Le Havre akan menghadapi Auxerre pada Minggu, 18 Oktober 2026 di Stade Océane, Le Havre.

Secara historis, Le Havre lebih unggul dalam duel ini, dengan meraih 14 kemenangan dari 24 pertemuan kompetitif sebelumnya melawan Auxerre. Pertemuan terbaru antara kedua klub berakhir imbang 1-1 pada April 2026 dalam musim Ligue 1 2025-26.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Le Havre vs Auxerre, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Le Havre vs Auxerre di Ligue 1?

Ligue 1 - Pekan 7 18 Okt 2026 - 11.15 Stade Oceane

Bagaimana cara membeli tiket Le Havre vs Auxerre di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Le Havre AC dan AJ Auxerre di Stade Océane, ikuti opsi berikut:

1. Penjualan tiket resmi klub

Suporter tuan rumah (sektor Le Havre):

Kunjungi Portal Tiket Resmi Le Havre AC ( billetterie.hac-foot.com ).

Suporter tandang (sektor pendukung tamu Auxerre):

Tiket sektor tandang biasanya dikelola langsung melalui loket tiket resmi AJ Auxerre atau kelompok suporter resmi. Cek situs penjualan tiket resmi Auxerre ( billetterie.aja.fr ) mendekati hari pertandingan untuk petunjuk penjualan bagi pendukung tamu.



2. Loket tiket Stade Océane

Anda dapat membeli tiket secara langsung di butik/loket tiket Stade Océane di Le Havre pada jam buka hari kerja atau pada hari pertandingan, selama kursi masih tersedia.

3. Platform sekunder & penjualan kembali

Jika alokasi resmi habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub sering mencantumkan tiket pertandingan bekas. Pastikan Anda memilih pengiriman melalui transfer digital atau e-ticket.

Berapa harga tiket Le Havre vs Auxerre di Ligue 1?

Harga tiket untuk laga Ligue 1 Le Havre AC vs AJ Auxerre di Stade Océane bervariasi tergantung di mana dan bagaimana Anda membelinya:

1. Harga loket resmi klub

Saat membeli langsung dari portal tiket resmi Le Havre AC:

Kursi kategori standar: Biasanya berada di kisaran €18 hingga €55 tergantung lokasi di stadion (di belakang gawang atau tribun utama tengah).

Tiket pemuda & konsesi: Tiket diskon untuk anak-anak dan pelajar umumnya berada di kisaran €10 hingga €25 .

VIP & hospitality: Kursi premium atau paket akses lounge biasanya mulai dari sekitar €120 hingga €180+ per tiket.

2. Platform sekunder & penjualan kembali

Ketika periode penjualan tiket utama ditutup, platform tiket sekunder seperti StubHub memberi suporter kesempatan kedua untuk mengamankan akses masuk pada hari pertandingan.

Harga awal: Tiket penjualan kembali level masuk umumnya mulai dari sekitar €40 hingga €50 .

Harga rata-rata penjualan kembali: Harga rata-rata tiket di pasar sekunder kira-kira €70 hingga €80 per kursi.

Le Havre vs Auxerre di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Le Havre vs Auxerre

Le Havre meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Angers di Ligue 1, sementara kekalahan liga sebelumnya terjadi saat menghadapi Brest, yang menang 2-1 di Stade Océane. Dalam empat pertandingan Ligue 1 terakhir, Le Havre mencetak dua gol dan kebobolan empat kali. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu diraih dalam laga pramusim melawan Le Mans.

Lima pertandingan terakhir Auxerre menunjukkan dua kemenangan dan tiga kekalahan. Mereka mengalahkan Nice 1-0 dalam laga Ligue 1 terbaru, tetapi itu terjadi setelah kekalahan telak 5-2 dari Lens dan kekalahan 3-1 dari Angers. Tim asuhan Still telah mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi juga kebobolan 10 gol, mencerminkan pola produktivitas menyerang yang berjalan beriringan dengan rapuhnya pertahanan.

Le Havre vs Auxerre: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir 1-1 di Stade Océane pada laga Ligue 1 pada April 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Le Havre unggul dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Auxerre, dengan kedua klub lebih banyak bertemu di Ligue 1. Le Havre memenangi dua pertemuan sebelumnya sebelum hasil imbang itu, termasuk kemenangan kandang 3-1 pada September 2024.