UEFA Nations League menghadirkan laga internasional menarik lainnya saat Kosovo bersiap menghadapi Israel di Stadion Fadil Vokrri, Pristina. Kedua tim memasuki pertandingan Grup B3 ini dengan tekad meraih poin penting untuk memperbaiki posisi di klasemen grup dan memperjuangkan promosi.

GOAL menyajikan semua informasi penting tentang pertandingan ini, ketersediaan tiket, dan panduan untuk mendapatkan tempat duduk Anda.

Kapan pertandingan Kosovo vs Israel di UEFA Nations League B dimulai?

Kosovo menghadapi Israel di Stadion Fadil Vokrri, Pristina, dalam pertandingan UEFA Nations League B Grup 3 yang dijadwalkan dimulai pada waktu yang tertera di atas.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 09.00 Fadil Vokrri Stadium

Di mana membeli tiket Kosovo vs Israel?

Tiket resmi pertandingan didistribusikan melalui portal tuan rumah yang dikelola Federasi Sepak Bola Kosovo, yang menangani penjualan umum utama untuk pertandingan kandang di Pristina. Suporter sebaiknya memantau pengumuman resmi pembukaan penjualan dan mendaftar lebih awal untuk mendapatkan tiket masuk umum dengan tempat duduk standar.

Jika alokasi tiket utama habis atau tempat duduk standar tidak tersedia di situs resmi, platform pasar sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan ketika tiket yang ditawarkan di situs resmi telah terjual habis.

Berapa harga tiket Kosovo vs Israel?

Harga tiket standar untuk satu pertandingan di portal penjualan tiket resmi mulai dari sekitar €15 hingga €20 untuk area tempat duduk umum standar di Stadion Fadil Vokrri, bergantung pada tingkat dan kategori tempat duduk yang dipilih.

Di pasar sekunder seperti Ticombo, harga tiket masuk mulai dari sekitar €102 ketika alokasi tiket standar di kanal penjualan utama habis.

Kosovo vs Israel di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Kosovo dan Israel

Kosovo mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 atas Andorra dalam pertandingan persahabatan pada Juni 2026, sementara hasil terbaik mereka dalam periode itu adalah kemenangan 4-3 atas Slovakia di kualifikasi Piala Dunia pada Maret. Mereka kebobolan dalam empat dari lima pertandingan tersebut, dengan satu-satunya laga tanpa kebobolan diraih saat menghadapi Andorra.

Israel meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Tim asuhan Ben Shimon mengalahkan Albania 1-0 dalam pertandingan persahabatan pada Juni dan menang telak 4-1 atas Moldova di kualifikasi Piala Dunia pada November 2025. Mereka tidak kalah dalam tiga pertandingan terakhir, meski dua di antaranya berakhir imbang melawan Georgia dan Lithuania.

Kosovo vs Israel: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada November 2023, ketika Kosovo menang 1-0 di kandang dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di Israel pada Maret 2023 dalam kompetisi yang sama. Dari dua pertemuan yang tercatat, Kosovo unggul dengan satu kemenangan, sementara Israel belum pernah menang. Kedua laga itu hanya menghasilkan total tiga gol.