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UEFA Nations League A
team-logoCroatia
Opus Arena
team-logoCzechia
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Cara mendapatkan tiket Kroasia vs Ceko: harga UEFA Nations League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Tickets
UEFA Nations League A
Croatia
Czechia

Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menyaksikan Kroasia beraksi sebelum tirai ditutup pada panggung internasional 2026

Kroasia akan menuntaskan kampanye internasional 2026 mereka sekaligus jadwal fase grup UEFA Nations League di kandang saat menghadapi Ceko di Osijek pada Minggu, 15 November. Jika Anda ingin menyaksikan Luka Modric, Ivan Perisic dan kawan-kawan beraksi, Anda bisa memesan tiket pertandingan mulai hari ini.

Setelah sebelumnya turun ke lapangan di Rijeka melawan Inggris dan di Split untuk menghadapi juara dunia, Spanyol, pada fase awal kampanye UEFA Nations League, pasukan Slaven Bilić kini berharap bisa menutupnya dengan manis di pusat ekonomi dan budaya kawasan timur Kroasia, Slavonia.

Meski Kroasia sudah memainkan 17 laga internasional sebelumnya di Osijek, ini baru akan menjadi kali keempat 'Vatreni' tampil di Opus Arena. Pertandingan terbaru mereka di venue tersebut berlangsung pada Juli 2025 dan itu akan membangkitkan kenangan indah bagi para bintang Kroasia, meski tidak demikian bagi para pemain Ceko. Pada kesempatan itu, publik Osijek larut dalam kegembiraan saat Kroasia melaju dengan kemenangan 5-1 atas Ceko dalam laga kualifikasi Piala Dunia.

GOAL punya semua yang perlu Anda ketahui untuk mengamankan tiket Kroasia vs Ceko di UEFA Nations League sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan Kroasia vs Ceko di UEFA Nations League?

Kroasia vs Ceko akan digelar di Opus Arena, Osijek, pada Minggu, 15 November, dengan jadwal sepak mula pukul 20.45 (CET).

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UEFA Nations League A - Pekan 6
Opus Arena

Cara membeli tiket Kroasia vs Ceko di UEFA Nations League

Tiket resmi untuk pertandingan Kroasia vs Ceko di UEFA Nations League didistribusikan secara eksklusif melalui Portal Ticketing Federasi Sepakbola Kroasia (HNS).

Federasi biasanya membuka penjualan tiket 4-6 pekan sebelum hari pertandingan terkait. Penjualan pada awalnya dibuka dengan jendela prioritas eksklusif untuk anggota klub suporter terdaftar atau pemegang kartu federasi. Tiket yang tersisa kemudian tersedia untuk publik umum, kira-kira 2-3 pekan sebelum pertandingan.

Jika ingin mengamankan kursi pada menit-menit terakhir, fan juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti Ticombo.

Transfer terjamin: Ticombo melindungi semua transfer dan pembelian tiket melalui program keamanan bawaannya bernama TixProtect. Program ini menjamin Anda akan menerima tiket tepat waktu dan tiket tersebut akan valid untuk acara Anda, atau Anda akan mendapatkan pengembalian dana 100 persen.

Berapa harga tiket Kroasia vs Ceko di UEFA Nations League?

Tiket resmi untuk pertandingan Kroasia vs Ceko di UEFA Nations League mendatang berada di kisaran €40-€95+ untuk kursi standar, tergantung kategori dan sektor stadion, yang rinciannya sebagai berikut:

  • Kategori 3 / Sisi pendek (di belakang gawang): Ini adalah area paling terjangkau di stadion, biasanya dibanderol mulai €40-€80. Lokasinya berada di tribun belakang gawang, yang umumnya ditempati suporter tuan rumah paling vokal atau blok khusus fan tandang.
  • Kategori 2 / Sudut & sisi panjang atas: Terletak di sudut stadion atau baris yang lebih tinggi di sepanjang sisi lapangan. Harga resmi untuk sektor ini biasanya berkisar €50-€100.
  • Kategori 1 / Sisi panjang standar & tingkat bawah: Opsi tempat duduk sentral yang berada di sepanjang garis tepi lapangan dan paling dekat dengan garis tengah. Menawarkan pandangan paling jelas ke lapangan, tiket ini dibanderol mulai €75 hingga €145.
  • Tribun utama premium & VIP/hospitality: Tempat duduk premium tertutup, kursi empuk, dan opsi mewah yang mencakup akses lounge pribadi atau fine dining berada di kisaran €250-€900+ tergantung tingkat paket hospitality.

Pantau situs resmi tim nasional menjelang waktunya untuk informasi tambahan, dan juga situs jual kembali sekunder seperti Ticombo untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Opus Arena

Opus Arena, yang juga secara informal dikenal sebagai Stadion Pampas, adalah stadion sepakbola mutakhir yang terletak di Osijek, Kroasia. Mewakili lompatan besar bagi infrastruktur olahraga lokal, stadion ini secara luas dianggap sebagai stadion paling modern di negara tersebut.

Dibuka pada Juli 2023, stadion ini menjadi kandang resmi klub Liga Sepakbola Kroasia, NK Osijek, dan kerap menjadi tuan rumah laga internasional tim nasional sepakbola Kroasia.

Momen-momen berkesan di Opus Arena

  • Peresmian besar (Juli 2023): Venue ini membuka pintunya untuk pertandingan kompetitif untuk pertama kalinya, yakni laga Liga Kroasia - HNL, saat NK Osijek menghadapi Slaven Belupo. Tuan rumah mencatat kemenangan telak 6-1, menandai awal eksplosif di kandang baru mereka.
  • Laga pertama tim nasional (Oktober 2023): Pertandingan resmi pertama tim nasional sepakbola Kroasia di arena ini adalah laga kualifikasi UEFA Euro 2024 melawan Türkiye. Meski tim tamu merusak pesta dengan merebut kemenangan tipis 1-0, venue ini penuh sesak oleh lebih dari 12.000 fan dan atmosfernya sangat luar biasa.
  • Duel raksasa domestik (September 2026): Dalam pertandingan besar domestik baru-baru ini, NK Osijek memuaskan fan di arena ini dengan mengalahkan kekuatan langganan, Dinamo Zagreb, dalam thriller 4-2 yang sarat aksi.

Pusat latihan mega all-inclusive: Stadion ini jauh lebih dari sekadar venue pertandingan. Tempat ini merupakan bagian dari kompleks seluas 15,3 hektare yang mencakup tujuh lapangan latihan sepakbola berdampingan yang dilengkapi pemanas bawah tanah, blok akomodasi modern untuk pemain, dan toko fan khusus tim.

Pertandingan Kroasia vs Ceko di UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Kroasia vs Ceko: performa terkini

Peringkat FIFA: Kroasia (#13) vs Ceko (#48)

Meski meraih kemenangan tandang pada laga pembuka UEFA Nations League melawan Ceko, Kroasia kemudian menelan kekalahan telak beruntun dari Spanyol (1-4) dan Inggris (0-7). Mereka gagal mencatat clean sheet dalam lima pertemuan beruntun.

Ceko belum memenangkan pertandingan kompetitif dalam waktu normal sejak mengalahkan Gibraltar 6-0 dalam Kualifikasi Piala Dunia pada November 2025, dan belum menang dalam laga tandang sejak September 2025. Tiga kekalahan beruntun di Nations League membuat rentetan tanpa kemenangan mereka bertambah menjadi enam pertandingan.

CRO

CRO - Performa

GHA
M2-1
POR
K2-1
CZE
M1-2
ESP
K4-1
ENG
K0-7
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/15
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
CZE

CZE - Performa

RSA
S1-1
MEX
K0-3
CRO
K1-2
ENG
K0-2
ESP
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Kroasia vs Ceko: rekor head-to-head terkini

Kroasia memegang rekor head-to-head sepanjang masa tanpa kekalahan melawan Ceko, dengan 4 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 0 kekalahan dari total 7 pertemuan. Mereka mencetak total 16 gol, berbanding 9 gol milik Ceko.

Pertemuan terakhir antara Kroasia dan Ceko berlangsung pada awal kampanye UEFA Nations League pada September. Kroasia menang 2-1 di Fortuna Arena, Praha. Luka Modric membuka skor untuk Kroasia pada awal babak kedua, tetapi Ceko menyamakan kedudukan tak lama kemudian melalui Adam Karabec. Momen penentu kemenangan datang pada menit ke-77, ketika Marco Pasalic mencetak gol berkat assist Ivan Perisic.

Head to Head

CroatiaSeriCzechia
2
3
0
UEFA Nations League A
Czechia badge
Czechia
CZE
1
Croatia badge
Croatia
CRO
2
FT
World Cup Qualification UEFA
Czechia badge
Czechia
CZE
0
Croatia badge
Croatia
CRO
0
FT
World Cup Qualification UEFA
Croatia badge
Croatia
CRO
5
Czechia badge
Czechia
CZE
1
FT
European Championship
Croatia badge
Croatia
CRO
1
Czechia badge
Czechia
CZE
1
FT
European Championship
Czechia badge
Czechia
CZE
2
Croatia badge
Croatia
CRO
2
FT
10Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Grp. 3

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
SpainSpainESP
3300104+69
M
M
M
2
EnglandEnglandENG
3201113+86
M
M
K
3
CroatiaCroatiaCRO
3102312-93
K
K
M
4
CzechiaCzechiaCZE
300327-50
K
K
K
Championship Playoff
Play-off degradasi
Degradasi


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