UEFA Nations League kembali menyajikan duel internasional menarik saat Kosovo bersiap menghadapi Israel di Stadion Fadil Vokrri, Pristina. Kedua tim mengincar poin penting dalam laga Grup B3 ini untuk memperbaiki posisi di klasemen grup dan memperjuangkan promosi.

GOAL menyajikan seluruh informasi penting pertandingan, ketersediaan tiket, serta panduan langsung untuk mendapatkan tempat duduk.

Kapan pertandingan Kosovo vs Israel di UEFA Nations League B dimulai?

Kosovo menghadapi Israel di Stadion Fadil Vokrri, Pristina. Laga Grup 3 UEFA Nations League B ini dijadwalkan dimulai pada waktu yang tercantum di atas.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 09.00 Fadil Vokrri Stadium

Di mana membeli tiket Kosovo vs Israel?

Tiket resmi pertandingan didistribusikan melalui portal tuan rumah yang dikelola Federasi Sepakbola Kosovo. Portal tersebut menangani penjualan umum utama untuk laga kandang di Pristina. Suporter sebaiknya memantau pengumuman resmi penjualan tiket dan mendaftar lebih awal untuk mendapatkan tempat duduk kategori umum standar.

Jika alokasi utama habis terjual atau kursi standar tidak tersedia di situs resmi, platform pasar sekunder seperti Ticombo dapat menjadi pilihan ketika tiket yang tercantum di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Kosovo vs Israel?

Harga tiket standar untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai dari sekitar €15 hingga €20 untuk tempat duduk kategori umum standar di Stadion Fadil Vokrri, bergantung pada tingkat dan kategori kursi yang dipilih.

Harga tiket di pasar sekunder seperti Ticombo mulai dari sekitar €102 ketika alokasi standar di kanal penjualan utama habis.

Kosovo vs Israel di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Kosovo vs Israel

Kosovo mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga teranyar mereka berakhir dengan kemenangan 3-0 atas Andorra dalam pertandingan persahabatan pada Juni 2026, sedangkan hasil terbaik dalam rentang itu adalah kemenangan 4-3 atas Slovakia di kualifikasi Piala Dunia pada Maret. Mereka kebobolan dalam empat dari lima laga tersebut, dengan satu-satunya pertandingan tanpa kebobolan diraih saat melawan Andorra.

Israel meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Tim asuhan Ben Shimon mengalahkan Albania 1-0 dalam pertandingan persahabatan pada Juni dan menang telak 4-1 atas Moldova di kualifikasi Piala Dunia pada November 2025. Mereka tidak kalah dalam tiga pertandingan terakhir, meski dua di antaranya berakhir imbang melawan Georgia dan Lithuania.

Kosovo vs Israel: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada November 2023, ketika Kosovo menang 1-0 di kandang dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di Israel pada Maret 2023 di kompetisi yang sama. Dari dua pertemuan yang tercatat, Kosovo unggul dengan satu kemenangan berbanding nol milik Israel, sementara kedua laga tersebut menghasilkan total hanya tiga gol.



