Derby della Capitale kembali hadir saat Lazio menghadapi Roma dalam salah satu rivalitas paling sengit di sepakbola Italia. Kedua klub ibu kota ini akan bertemu di Stadio Olimpico yang ikonis pada 13 Desember 2026 dalam laga Serie A yang sangat dinantikan.

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Kapan laga Serie A Lazio vs Roma dimulai?

Lazio vs Roma akan berlangsung di Stadio Olimpico, Roma, dengan rincian jadwal resmi yang masih menunggu konfirmasi.

Serie A - Pekan 15 13 Des 2026 - 06.30 Stadio Olimpico, Rome

Di mana membeli tiket Lazio vs Roma?

Tempat terbaik untuk mencari tiket adalah situs resmi Lazio, yang menjual tiket melalui portal Vivaticket. Tiket biasanya dirilis secara bertahap. Tahap prapenjualan umumnya diperuntukkan bagi pemegang tiket musiman dan anggota klub, sehingga mereka mendapat kesempatan pertama untuk mengamankan tempat duduk. Setelah tahap awal ini, penjualan umum dibuka untuk publik.

StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah habis. Melalui pasar penjualan kembali, Anda dapat mencari tempat duduk yang masih tersedia untuk derby besar ini, bahkan ketika tiket dari saluran utama telah habis.

Berapa harga tiket Lazio vs Roma?

Harga tiket laga Serie A ini bervariasi, bergantung pada tempat duduk yang Anda pilih di Stadio Olimpico. Jika membeli langsung melalui situs tiket resmi Lazio, harga mulai dari €30 untuk tempat duduk di sektor Curva, yang dikenal sebagai pilihan paling terjangkau untuk menyaksikan pertandingan secara langsung.

Lazio vs Roma di Serie A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lazio vs Roma

Lazio mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir 1-1 melawan Napoli di Serie A. Sebelum hasil itu, Lazio memenangi empat laga liga berturut-turut, termasuk kemenangan tandang 6-2 atas Sassuolo dan kemenangan 3-0 atas Juventus. Dalam lima pertandingan tersebut, Lazio mencetak 13 gol dan kebobolan enam kali.

Roma meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu-satunya kekalahan terjadi saat takluk 3-2 dari Manchester United di Liga Champions. Di Serie A, mereka menang 5-2 di kandang Udinese dan 4-2 atas Cagliari sebelum jeda internasional, lalu terakhir mengalahkan Sassuolo 3-0. Roma mencetak 17 gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Lazio vs Roma: Rekor pertemuan terakhir

Derby della Capitale terbaru dalam kumpulan data ini berlangsung pada 17 Mei 2026, ketika Roma menang 2-0 di kandang atas Lazio di Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, Roma menang tiga kali, Lazio sekali, dan satu laga berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan Lazio dalam rentetan itu terjadi dalam kekalahan kandang 0-1 pada 21 September 2025, sementara hasil imbang 1-1 di Olimpico pada April 2025 menjadi satu-satunya pertandingan dalam rentetan tersebut yang berakhir seri.