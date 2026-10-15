Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
UEFA Nations League B
team-logoKosovo
Fadil Vokrri Stadium
team-logoIsrael
Book Kosovo vs Israel Tickets
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Kosovo vs Israel: harga tiket Liga B UEFA Nations League, informasi pertandingan, penjualan tiket di saat-saat terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Kosovo
Israel

Kosovo menghadapi Israel di Liga B UEFA Nations League. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

UEFA Nations League kembali menyajikan duel internasional menarik saat Kosovo bersiap menghadapi Israel di Stadion Fadil Vokrri, Pristina. Kedua tim mengincar poin penting dalam laga Grup B3 ini untuk memperbaiki posisi di klasemen grup dan memperjuangkan promosi.

GOAL menyajikan seluruh informasi penting pertandingan, ketersediaan tiket, serta panduan langsung untuk mendapatkan tempat duduk.

Kapan pertandingan Kosovo vs Israel di UEFA Nations League B dimulai?

Kosovo menghadapi Israel di Stadion Fadil Vokrri, Pristina. Laga Grup 3 UEFA Nations League B ini dijadwalkan dimulai pada waktu yang tercantum di atas.

crest
UEFA Nations League B - Pekan 5
Fadil Vokrri Stadium

Di mana membeli tiket Kosovo vs Israel?

Tiket resmi pertandingan didistribusikan melalui portal tuan rumah yang dikelola Federasi Sepakbola Kosovo. Portal tersebut menangani penjualan umum utama untuk laga kandang di Pristina. Suporter sebaiknya memantau pengumuman resmi penjualan tiket dan mendaftar lebih awal untuk mendapatkan tempat duduk kategori umum standar.

Jika alokasi utama habis terjual atau kursi standar tidak tersedia di situs resmi, platform pasar sekunder seperti Ticombo dapat menjadi pilihan ketika tiket yang tercantum di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Kosovo vs Israel?

Harga tiket standar untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai dari sekitar €15 hingga €20 untuk tempat duduk kategori umum standar di Stadion Fadil Vokrri, bergantung pada tingkat dan kategori kursi yang dipilih.

Harga tiket di pasar sekunder seperti Ticombo mulai dari sekitar €102 ketika alokasi standar di kanal penjualan utama habis.

Kosovo vs Israel di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Kosovo vs Israel

Kosovo mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga teranyar mereka berakhir dengan kemenangan 3-0 atas Andorra dalam pertandingan persahabatan pada Juni 2026, sedangkan hasil terbaik dalam rentang itu adalah kemenangan 4-3 atas Slovakia di kualifikasi Piala Dunia pada Maret. Mereka kebobolan dalam empat dari lima laga tersebut, dengan satu-satunya pertandingan tanpa kebobolan diraih saat melawan Andorra.

Israel meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Tim asuhan Ben Shimon mengalahkan Albania 1-0 dalam pertandingan persahabatan pada Juni dan menang telak 4-1 atas Moldova di kualifikasi Piala Dunia pada November 2025. Mereka tidak kalah dalam tiga pertandingan terakhir, meski dua di antaranya berakhir imbang melawan Georgia dan Lithuania.

KOS

KOS - Performa

AND
M3-0
IRL
M1-0
AUT
K3-1
ISR
S0-0
AUT
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ISR

ISR - Performa

ALB
M0-1
AUT
K3-1
IRL
K0-3
KOS
S0-0
IRL
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Kosovo vs Israel: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada November 2023, ketika Kosovo menang 1-0 di kandang dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di Israel pada Maret 2023 di kompetisi yang sama. Dari dua pertemuan yang tercatat, Kosovo unggul dengan satu kemenangan berbanding nol milik Israel, sementara kedua laga tersebut menghasilkan total hanya tiga gol.

Head to Head

KosovoSeriIsrael
1
2
0
UEFA Nations League B
Israel badge
Israel
ISR
0
Kosovo badge
Kosovo
KOS
0
FT
European Championship Qualification
Kosovo badge
Kosovo
KOS
1
Israel badge
Israel
ISR
0
FT
European Championship Qualification
Israel badge
Israel
ISR
1
Kosovo badge
Kosovo
KOS
1
FT
2Gol yang Dicetak1
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/3
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/3


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google