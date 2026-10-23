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Champions League
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Raiffeisen Arena
team-logoSlovan Bratislava
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Cara mendapatkan tiket LASK vs Slovan Bratislava: Harga tiket Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan tiket di saat-saat terakhir, dan lainnya

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Tickets
LASK
Slovan Bratislava
Champions League

LASK menghadapi Slovan Bratislava di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

LASK menghadapi laga ini dengan harapan bisa tampil lebih konsisten dalam bertahan setelah meraih hasil yang beragam di kompetisi domestik dan Eropa belakangan ini.

Slovan Bratislava datang dengan performa yang sulit diprediksi, setelah mengalami kekalahan telak di kompetisi Eropa sekaligus menjalani laga-laga domestik dengan banyak gol.

Simak GOAL untuk mengetahui semua informasi yang Anda perlukan tentang cara mendapatkan tiket LASK vs Slovan Bratislava, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan LASK vs Slovan Bratislava di Liga Champions dimulai?

LASK vs Slovan Bratislava akan dimulai di Raiffeisen Arena, Linz, pada Selasa, 3 November 2026.

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Champions League - Pekan 4
Raiffeisen Arena

Bagaimana cara membeli tiket LASK vs Slovan Bratislava di Liga Champions?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara LASK dan Slovan Bratislava:

  • Penjualan tiket resmi klub: Anda bisa memeriksa langsung portal tiket resmi LASK untuk penjualan perdana, jatah anggota klub, dan sisa tiket yang tersedia bagi masyarakat umum untuk pertandingan di Raiffeisen Arena.
  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Liga Champions mendatang ketika jatah penjualan perdana telah habis.

Berapa harga tiket LASK vs Slovan Bratislava di Liga Champions?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara LASK dan Slovan Bratislava:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket masuk umum standar: Harga penjualan perdana langsung melalui portal tiket resmi LASK biasanya berkisar antara sekitar €35 hingga €90, tergantung tingkat tribun, blok, dan bagian tempat duduk yang dipilih di Raiffeisen Arena.
  • Pratayang penjualan untuk anggota / pemegang tiket musiman: Jatah prioritas bagi anggota klub umumnya menawarkan harga awal yang lebih rendah, meski ketersediaannya sangat terbatas untuk pertandingan Liga Champions yang menarik banyak perhatian.
  • Paket VIP dan hospitality: Pilihan tempat duduk premium klub dengan fasilitas hospitality stadion berkisar dari €150 hingga lebih dari €350.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi telah habis melalui penjualan perdana klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tribun atas / bagian sudut: Harga mulai sekitar €135 hingga €160 untuk kursi dengan pemandangan standar.
  • Sisi panjang lapangan / tribun bawah: Tiket yang lebih dekat ke garis tengah lapangan atau berada di bagian dengan pemandangan terbaik umumnya berkisar antara €200 hingga €350.
  • Blok premium & banyak diminati: Harga kursi di lokasi istimewa, blok yang jarang tersedia, atau tiket yang banyak diminati menjelang pertandingan dapat melonjak melampaui €450 hingga €500+.

LASK vs Slovan Bratislava di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa LASK vs Slovan Bratislava

LASK mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir imbang 3-3 melawan Hartberg di Bundesliga Austria, setelah kalah 2-1 dari Sturm Graz dan 1-0 dari AEK Athens di Liga Champions. Hasil terbaik mereka dalam rangkaian ini adalah kemenangan 6-1 atas Deutschlandsberger SC di ajang piala. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa LASK mampu mencetak banyak gol di kompetisi piala domestik, tetapi kesulitan menjaga gawang tetap tanpa kebobolan dan tampil konsisten di level yang lebih tinggi.

Slovan Bratislava meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Komarno di kasta tertinggi Slovakia. Mereka juga mengalahkan Nitra 3-1 di Piala FA. Kekalahan 6-1 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions dan 2-0 dari DAC 1904 Dunajska Streda menjadi hasil terburuk dalam rangkaian ini, meski hasil imbang 3-3 melawan Zilina menunjukkan bahwa mereka bisa terlibat dalam laga terbuka dengan banyak gol. Dalam lima pertandingan tersebut, Slovan mencetak sembilan gol dan kebobolan empat belas.

LAS

LAS - Performa

FVI
M2-1
RAP
K0-2
LIV
K3-6
LUS
M0-4
SCP
M2-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
SBR

SBR - Performa

KOM
M1-2
SKA
S1-1
VFB
K0-3
TRN
M0-3
ROM
K4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

LASK vs Slovan Bratislava: Rekor pertemuan terakhir

Tidak tersedia data pertemuan sebelumnya antara LASK dan Slovan Bratislava. Pertandingan ini mungkin menjadi pertemuan kompetitif pertama mereka.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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