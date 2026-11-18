KuPS menjamu CSKA Sofia pada Kamis, 10 Desember 2026 di Tamme Stadium, Kuopio.

Laga Liga Konferensi UEFA mendatang ini menjadi pertemuan kompetitif pertama antara KuPS dan CSKA Sofia di sepakbola Eropa. Tanpa riwayat rivalitas atau pertemuan sebelumnya sebagai acuan, kedua pelatih akan sepenuhnya mengandalkan performa terkini di kompetisi Eropa dan penyesuaian taktik untuk meraih tiga poin penting.

Biarkan GOAL menyajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket KuPS vs CSKA Sofia, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan KuPS vs CSKA Sofia di Liga Konferensi dimulai?

Pertandingan KuPS vs CSKA Sofia dimulai di Tamme Stadium, Kuopio, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Conference League - Pekan 5 10 Des 2026 - 12.45 Tamme Stadium

Bagaimana cara membeli tiket KuPS vs CSKA Sofia di Liga Konferensi?

Berikut pilihan pembelian tiket untuk laga KuPS vs CSKA Sofia mendatang di Liga Konferensi:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui kanal penjualan tiket resmi KuPS merupakan cara utama dan paling tepercaya untuk mendapatkan tempat duduk resmi.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah habis terjual, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Konferensi mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket KuPS vs CSKA Sofia di Liga Konferensi?

Berikut rincian harga tiket untuk laga KuPS vs CSKA Sofia di Liga Konferensi:

1. Kanal resmi klub

Tempat duduk standar: Mulai sekitar €17,60.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun atas dan tiket masuk umum: Umumnya mulai sekitar €65–€75.

Umumnya mulai sekitar Tempat duduk premium di sisi lapangan: Sering kali berkisar mulai dari €100–€250 lebih.

KuPS vs CSKA Sofia di Liga Konferensi: Semua yang perlu diketahui

Performa KuPS vs CSKA Sofia

KuPS belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir, dengan dua hasil imbang dan tiga kekalahan. Hasil teranyar mereka adalah kekalahan 0-2 dari FC Inter Turku di Veikkausliga. Dalam lima laga tersebut, KuPS mencetak tiga gol dan kebobolan tujuh kali, meski hasil imbang 0-0 melawan Gent di Liga Konferensi menunjukkan bahwa pertahanan mereka sulit ditembus.

CSKA Sofia tampil lebih produktif dengan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Mereka terakhir kali mengalahkan Levski Sofia 3-0 dan juga menundukkan Ludogorets Razgrad 2-0 di Liga Profesional Pertama. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Panathinaikos di Liga Konferensi. Sepanjang lima laga tersebut, CSKA Sofia mencetak delapan gol dan kebobolan lima kali.

KuPS vs CSKA Sofia: Rekor pertemuan terbaru

Tidak ada data pertemuan sebelumnya antara KuPS dan CSKA Sofia. Laga ini akan menjadi acuan bagi pertemuan kedua klub pada masa mendatang.