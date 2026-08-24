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Cara mendapatkan tiket Le Havre vs Brest: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Brest
Ligue 1

Le Havre menghadapi Brest di Ligue 1. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Le Havre akan menghadapi Brest pada Sabtu, 5 September 2026 di Stade Oceane, Le Havre.

Brest memiliki keunggulan rekor pertemuan terkini yang lebih kuat, setelah memenangi tiga dari empat pertemuan terakhir Ligue 1 antara kedua klub. Dalam bentrokan liga terbaru mereka pada 8 Maret 2026, Brest mengamankan kemenangan kandang 2-0 atas Le Havre di Stade Francis-Le Blé.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Le Havre vs Brest, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Le Havre vs Brest di Ligue 1?

Le Havre vs Brest akan dimulai di Stade Oceane, Le Havre, dengan waktu mulai resmi dikonfirmasi dalam detail pertandingan di bawah ini.

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Ligue 1 - Pekan 3
Stade Oceane

Bagaimana cara membeli tiket Ligue 1 Nice vs Le Mans?

Untuk membeli tiket OGC Nice vs. Le Mans FC (dijadwalkan pada Sabtu, 5 September 2026, di Allianz Riviera):

  1. Portal Tiket Resmi OGC Nice: Opsi utama dan paling aman adalah Billetterie resmi OGC Nice. Pilih pertandingan di halaman utama penjualan tiket mereka dan tentukan sektor serta kursi pilihan Anda.
  2. Platform Penjualan Kembali Resmi: Platform sekunder seperti StubHub menawarkan tiket yang dijual kembali jika alokasi resmi habis.
  3. Di Stadion: Tergantung pada ketersediaan umum saat mendekati hari pertandingan, tiket juga mungkin tersedia langsung di loket tiket Allianz Riviera sebelum kick-off.

Berapa harga tiket Ligue 1 Nice vs Le Mans?

Harga tiket untuk OGC Nice vs. Le Mans FC di Allianz Riviera pada Sabtu, 5 September 2026, umumnya berkisar antara £8 dan £43+ (€9 hingga €50+) melalui penjualan loket resmi:

  • Tiket Masuk Umum / Kategori Remaja: Harga mulai dari sekitar £8 (€9) untuk tiket publik umum level awal serta area tribun keluarga/remaja.
  • Tempat Duduk Kategori Standar: Tempat duduk reguler di sisi tribun dan level menengah biasanya berkisar dari £21 hingga £43 (€25 hingga €50), tergantung kedekatan dengan tepi lapangan dan posisi pandang sentral.
  • Platform Penjualan Kembali & Pasar Sekunder: Jika tiket utama habis terjual, outlet penjualan kembali resmi atau platform tiket seperti StubHubumumnya mencantumkan kursi mulai sekitar £45 hingga £100+, tergantung pasokan dan lokasi kursi.

Le Havre vs Brest di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Le Havre vs Brest

Le Havre memasuki musim baru dengan catatan pramusim berupa dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Le Mans pada 15 Agustus, setelah kalah 3-2 dari Real Oviedo sepekan sebelumnya. Dalam lima laga persahabatan, Le Havre mencetak tujuh gol dan kebobolan enam kali, dengan hasil imbang 1-1 melawan Laval dan kemenangan 2-1 sebelumnya atas Red Star melengkapi persiapan mereka.

Lima pertandingan terakhir Brest menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Nottingham Forest pada 16 Agustus, sementara mereka bermain imbang 2-2 dengan Venezia dan 3-3 dengan Guingamp dalam dua pertandingan dengan banyak gol. Brest mencetak delapan gol dalam lima laga pramusim, tetapi juga kebobolan sembilan kali, termasuk kekalahan 2-0 dari Al-Wakrah pada akhir Juli.

LEH

LEH - Performa

IPS
K1-0
OVI
K3-2
LEM
M0-1
ASM
K0-1
OL
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
B29

B29 - Performa

STB
M1-2
VEN
S2-2
NFO
K2-0
LEM
S2-2
TFC
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Le Havre vs Brest: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Ligue 1 pada 8 Maret 2026, ketika Brest menang 2-0 di kandang. Sebelum itu, Le Havre meraih kemenangan 1-0 di Stade Oceane pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Brest memiliki rekor yang lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Le Havre, dengan satu hasil imbang, dan unggul selisih gol enam berbanding dua atas lawannya.

Head to Head

Le HavreSeriBrest
1
0
4
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FT
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Brest badge
Brest
B29
0
FT
Club Friendlies
Brest badge
Brest
B29
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FT
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
Brest badge
Brest
B29
1
FT
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FT
1Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol0/5

Klasemen Le Havre vs Brest

Dalam klasemen Ligue 1 saat ini, Brest berada di posisi keempat dan Le Havre menempati peringkat kelima.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
M
S
M
M
M
2
LyonLyonOL
5320102+811
M
S
M
S
M
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
M
S
M
M
S
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
M
M
S
M
5
RennesRennesREN
531189-110
K
M
M
M
S
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
M
M
K
S
S
7
AngersAngersSCO
521265+17
M
S
K
M
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
S
M
M
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
M
S
S
K
S
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
M
M
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
M
S
S
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
S
M
K
S
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
M
S
K
S
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
M
K
S
K
S
15
LensLensRCL
51139904
K
S
K
K
M
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
M
S
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
M
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
S
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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