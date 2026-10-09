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Cara mendapatkan tiket Le Havre vs Auxerre: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Le Havre menghadapi Auxerre di Ligue 1. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Le Havre akan menghadapi Auxerre pada Minggu, 18 Oktober 2026 di Stade Océane, Le Havre.

Secara historis, Le Havre lebih unggul dalam duel ini, dengan meraih 14 kemenangan dari 24 pertemuan kompetitif sebelumnya melawan Auxerre. Pertemuan terbaru antara kedua klub berakhir imbang 1-1 pada April 2026 dalam musim Ligue 1 2025-26.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Le Havre vs Auxerre, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Le Havre vs Auxerre di Ligue 1?

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Ligue 1 - Pekan 7
Stade Oceane

Bagaimana cara membeli tiket Le Havre vs Auxerre di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Le Havre AC dan AJ Auxerre di Stade Océane, ikuti opsi berikut:

1. Penjualan tiket resmi klub

  • Suporter tuan rumah (sektor Le Havre):
    • Kunjungi Portal Tiket Resmi Le Havre AC (billetterie.hac-foot.com).
  • Suporter tandang (sektor pendukung tamu Auxerre):
    • Tiket sektor tandang biasanya dikelola langsung melalui loket tiket resmi AJ Auxerre atau kelompok suporter resmi. Cek situs penjualan tiket resmi Auxerre (billetterie.aja.fr) mendekati hari pertandingan untuk petunjuk penjualan bagi pendukung tamu.

2. Loket tiket Stade Océane

  • Anda dapat membeli tiket secara langsung di butik/loket tiket Stade Océane di Le Havre pada jam buka hari kerja atau pada hari pertandingan, selama kursi masih tersedia.

3. Platform sekunder & penjualan kembali

  • Jika alokasi resmi habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub sering mencantumkan tiket pertandingan bekas. Pastikan Anda memilih pengiriman melalui transfer digital atau e-ticket.

Berapa harga tiket Le Havre vs Auxerre di Ligue 1?

Harga tiket untuk laga Ligue 1 Le Havre AC vs AJ Auxerre di Stade Océane bervariasi tergantung di mana dan bagaimana Anda membelinya:

1. Harga loket resmi klub

Saat membeli langsung dari portal tiket resmi Le Havre AC:

  • Kursi kategori standar: Biasanya berada di kisaran €18 hingga €55 tergantung lokasi di stadion (di belakang gawang atau tribun utama tengah).
  • Tiket pemuda & konsesi: Tiket diskon untuk anak-anak dan pelajar umumnya berada di kisaran €10 hingga €25.
  • VIP & hospitality: Kursi premium atau paket akses lounge biasanya mulai dari sekitar €120 hingga €180+ per tiket.

2. Platform sekunder & penjualan kembali

Ketika periode penjualan tiket utama ditutup, platform tiket sekunder seperti StubHub memberi suporter kesempatan kedua untuk mengamankan akses masuk pada hari pertandingan.

  • Harga awal: Tiket penjualan kembali level masuk umumnya mulai dari sekitar €40 hingga €50.
  • Harga rata-rata penjualan kembali: Harga rata-rata tiket di pasar sekunder kira-kira €70 hingga €80 per kursi.

Le Havre vs Auxerre di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Le Havre vs Auxerre

Le Havre meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Angers di Ligue 1, sementara kekalahan liga sebelumnya terjadi saat menghadapi Brest, yang menang 2-1 di Stade Océane. Dalam empat pertandingan Ligue 1 terakhir, Le Havre mencetak dua gol dan kebobolan empat kali. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu diraih dalam laga pramusim melawan Le Mans.

Lima pertandingan terakhir Auxerre menunjukkan dua kemenangan dan tiga kekalahan. Mereka mengalahkan Nice 1-0 dalam laga Ligue 1 terbaru, tetapi itu terjadi setelah kekalahan telak 5-2 dari Lens dan kekalahan 3-1 dari Angers. Tim asuhan Still telah mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi juga kebobolan 10 gol, mencerminkan pola produktivitas menyerang yang berjalan beriringan dengan rapuhnya pertahanan.

LEH

LEH - Performa

OL
S1-1
B29
K1-2
SCO
S0-0
TFC
K3-2
BOU
M6-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
AJA

AJA - Performa

SCO
K1-3
OL
K3-1
NCE
M1-0
B29
M2-1
CLE
M4-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Le Havre vs Auxerre: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir 1-1 di Stade Océane pada laga Ligue 1 pada April 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Le Havre unggul dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Auxerre, dengan kedua klub lebih banyak bertemu di Ligue 1. Le Havre memenangi dua pertemuan sebelumnya sebelum hasil imbang itu, termasuk kemenangan kandang 3-1 pada September 2024.

Head to Head

Le HavreSeriAuxerre
3
1
1
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
FT
Ligue 1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
FT
Ligue 1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
2
FT
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
FT
Ligue 2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
FT
8Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

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