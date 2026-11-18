Le Havre menjamu Le Mans pada Sabtu, 12 Desember 2026, di Stade Oceane, Le Havre.

Dalam pertemuan terakhir, Le Havre meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang Le Mans pada laga persahabatan pramusim, 15 Agustus 2026. Sebelum pertandingan persiapan pada musim panas itu, kedua tim juga bertemu pada Juli 2025, ketika Le Havre menang 2-0.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Le Havre vs Le Mans, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Le Havre vs Le Mans di Ligue 1 dimulai?

Le Havre vs Le Mans berlangsung di Stade Oceane, Le Havre, pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Le Havre vs Le Mans di Ligue 1?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Le Havre dan Le Mans:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket daring resmi Le Havre AC (Billetterie Officielle du HAC): Pilihan utama dan teraman untuk mendapatkan kursi dengan harga resmi. Tiket tercantum dalam jadwal pertandingan mendatang untuk Sabtu, 12 Desember 2026. Penjualan biasanya dibuka bertahap, dimulai dengan periode prioritas bagi pemegang tiket terusan sebelum dibuka untuk umum (pembelian umum tidak memerlukan keanggotaan).

Pilihan utama dan teraman untuk mendapatkan kursi dengan harga resmi. Tiket tercantum dalam jadwal pertandingan mendatang untuk Sabtu, 12 Desember 2026. Penjualan biasanya dibuka bertahap, dimulai dengan periode prioritas bagi pemegang tiket terusan sebelum dibuka untuk umum (pembelian umum tidak memerlukan keanggotaan). Tribune suporter tamu (Le Mans FC): Suporter Le Mans yang datang dapat membeli tiket khusus tribun tamu (Tribune Visiteurs, diakses melalui Gerbang G dan Parkir P3) melalui kanal penjualan tiket resmi Le Mans FC sebelum pertandingan atau di loket khusus pengunjung di Stade Océane pada hari pertandingan, selama tiket masih tersedia.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Le Havre vs Le Mans di Ligue 1?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Ligue 1 mendatang antara Le Havre dan Le Mans:

1. Kanal resmi klub

Tribun belakang gawang & sudut (Tribune Nord Kop / Tribune Sud Famille): €10 hingga €20.

€10 hingga €20. Kursi sisi lapangan & sudut (Tribune Est Latérale / Intermédiaire): €20 hingga €35.

€20 hingga €35. Kursi sisi lapangan bagian tengah (Tribune Est Centrale / Halfway Line): €35 hingga €55.

€35 hingga €55. Harga khusus & keluarga: €8 hingga €25.

€8 hingga €25. Paket lounge premium & layanan hospitality (Carré Magique / Le Comptoir Ciel&Marine / Loges): €150 hingga €600 lebih.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi belakang gawang kategori termurah & sudut tribun atas: Mulai sekitar €26 hingga €35.

Mulai sekitar €26 hingga €35. Kursi kategori umum rata-rata & sisi lapangan tingkat menengah: €55 hingga €75.

€55 hingga €75. Kursi sisi lapangan bagian tengah di tribun bawah & dengan pemandangan terbaik: €80 hingga €130 lebih.

€80 hingga €130 lebih. Tiket VIP & hospitality yang dijual kembali: €230 hingga €650 lebih.

Le Havre vs Le Mans di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Le Havre vs Le Mans

Le Havre kalah dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya, salah satu rentetan hasil terburuk di divisi ini. Hasil terakhir mereka adalah kekalahan 2-0 dari Lorient di Ligue 1. Dalam periode tersebut, mereka juga kalah 5-1 dari Paris Saint-Germain. Le Havre mencetak lima gol dan kebobolan 11 gol dalam lima laga itu, tanpa sekali pun mencatatkan nirbobol.

Le Mans meraih dua poin dari maksimal 15 dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan satu hasil imbang dan empat kekalahan. Hasil terakhir mereka adalah imbang 1-1 melawan Monaco setelah mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90. Sebelumnya dalam periode tersebut, mereka kalah 3-0 dari Toulouse dan 3-1 dari Paris Saint-Germain. Le Mans mencetak empat gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima laga itu.

Le Havre vs Le Mans: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi dalam laga persahabatan pada 15 Agustus 2026, ketika Le Havre menang 1-0 di kandang Le Mans. Sebelumnya, Le Havre juga menang 1-0 dalam laga persahabatan di kandang Le Mans pada Juli 2025. Di pertandingan kompetitif, pertemuan terakhir mereka adalah laga Ligue 2 pada 3 Desember 2019, yang dimenangi Le Havre 2-0 di Stade Oceane. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Le Havre menang empat kali dan Le Mans sekali.