berakhir imbang. Riwayat pertemuan ini memberi Le Havre alasan untuk optimistis, terutama setelah kemenangan kandang 3-0 atas Lorient pada September 2023.