Le Havre akan menghadapi Angers pada Sabtu, 12 September 2026 di Stade Océane, Le Havre.

Pertemuan terbaru kedua tim berlangsung ketat, dengan Le Havre meraih kemenangan kandang 2-1 pada Januari 2026 dan bermain imbang 1-1 di markas Angers pada April 2026. Kedua tim akan memburu poin penting di awal musim untuk membangun momentum dan menciptakan jarak dari paruh bawah klasemen.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Le Havre vs Angers, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Le Havre vs Angers di Ligue 1?

Le Havre vs Angers akan kick-off di Stade Océane, Le Havre, dengan pertandingan dijadwalkan berlangsung pada matchday Ligue 1 saat ini.

Ligue 1 - Pekan 4 12 Sep 2026 - 14.45 Stade Oceane

Bagaimana cara membeli tiket Le Havre vs Angers di Ligue 1?

Membeli tiket untuk laga Le Havre vs Angers di Ligue 1 di Stade Océane melibatkan beberapa langkah utama:

Penjualan tiket resmi klub

Situs resmi: Kunjungi platform penjualan tiket resmi Le Havre AC ( billetterie.hac-foot.com ). Ini adalah metode paling aman dan paling langsung untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi.

Tanggal rilis: Tiket pertandingan biasanya mulai dijual secara umum 2 hingga 3 pekan sebelum tanggal laga.

Loket pada hari pertandingan: Jika tiket tidak habis terjual lebih dulu, kursi yang tersisa dapat dibeli pada hari pertandingan langsung di loket Stade Océane.

Platform sekunder & penjualan kembali

Agregator: Jika tiket habis terjual di situs resmi, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan kursi yang dilepas anggota atau pemegang tiket musiman.

Berapa harga tiket Le Havre vs Angers di Ligue 1?

Harga tiket untuk laga Le Havre vs Angers di Ligue 1 di Stade Océane bervariasi tergantung jalur pembelian dan kategori kursi:

Harga loket resmi

Kursi standar: Tiket dengan harga resmi yang dibeli langsung melalui Le Havre AC biasanya berkisar antara £15 hingga £45 (€18 hingga €52) tergantung tribune (di belakang gawang atau tribune utama tengah).

Tarif diskon: Potongan harga untuk remaja, mahasiswa, atau anak-anak umumnya berada di kisaran £10 hingga £25 (€12 hingga €30).

Harga pasar sekunder & penjualan kembali

Harga awal: Kursi kategori umum level awal yang dicantumkan di platform penjualan kembali tiket seperti StubHub mulai dari sekitar £40 hingga £50 (€48 hingga €58 / $52).

Harga rata-rata: Harga rata-rata keseluruhan di berbagai kategori stadion pada situs penjualan kembali berada di kisaran £65 hingga £70 (~$80 USD).





Le Havre vs Angers di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Le Havre vs Angers

Lima pertandingan terakhir Le Havre menghasilkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Satu-satunya kemenangan mereka datang dalam laga persahabatan klub melawan Le Mans, sementara pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Monaco di liga pada 23 Agustus. Dalam lima pertandingan tersebut mereka mencetak lima gol dan kebobolan enam gol, serta belum mencatatkan nirbobol dalam rangkaian itu.

Angers memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, meski dua dari kemenangan itu datang dalam laga uji coba pramusim melawan Paris FC dan Lorient. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-0 dari Lille di liga pada 23 Agustus. Mereka mengalahkan Paris FC 3-2 dalam laga uji coba terakhir, tetapi momentum positif itu tidak berlanjut ke pekan pembuka Ligue 1.

Le Havre vs Angers: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-1, dimainkan di Ligue 1 di markas Angers pada 18 April 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, tidak ada tim yang benar-benar dominan, dengan Le Havre meraih satu kemenangan, Angers meraih satu kemenangan, dan tiga pertandingan berakhir imbang. Le Havre menang 2-1 di kandang pada Januari 2026, sementara Angers meraih kemenangan 1-0 di Stade Océane pada Desember 2024.

Klasemen Le Havre vs Angers

Dalam klasemen Ligue 1 saat ini, Le Havre berada di peringkat ke-14 dan Angers menempati posisi ke-15, dengan kedua klub hanya dipisahkan margin tipis di papan bawah klasemen.