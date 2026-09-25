LASK akan menghadapi Liverpool pada Rabu, 14 Oktober 2026 di Raiffeisen Arena, Linz.

Secara historis, Liverpool unggul jelas setelah memenangi dua pertemuan sebelumnya antara kedua tim pada fase grup Liga Europa 2023–24. LASK akan berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk menciptakan kejutan berkesan melawan Liverpool, juara Eropa enam kali.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket LASK vs Liverpool, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Liga Champions LASK vs Liverpool?

LASK menjamu Liverpool di Raiffeisen Arena, Linz, pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 2 14 Okt 2026 - 12.45 Raiffeisen Arena

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions LASK vs Liverpool?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara LASK dan Liverpool di Raiffeisen Arena, Linz, Anda memiliki beberapa opsi tergantung pada sektor tim mana yang ingin Anda tempati:

1. Tiket kandang resmi (sektor LASK)

Portal Tiket Resmi LASK: Tiket sektor kandang didistribusikan langsung melalui situs resmi dan platform penjualan tiket LASK.

Tahapan Penjualan: Tiket biasanya lebih dulu dijual kepada pemegang tiket musiman dan anggota klub LASK. Tiket yang tersisa kemudian dirilis untuk penjualan umum.

Loket: Pada hari pertandingan, tiket yang belum terjual dapat dibeli di voestalpine Stadium atau loket klub setempat, meski laga Eropa bergengsi sering kali habis terjual jauh hari sebelumnya.

2. Tiket tandang resmi (sektor Liverpool)

Portal Resmi Liverpool FC: Tiket untuk pendukung tim tamu dikelola langsung oleh Liverpool FC.

Berapa harga tiket Liga Champions LASK vs Liverpool?

Harga tiket untuk pertandingan Liga Champions LASK vs Liverpool sangat bervariasi tergantung apakah Anda membeli melalui penjualan resmi utama atau platform jual kembali sekunder:

1. Harga resmi sesuai nilai nominal (penjualan LASK)

Penjualan Paket Grup: LASK menjual bundel tiket kandang resmi yang mencakup keempat pertandingan fase kandang Liga Champions. Harganya berkisar dari €150 (sektor berdiri) hingga €712 (kursi tribun premium) untuk dewasa, dengan tarif diskon untuk anak-anak berkisar antara €37,50 dan €178 .

Tiket Pertandingan Tunggal: Tiket individu untuk satu pertandingan (jika tersedia setelah penjualan paket dan anggota) umumnya mulai dari sekitar €40 hingga €60 untuk sektor berdiri dan €100 hingga €180 untuk kategori tempat duduk.

2. Tiket tandang resmi (sektor Liverpool)

Alokasi Pendukung Tim Tamu: Tiket sektor tandang yang dijual melalui Liverpool FC biasanya dipatok sesuai batas standar tandang Eropa UEFA, dengan harga sekitar €45 hingga €70 (nilai nominal).

3. Marketplace sekunder & jual kembali

Harga Platform Jual Kembali: Karena tingginya permintaan untuk laga Eropa bergengsi, tiket yang terdaftar di platform tiket sekunder seperti StubHub umumnya mulai dari sekitar €130 hingga €397 untuk kursi dasar dan bisa melampaui €500 hingga €800+ untuk area pandang samping premium.

LASK vs Liverpool di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa LASK vs Liverpool

LASK memasuki laga ini setelah meraih dua kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan satu kemenangan tambahan di Piala OFB. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Sturm Graz di Bundesliga, setelah sebelumnya kalah 1-0 dari AEK Athens di Liga Champions. Hasil terbaik mereka dalam rangkaian lima pertandingan itu adalah kemenangan telak 6-1 atas Deutschlandsberger SC di piala. Tiga kemenangan dan dua kekalahan di semua kompetisi menggambarkan inkonsistensi, dengan tim asuhan Kuehbauer belum menemukan performa stabil.

Liverpool meraih tujuh poin dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah hasil imbang 0-0 yang mengecewakan melawan Fulham di Anfield di Premier League. Hasil paling menonjol Liverpool dalam periode ini adalah kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid di Liga Champions, sementara dua hasil imbang beruntun di Premier League melawan Newcastle United dan Nottingham Forest, yang keduanya berakhir 2-2, menunjukkan kerentanan di lini belakang. Liverpool mencetak enam gol dan kebobolan lima dalam lima pertandingan tersebut.

LASK vs Liverpool: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada November 2023, ketika Liverpool menjamu LASK di Liga Europa dan menang 4-0. Dua bulan sebelumnya, pada September 2023, LASK menahan Liverpool dengan kekalahan 3-1 di Raiffeisen Arena yang sama pada pertemuan sebelumnya. Dalam dua pertemuan yang tercatat, Liverpool menang pada setiap kesempatan, mencetak tujuh gol dan kebobolan satu.