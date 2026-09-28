Kroasia dan Inggris akan bertemu dua kali di UEFA Nations League 2026/27 sebagai bagian dari jadwal berat League A, Grup A3, yang juga dihuni Spanyol dan Ceko. Pertemuan pertama di Rijeka pada 3 Oktober akan dimainkan sepenuhnya tanpa penonton, menyusul sanksi UEFA yang dijatuhkan kepada Kroasia setelah kericuhan suporter pada perempat-final musim lalu melawan Prancis, sehingga tidak ada tiket umum yang tersedia untuk pertandingan tersebut.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Kroasia vs Inggris untuk laga di Wembley saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan kick-off Kroasia vs Inggris di UEFA Nations League A?

Kroasia vs Inggris akan kick-off pada pukul 18.00 waktu setempat pada Sabtu, 3 Oktober 2026, di Stadion Rujevica, Rijeka. Informasi siaran resmi untuk pertandingan ini saat ini belum tersedia.

UEFA Nations League A - Pekan 3 3 Okt 2026 - 12.00 Stadion Rujevica

Di mana membeli tiket Kroasia vs Inggris?

Tidak ada tiket umum yang tersedia untuk pertandingan 3 Oktober di Rijeka, karena laga itu akan dimainkan tanpa kehadiran suporter sebagai bagian dari sanksi UEFA untuk Kroasia. Siapa pun yang berharap melihat kedua tim ini beraksi dalam kampanye ini sebaiknya mengalihkan perhatian ke pertandingan 12 November di Stadion Wembley.

Tiket untuk laga di Wembley pertama kali tersedia melalui portal tiket resmi England Football, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota England Supporters Travel Club dan pemegang tiket musiman yang terafiliasi dengan FA sebelum sisa alokasi dijual secara umum.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal pembelian tiket untuk duel ini:

Pertandingan 3 Oktober (Rijeka) – dimainkan secara tertutup tanpa tiket umum, baik resmi maupun sekunder

Penjualan umum resmi (Wembley) – dibuka setelah periode prioritas anggota ditutup, biasanya lebih dekat ke hari pertandingan

Transfer terjamin – setiap pembelian di Ticombo berasal dari berbagai penjual terverifikasi

Pasar sekunder – Ticombo adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah habis terjual

Mengingat profil pertandingan ini, pemesanan lebih awal untuk laga di Wembley direkomendasikan begitu penjualan umum dibuka.

Berapa harga tiket Kroasia vs Inggris?

Tidak ada harga resmi maupun sekunder untuk pertandingan 3 Oktober di Rijeka, karena laga tersebut sepenuhnya tertutup untuk publik.

Harga resmi untuk laga di Wembley ditetapkan melalui portal tiket England Football, dengan rentang penuh dari kursi standar hingga premium tersedia dengan harga normal selama alokasi masih ada. Harga resmi untuk pertandingan Nations League Inggris sebelumnya di Wembley dimulai dari sekitar £40.

Ticombo adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah habis terjual, dengan harga pasar sekunder untuk laga dengan profil seperti ini biasanya dimulai dari sekitar £45 hingga £60 untuk kursi tingkat atas setelah listing tersedia.

Seperti halnya laga internasional dengan permintaan tinggi lainnya, harga bisa berubah saat hari pertandingan semakin dekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

Kroasia vs Inggris di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Kroasia vs Inggris

Kroasia memenangkan tiga dan kalah dua dari lima pertandingan terakhirnya, mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan gol sepanjang periode itu. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Portugal di babak 16 besar Piala Dunia. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, mereka mengalahkan Ghana 2-1 dan Panama 1-0, tetapi juga menelan kekalahan 4-2 dari Inggris di fase grup.

Lima pertandingan terakhir Inggris menghasilkan empat kemenangan dan satu kekalahan, dengan 14 gol dicetak dan tujuh kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 6-4 atas Prancis di perempat-final Piala Dunia. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu terjadi melawan Argentina, yang menyingkirkan Inggris di babak semi-final. Inggris juga mengalahkan Norwegia, Meksiko, dan DR Kongo dalam periode tersebut.

Kroasia vs Inggris: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru kedua tim ini terjadi di fase grup Piala Dunia 2026, ketika Inggris menang 4-2. Sebelumnya, Inggris mengalahkan Kroasia 1-0 di Euro 2020. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Inggris memiliki catatan yang lebih kuat, dengan satu-satunya kekalahan dalam data tersebut terjadi pada semi-final Piala Dunia 2018, ketika Kroasia menang 2-1. Lima pertemuan itu juga mencakup kemenangan 2-1 untuk Inggris dan hasil imbang 0-0, keduanya di UEFA Nations League 2018-19.