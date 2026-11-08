Kroasia akan menuntaskan rangkaian pertandingan internasional mereka pada 2026 sekaligus jadwal fase grup UEFA Nations League di kandang saat menghadapi Ceko di Osijek pada Minggu, 15 November. Jika ingin menyaksikan Luka Modric, Ivan Perisic dan rekan-rekannya beraksi, Anda bisa memesan tiket pertandingan mulai hari ini.

GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket pertandingan Kroasia vs Ceko di UEFA Nations League, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan pertandingan Kroasia vs Ceko di UEFA Nations League?

Kroasia vs Ceko berlangsung di Opus Arena, Osijek, pada Minggu, 15 November, dengan jadwal sepak mula pukul 20.45 CET.

UEFA Nations League A - Pekan 6 15 Nov 2026 - 14.45 Opus Arena

Cara membeli tiket Kroasia vs Ceko di UEFA Nations League

Tiket resmi pertandingan Kroasia vs Ceko di UEFA Nations League didistribusikan secara eksklusif melalui Portal Tiket Federasi Sepak Bola Kroasia (HNS).

Federasi biasanya membuka penjualan tiket 4–6 minggu sebelum hari pertandingan. Penjualan awal dibuka melalui periode prioritas eksklusif bagi anggota klub suporter terdaftar atau pemegang kartu federasi. Tiket yang tersisa kemudian tersedia untuk masyarakat umum sekitar 2–3 minggu sebelum pertandingan.

Untuk mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir, penggemar juga dapat membeli tiket melalui platform penjualan kembali, seperti StubHub.

Transfer tiket terjamin: StubHub melindungi semua transfer dan pembelian tiket melalui program keamanan bawaannya yang bernama TixProtect. Program ini menjamin Anda menerima tiket tepat waktu dan tiket tersebut berlaku untuk acara Anda. Jika tidak, Anda akan mendapat pengembalian dana 100%.

Berapa harga tiket Kroasia vs Ceko di UEFA Nations League?

Harga tiket resmi untuk pertandingan Kroasia vs Ceko di UEFA Nations League mendatang berkisar antara €40–€95+ untuk kursi standar, bergantung pada kategori dan bagian stadion, dengan perincian sebagai berikut:

Kategori 3 / Sisi pendek (di belakang gawang) : Ini adalah area paling terjangkau di stadion, dengan harga biasanya mulai dari €40–€80. Letaknya di tribune belakang gawang, yang biasanya ditempati suporter tuan rumah paling vokal atau blok khusus suporter tim tamu.

: Ini adalah area paling terjangkau di stadion, dengan harga biasanya mulai dari €40–€80. Letaknya di tribune belakang gawang, yang biasanya ditempati suporter tuan rumah paling vokal atau blok khusus suporter tim tamu. Kategori 2 / Sudut dan sisi panjang bagian atas : Terletak di sudut stadion atau baris yang lebih tinggi di sepanjang sisi lapangan. Harga resmi untuk bagian ini biasanya berkisar antara €50–€100.

: Terletak di sudut stadion atau baris yang lebih tinggi di sepanjang sisi lapangan. Harga resmi untuk bagian ini biasanya berkisar antara €50–€100. Kategori 1 / Kursi standar sisi panjang dan tingkat bawah : Pilihan kursi di bagian tengah sepanjang garis tepi lapangan dan paling dekat dengan garis tengah. Dengan pandangan paling jelas ke lapangan, harga dasar tiket ini berkisar antara €75–€145.

: Pilihan kursi di bagian tengah sepanjang garis tepi lapangan dan paling dekat dengan garis tengah. Dengan pandangan paling jelas ke lapangan, harga dasar tiket ini berkisar antara €75–€145. Tribune utama premium dan VIP/hospitality: Kursi premium beratap, kursi berbantalan, serta pilihan fasilitas mewah yang mencakup akses ke ruang privat atau santapan mewah memiliki harga €250–€900+, bergantung pada tingkat paket hospitality.

Pantau situs resmi tim nasional menjelang pertandingan untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Opus Arena

Opus Arena (juga dikenal secara informal sebagai Stadion Pampas) adalah stadion sepak bola mutakhir yang terletak di Osijek, Kroasia. Stadion ini menandai lompatan besar bagi infrastruktur olahraga setempat dan secara luas dianggap sebagai stadion paling modern di negara tersebut.

Dibuka pada Juli 2023, stadion ini menjadi kandang resmi klub Liga Sepak Bola Kroasia, NK Osijek, dan kerap menjadi tempat pertandingan internasional tim nasional sepak bola Kroasia.

Momen berkesan di Opus Arena

Peresmian besar (Juli 2023) : Stadion ini untuk pertama kalinya menggelar pertandingan kompetitif (Liga Kroasia, HNL) ketika NK Osijek menghadapi Slaven Belupo. Tuan rumah mencatat kemenangan telak 6-1, mengawali kiprah di kandang baru mereka dengan gemilang.

: Stadion ini untuk pertama kalinya menggelar pertandingan kompetitif (Liga Kroasia, HNL) ketika NK Osijek menghadapi Slaven Belupo. Tuan rumah mencatat kemenangan telak 6-1, mengawali kiprah di kandang baru mereka dengan gemilang. Pertandingan pertama tim nasional (Oktober 2023) : Pertandingan resmi pertama tim nasional sepak bola Kroasia di stadion ini adalah laga kualifikasi Euro 2024 UEFA melawan Turki. Meski tim tamu merusak kemeriahan dengan meraih kemenangan tipis 1-0, stadion dipadati lebih dari 12.000 penggemar dan atmosfernya begitu meriah.

: Pertandingan resmi pertama tim nasional sepak bola Kroasia di stadion ini adalah laga kualifikasi Euro 2024 UEFA melawan Turki. Meski tim tamu merusak kemeriahan dengan meraih kemenangan tipis 1-0, stadion dipadati lebih dari 12.000 penggemar dan atmosfernya begitu meriah. Duel raksasa domestik (September 2026): Dalam laga besar domestik baru-baru ini, NK Osijek menghibur para penggemar di stadion tersebut dengan mengalahkan tim kuat Dinamo Zagreb 4-2 dalam pertandingan penuh aksi.

Pusat latihan lengkap berskala besar: Stadion ini jauh lebih dari sekadar tempat pertandingan. Stadion tersebut merupakan bagian dari kompleks seluas 15,3 hektare yang mencakup tujuh lapangan latihan sepak bola di sekitarnya dengan pemanas bawah tanah, fasilitas akomodasi modern untuk pemain, dan toko khusus suvenir tim.

Pertandingan Kroasia vs Ceko di UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Kroasia vs Ceko: Performa terkini

Peringkat FIFA: Kroasia (#13) vs Ceko (#48)

Meski mengawali kiprah di UEFA Nations League dengan kemenangan tandang atas Ceko, Kroasia menelan dua kekalahan telak beruntun dari Spanyol (1-4) dan Inggris (0-7). Mereka gagal mencatatkan nirbobol dalam lima pertandingan berturut-turut.

Ceko belum memenangkan pertandingan kompetitif dalam waktu normal sejak mengalahkan Gibraltar 6-0 dalam laga Kualifikasi Piala Dunia pada November 2025, dan belum meraih kemenangan tandang sejak September 2025. Tiga kekalahan beruntun di Nations League membuat rentetan laga tanpa kemenangan mereka bertambah menjadi enam pertandingan.

Kroasia vs Ceko: Rekor pertemuan terkini

Kroasia belum pernah kalah dari Ceko sepanjang sejarah pertemuan kedua tim, dengan 4 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 0 kekalahan dalam 7 pertemuan. Kroasia mencetak total 16 gol, sedangkan Ceko 9 gol.

Pertemuan terakhir Kroasia dan Ceko berlangsung pada awal kampanye UEFA Nations League pada September. Kroasia menang 2-1 di Fortuna Arena, Praha. Luka Modric membuka keunggulan Kroasia pada awal babak kedua, tetapi Ceko menyamakan kedudukan tak lama kemudian melalui Adam Karabec. Gol penentu kemenangan tercipta pada menit ke-77 lewat Marco Pasalic, yang mendapat umpan dari Ivan Perisic.