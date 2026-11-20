Lazio menjamu Roma pada Minggu, 13 Desember 2026, di Stadio Olimpico, Roma.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada 17 Mei 2026, Roma meraih kemenangan meyakinkan 2-0 di Stadio Olimpico berkat dua gol bek Gianluca Mancini dalam laga sengit yang membuat kedua tim mengakhiri pertandingan dengan sepuluh pemain. Lazio ingin mengakhiri rentetan tanpa kemenangan dalam derbi dan membalas dua kekalahan di liga musim lalu. Karena itu, laga mendatang menjanjikan persaingan sengit lainnya untuk menjadi yang terbaik di Kota Abadi.

Simak panduan GOAL tentang semua hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Lazio vs Roma, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Serie A Lazio vs Roma dimulai?

Pertandingan Lazio vs Roma dimulai di Stadio Olimpico, Roma, pada Minggu, 13 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Serie A Lazio vs Roma?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Serie A Lazio vs Roma:

1. Kanal resmi klub

Mitra penjualan tiket resmi: Tiket penjualan utama dijual secara eksklusif melalui Vivaticket dan situs resmi SS Lazio.

Tiket penjualan utama dijual secara eksklusif melalui Vivaticket dan situs resmi SS Lazio. Kanal resmi Roma: Tiket untuk sektor Curva Sud dan Distinti Sud bagi pendukung tim tamu dikelola secara terpisah melalui portal penjualan tiket resmi AS Roma di Vivaticket.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi penjualan utama sudah habis.

Berapa harga tiket Serie A Lazio vs Roma?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Serie A Lazio vs Roma:

1. Kanal resmi klub

Curva Nord & Distinti (di belakang gawang / tribun tingkat bawah): €30 sampai €50.

€30 sampai €50. Tribuna Tevere (tribun samping): €60 sampai €120.

€60 sampai €120. Tribuna Monte Mario (sisi tengah / premium): €100 sampai €180 lebih.

€100 sampai €180 lebih. Layanan VIP & korporat: €250 sampai €500 lebih.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun tingkat atas / sektor ujung (Curva / Distinti): €95 sampai €140

€95 sampai €140 Tribun samping (Tribuna Tevere): €150 sampai €280

€150 sampai €280 Kursi tengah & premium tingkat bawah (Monte Mario): €300 sampai €550 lebih

Serie A Lazio vs Roma: Semua yang perlu diketahui

Performa Lazio dan Roma

Lazio mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Satu-satunya poin yang gagal mereka raih berasal dari hasil imbang 1-1 saat menjamu Napoli. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Cagliari. Dalam periode tersebut, mereka juga menang 6-2 saat bertandang ke markas Sassuolo. Tim asuhan Gattuso mencetak 14 gol dan hanya kebobolan empat kali dalam lima laga itu.

Dalam lima pertandingan terakhir, Roma meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 3-0 atas Sassuolo. Mereka juga menang 5-2 saat bertandang ke markas Udinese. Satu-satunya kekalahan terjadi di Liga Champions, saat mereka takluk 3-2 dari Manchester United. Tim asuhan Gasperini mencetak 17 gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Lazio vs Roma: Rekor pertemuan terkini

Derby della Capitale terbaru dalam data ini berlangsung pada 17 Mei 2026, ketika Roma mengalahkan Lazio 2-0 di Stadio Olimpico dalam pertandingan Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir kedua klub, Roma menang tiga kali, Lazio sekali, dan satu laga berakhir imbang. Roma mencatatkan dua laga tanpa kebobolan dalam lima pertemuan tersebut.