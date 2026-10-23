LASK menghadapi laga ini dengan harapan bisa tampil lebih konsisten dalam bertahan setelah meraih hasil yang beragam di kompetisi domestik dan Eropa belakangan ini.

Slovan Bratislava datang dengan performa yang sulit diprediksi, setelah mengalami kekalahan telak di kompetisi Eropa sekaligus menjalani laga-laga domestik dengan banyak gol.

Simak GOAL untuk mengetahui semua informasi yang Anda perlukan tentang cara mendapatkan tiket LASK vs Slovan Bratislava, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan LASK vs Slovan Bratislava di Liga Champions dimulai?

LASK vs Slovan Bratislava akan dimulai di Raiffeisen Arena, Linz, pada Selasa, 3 November 2026.

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 15.00 Raiffeisen Arena

Bagaimana cara membeli tiket LASK vs Slovan Bratislava di Liga Champions?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara LASK dan Slovan Bratislava:

Penjualan tiket resmi klub: Anda bisa memeriksa langsung portal tiket resmi LASK untuk penjualan perdana, jatah anggota klub, dan sisa tiket yang tersedia bagi masyarakat umum untuk pertandingan di Raiffeisen Arena.

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Liga Champions mendatang ketika jatah penjualan perdana telah habis.

Berapa harga tiket LASK vs Slovan Bratislava di Liga Champions?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara LASK dan Slovan Bratislava:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar: Harga penjualan perdana langsung melalui portal tiket resmi LASK biasanya berkisar antara sekitar €35 hingga €90 , tergantung tingkat tribun, blok, dan bagian tempat duduk yang dipilih di Raiffeisen Arena.

Pratayang penjualan untuk anggota / pemegang tiket musiman: Jatah prioritas bagi anggota klub umumnya menawarkan harga awal yang lebih rendah, meski ketersediaannya sangat terbatas untuk pertandingan Liga Champions yang menarik banyak perhatian.

Paket VIP dan hospitality: Pilihan tempat duduk premium klub dengan fasilitas hospitality stadion berkisar dari €150 hingga lebih dari €350 .

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi telah habis melalui penjualan perdana klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun atas / bagian sudut: Harga mulai sekitar €135 hingga €160 untuk kursi dengan pemandangan standar.

Sisi panjang lapangan / tribun bawah: Tiket yang lebih dekat ke garis tengah lapangan atau berada di bagian dengan pemandangan terbaik umumnya berkisar antara €200 hingga €350 .

Blok premium & banyak diminati: Harga kursi di lokasi istimewa, blok yang jarang tersedia, atau tiket yang banyak diminati menjelang pertandingan dapat melonjak melampaui €450 hingga €500+ .

LASK vs Slovan Bratislava di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa LASK vs Slovan Bratislava

LASK mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir imbang 3-3 melawan Hartberg di Bundesliga Austria, setelah kalah 2-1 dari Sturm Graz dan 1-0 dari AEK Athens di Liga Champions. Hasil terbaik mereka dalam rangkaian ini adalah kemenangan 6-1 atas Deutschlandsberger SC di ajang piala. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa LASK mampu mencetak banyak gol di kompetisi piala domestik, tetapi kesulitan menjaga gawang tetap tanpa kebobolan dan tampil konsisten di level yang lebih tinggi.

Slovan Bratislava meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Komarno di kasta tertinggi Slovakia. Mereka juga mengalahkan Nitra 3-1 di Piala FA. Kekalahan 6-1 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions dan 2-0 dari DAC 1904 Dunajska Streda menjadi hasil terburuk dalam rangkaian ini, meski hasil imbang 3-3 melawan Zilina menunjukkan bahwa mereka bisa terlibat dalam laga terbuka dengan banyak gol. Dalam lima pertandingan tersebut, Slovan mencetak sembilan gol dan kebobolan empat belas.

LASK vs Slovan Bratislava: Rekor pertemuan terakhir

Tidak tersedia data pertemuan sebelumnya antara LASK dan Slovan Bratislava. Pertandingan ini mungkin menjadi pertemuan kompetitif pertama mereka.