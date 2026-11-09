UEFA Nations League kembali menyajikan laga internasional seru saat Kosovo bersiap menghadapi Israel di Stadion Fadil Vokrri, Pristina. Kedua tim memasuki pertandingan Grup B3 ini dengan tekad meraih poin penting untuk memperbaiki posisi di klasemen grup dan bersaing memperebutkan promosi.

GOAL menyajikan seluruh informasi penting seputar pertandingan, ketersediaan tiket, dan panduan langsung untuk mendapatkan tempat duduk.

Kapan pertandingan Kosovo vs Israel di UEFA Nations League B dimulai?

Kosovo menghadapi Israel di Stadion Fadil Vokrri, Pristina, dalam pertandingan Grup 3 UEFA Nations League B yang dijadwalkan dimulai pada waktu yang tercantum di atas.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 09.00 Fadil Vokrri Stadium

Di mana membeli tiket Kosovo vs Israel?

Tiket resmi pertandingan didistribusikan melalui portal tuan rumah yang dikelola Federasi Sepak Bola Kosovo. Portal tersebut menangani penjualan umum utama untuk laga kandang di Pristina. Suporter sebaiknya memantau pengumuman resmi penjualan tiket dan mendaftar lebih awal untuk mendapatkan tempat duduk kategori umum standar.

Jika alokasi utama habis atau tempat duduk standar tidak tersedia di situs resmi, platform penjualan kembali seperti StubHub bisa menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi telah terjual habis.

Berapa harga tiket Kosovo vs Israel?

Harga tiket standar untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai sekitar €15 hingga €20 untuk tempat duduk kategori umum standar di Stadion Fadil Vokrri, bergantung pada tingkatan dan kategori tempat duduk yang dipilih.

Di pasar penjualan kembali seperti StubHub, harga tiket mulai sekitar €102 ketika alokasi standar di kanal penjualan utama telah habis.

Kosovo vs Israel di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Kosovo dan Israel

Kosovo mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga teranyar mereka adalah kemenangan 3-0 atas Andorra dalam pertandingan persahabatan pada Juni 2026, sementara hasil terbaik dalam rangkaian itu ialah kemenangan 4-3 atas Slovakia di kualifikasi Piala Dunia pada Maret. Mereka kebobolan dalam empat dari lima laga tersebut, dengan satu-satunya pertandingan tanpa kebobolan diraih saat menghadapi Andorra.

Israel meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Tim asuhan Ben Shimon mengalahkan Albania 1-0 dalam laga persahabatan pada Juni dan menang telak 4-1 atas Moldova di kualifikasi Piala Dunia pada November 2025. Mereka tidak kalah dalam tiga pertandingan terakhir, meski dua di antaranya berakhir imbang melawan Georgia dan Lithuania.

Kosovo vs Israel: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada November 2023, ketika Kosovo menang 1-0 di kandang dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di Israel pada Maret 2023 dalam kompetisi yang sama. Dari dua pertemuan yang tercatat, Kosovo unggul dengan satu kemenangan, sedangkan Israel belum pernah menang. Kedua laga itu hanya menghasilkan total tiga gol.