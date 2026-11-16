Lazio menjamu Atalanta pada Minggu, 6 Desember 2026 di Stadio Olimpico, Roma.

Dalam pertemuan terakhir kedua tim di liga, Lazio meraih kemenangan kandang 2-0 pada Februari 2026. Pada musim-musim sebelumnya, mereka bermain imbang 0-0 dan Lazio kalah tipis 0-1. Kedua tim juga bertemu di Coppa Italia pada awal 2026, dengan dua laga ketat yang berakhir imbang 2-2 dan 1-1.

Simak panduan GOAL tentang cara mendapatkan tiket Lazio vs Atalanta, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Lazio vs Atalanta di Serie A dimulai?

Pertandingan Lazio vs Atalanta dimulai pada Minggu, 6 Desember 2026 di Stadio Olimpico, Roma.

Serie A - Pekan 14 6 Des 2026 - 09.00 Stadio Olimpico, Rome

Bagaimana cara membeli tiket Lazio vs Atalanta di Serie A?

Untuk membeli tiket pertandingan Lazio vs Atalanta di Serie A, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket dapat dibeli langsung melalui SS Lazio atau mitra penjualan tiket resminya, yang menjadi saluran utama untuk pertandingan di Stadio Olimpico, Roma.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket dari kanal resmi klub benar-benar habis terjual, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Serie A mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Lazio vs Atalanta di Serie A?

Berikut perincian harga tiket pertandingan Lazio vs Atalanta di Serie A:

1. Kanal resmi klub

Tempat duduk standar di Curva/tribune belakang gawang: €25 – €40

€25 – €40 Distinti (tribune samping): €45 – €70

€45 – €70 Tribuna Tevere / Monte Mario (tribune utama): €80 – €180+

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

Tribune atas / kategori umum: €50 – €90

€50 – €90 Tribune bawah / tempat duduk di sisi panjang lapangan: €110 – €220

€110 – €220 Penjualan kembali tiket premium / fasilitas hospitality: €250 – €450+

Lazio vs Atalanta di Serie A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lazio dan Atalanta

Lazio datang dengan performa luar biasa setelah memenangi lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Cagliari di Serie A, dengan gol penentu dicetak Pinamonti lewat sundulan. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, Lazio mencetak enam gol saat menang tandang 6-2 atas Sassuolo dan mengalahkan Juventus 3-0 di kandang lawan. Dalam lima pertandingan itu, Lazio mencetak 14 gol dan hanya kebobolan empat kali.

Catatan Atalanta dalam lima pertandingan kompetitif terakhir adalah satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Pada laga terbarunya, mereka kalah 0-3 di kandang dari Parma. Dalam periode ini, mereka juga kalah dari AC Milan (2-3) dan Ajax (0-2 di Conference League). Tim asal Bergamo itu bermain imbang 4-4 dengan Frosinone dan 2-2 dengan Fiorentina dalam dua pertandingan lainnya, serta hanya meraih lima poin dari kemungkinan 15 di Serie A.

Lazio vs Atalanta: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Coppa Italia pada 22 April 2026, ketika laga di kandang Atalanta berakhir 1-1. Sebelumnya, Lazio dan Atalanta bermain imbang 2-2 dalam laga Coppa Italia di Stadio Olimpico pada Maret 2026. Di Serie A, Lazio menang 2-0 di kandang pada Februari 2026. Sementara itu, dua pertemuan liga sebelumnya, pada Oktober 2025 dan April 2025, masing-masing berakhir imbang 0-0 dan dengan kemenangan 1-0 untuk Atalanta. Dalam lima pertemuan terakhir, Lazio mencatat dua kemenangan berbanding satu milik Atalanta, sedangkan dua laga lainnya berakhir imbang.