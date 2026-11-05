UEFA Nations League kembali menghadirkan duel internasional sengit saat Kosovo bersiap menghadapi Israel di Stadion Fadil Vokrri, Pristina. Kedua tim memasuki laga Grup B3 ini dengan tekad meraih poin penting untuk memperbaiki posisi di klasemen grup dan memperebutkan promosi.

GOAL menyajikan semua informasi penting tentang pertandingan, ketersediaan tiket, dan panduan untuk mendapatkan tempat duduk.

Kapan Kosovo vs Israel di Liga B UEFA Nations League dimulai?

Kosovo menghadapi Israel di Stadion Fadil Vokrri, Pristina, dalam pertandingan Grup 3 Liga B UEFA Nations League yang dijadwalkan dimulai pada waktu yang tercantum di atas.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 09.00 Fadil Vokrri Stadium

Di mana membeli tiket Kosovo vs Israel?

Tiket resmi pertandingan didistribusikan melalui portal tuan rumah yang dikelola Federasi Sepakbola Kosovo, yang menangani penjualan umum utama untuk laga kandang di Pristina. Suporter perlu memantau pengumuman resmi mengenai penjualan tiket dan mendaftar lebih awal untuk mendapatkan tempat duduk kategori umum.

Jika alokasi tiket utama habis terjual atau tempat duduk standar tidak tersedia di situs resmi, platform penjualan kembali seperti StubHub bisa menjadi pilihan.

Berapa harga tiket Kosovo vs Israel?

Harga tiket standar untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai sekitar €15 hingga €20 untuk tempat duduk kategori umum di Stadion Fadil Vokrri, bergantung pada tingkat dan kategori tempat duduk yang dipilih.

Di pasar penjualan kembali seperti StubHub, harga tiket masuk mulai sekitar €102 ketika alokasi standar di kanal penjualan utama habis terjual.

Kosovo vs Israel di Liga B UEFA Nations League: Semua yang perlu diketahui

Performa Kosovo vs Israel

Kosovo mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga teranyar mereka berakhir dengan kemenangan 3-0 atas Andorra dalam pertandingan persahabatan pada Juni 2026, sementara hasil terbaik dalam periode itu adalah kemenangan 4-3 atas Slovakia di kualifikasi Piala Dunia pada Maret. Mereka kebobolan dalam empat dari lima laga tersebut, dengan satu-satunya laga tanpa kebobolan diraih saat menghadapi Andorra.

Israel meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Tim asuhan Ben Shimon mengalahkan Albania 1-0 dalam laga persahabatan pada Juni dan menang telak 4-1 atas Moldova di kualifikasi Piala Dunia pada November 2025. Mereka tidak kalah dalam tiga pertandingan terakhir, meski dua di antaranya berakhir imbang melawan Georgia dan Lithuania.

Kosovo vs Israel: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada November 2023, ketika Kosovo menang 1-0 di kandang dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di Israel pada Maret 2023 dalam kompetisi yang sama. Dari dua pertemuan yang tercatat, Kosovo unggul dengan satu kemenangan, sedangkan Israel belum pernah menang. Kedua laga itu hanya menghasilkan total tiga gol.