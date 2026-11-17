LASK menjamu Fenerbahce pada Rabu, 9 Desember 2026, di Raiffeisen Arena, Linz.

Kedua tim sebelumnya bertemu dalam laga persahabatan pramusim pada 14 Juli 2026, ketika Fenerbahce meraih kemenangan tipis 2-1. Menjelang pertandingan fase liga di Raiffeisen Arena ini, LASK telah menunjukkan kemampuan bersaing di level Eropa, terutama lewat kemenangan impresif 4-0 atas Slovan Bratislava di Liga Champions.

Biarkan GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket LASK vs Fenerbahce, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan LASK vs Fenerbahce di Liga Champions dimulai?

LASK vs Fenerbahce berlangsung di Raiffeisen Arena, Linz, pada Rabu, 9 Desember 2026.

Champions League - Pekan 6 9 Des 2026 - 15.00 Raiffeisen Arena

Bagaimana cara membeli tiket LASK vs Fenerbahce di Liga Champions?

Berikut pilihan pembelian tiket untuk pertandingan LASK vs Fenerbahce di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

Kanal resmi LASK: Tiket penjualan prioritas dan umum, terutama untuk kursi di sektor tuan rumah Raiffeisen Arena, tersedia langsung melalui portal tiket resmi LASK.

Tiket penjualan prioritas dan umum, terutama untuk kursi di sektor tuan rumah Raiffeisen Arena, tersedia langsung melalui portal tiket resmi LASK. Kanal resmi Fenerbahce: Pendukung tim tamu yang ingin menyaksikan pertandingan dari sektor khusus tim tamu biasanya membeli tiket yang dialokasikan melalui sistem tiket resmi dan kanal keanggotaan Fenerbahce.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket LASK vs Fenerbahce di Liga Champions?

Berikut rincian harga tiket pertandingan LASK vs Fenerbahce di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum / kategori standar: Biasanya mulai dari sekitar €40 hingga €75 .

Biasanya mulai dari sekitar . Kategori atas/tengah: Biasanya berkisar antara €90 dan €150.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

Sektor bawah / area berdiri: Mulai dari sekitar €195 hingga €240 .

Mulai dari sekitar . Tribun sisi panjang / blok premium: Umumnya berkisar antara €350 dan €710 .

Umumnya berkisar antara . VIP / layanan premium & blok dengan permintaan tinggi: Harganya berkisar dari €780 hingga lebih dari €1.130.

LASK vs Fenerbahce di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa LASK dan Fenerbahce

LASK sedang dalam performa sangat baik, memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi dan hanya sekali kalah. Pada laga terbarunya, mereka menang tandang 2-4 atas Ried di Bundesliga. Dalam periode tersebut, mereka juga mengalahkan Slovan Bratislava 4-0 di Liga Champions. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat takluk 3-1 dari Salzburg di Bundesliga. Dalam lima pertandingan itu, LASK mencetak 14 gol dan kebobolan delapan kali, mencerminkan tim yang berorientasi menyerang dan mampu menghasilkan pertandingan dengan banyak gol.

Fenerbahce meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-0 di kandang Corum FK dalam laga Super Lig, setelah sebelumnya meraih kemenangan penting 3-2 atas Liverpool di Liga Champions. Namun, dalam periode tersebut mereka juga kalah dari Goztepe dan Galatasaray di Super Lig. Dalam lima pertandingan itu, Fenerbahce mencetak 13 gol dan kebobolan tujuh kali.

LASK vs Fenerbahce: Rekor pertemuan terakhir

Satu-satunya pertemuan yang tercatat antara LASK dan Fenerbahce terjadi dalam laga persahabatan pramusim pada 14 Juli 2026, yang dimenangi Fenerbahce 2-1. Karena hanya ada satu pertandingan dalam data tersebut, belum ada pola pertemuan yang lebih luas untuk disimpulkan. Dengan demikian, laga Liga Champions ini pada dasarnya menjadi pertemuan kompetitif pertama kedua klub.