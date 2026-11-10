Kaiserslautern menjamu Freiburg pada Selasa, 1 Desember 2026 di Fritz Walter Stadion, Kaiserslautern.

Kedua tim terakhir bertemu di DFB-Pokal pada 31 Juli 2022, ketika Freiburg menang tipis 2-1 di Fritz-Walter-Stadion. SC Freiburg lebih unggul dalam riwayat pertemuan ini, dengan memenangi empat dari lima laga kompetitif terakhir mereka di berbagai ajang.

Simak panduan dari GOAL untuk mendapatkan tiket Kaiserslautern vs Freiburg, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Kaiserslautern vs Freiburg di DFB-Pokal dimulai?

Pertandingan Kaiserslautern vs Freiburg dimulai di Fritz Walter Stadion, Kaiserslautern, pada Selasa, 1 Desember 2026.

DFB-Pokal - 1/8 2 Des 2026 - 12.00 Fritz Walter Stadion

Bagaimana cara membeli tiket Kaiserslautern vs Freiburg di DFB-Pokal?

Untuk membeli tiket pertandingan Kaiserslautern vs Freiburg di DFB-Pokal mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa portal tiket resmi 1. FC Kaiserslautern dan SC Freiburg untuk penjualan kepada anggota maupun masyarakat umum, bergantung pada jatah tiket tim mana yang ingin Anda beli.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan DFB-Pokal mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Kaiserslautern vs Freiburg di DFB-Pokal?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan DFB-Pokal mendatang antara Bayern Munich dan Hertha Berlin:

1. Kanal resmi klub

Area berdiri: Biasanya berkisar antara €15 dan €25 untuk babak awal DFB-Pokal.

Biasanya berkisar antara untuk babak awal DFB-Pokal. Kursi reguler: Umumnya berkisar antara €20 hingga €60.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo mencantumkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Kursi standar: Harga mulai sekitar €730 hingga €880+ karena tingginya permintaan dan terbatasnya ketersediaan tiket untuk pertandingan piala ini.

Harga mulai sekitar karena tingginya permintaan dan terbatasnya ketersediaan tiket untuk pertandingan piala ini. Kursi premium atau VIP: Rata-rata mulai dari €920+, bergantung pada kategori tertentu dan seberapa dekat waktu pembelian dengan hari pertandingan.

Kaiserslautern vs Freiburg di DFB-Pokal: Semua yang perlu diketahui

Performa Kaiserslautern vs Freiburg

Kaiserslautern menghadapi pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 0-3 dari Hertha BSC di 2. Bundesliga pada 31 Oktober. Sebelum kekalahan itu, Kaiserslautern meraih tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan tandang 1-0 atas Nürnberg dan kemenangan 2-0 atas Hannover 96 di ajang piala. Satu-satunya poin yang gagal mereka raih dalam rangkaian tersebut terjadi saat bermain imbang tanpa gol melawan FC Heidenheim.

Lima pertandingan terakhir Freiburg menghasilkan dua kemenangan dan tiga kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 di kandang Augsburg dalam ajang Bundesliga, setelah sebelumnya menang 3-2 atas Wolfsburg di DFB-Pokal. Kekalahan dalam rangkaian itu terjadi saat menghadapi Bayern Munich (3-1), Monaco (3-0 di Conference League), dan Bayer Leverkusen (1-2). Dalam lima pertandingan tersebut, Freiburg mencetak sembilan gol dan kebobolan sembilan kali.

Kaiserslautern vs Freiburg: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan kompetitif terakhir kedua klub terjadi pada 31 Juli 2022, ketika Kaiserslautern menjamu Freiburg di DFB-Pokal dan Freiburg menang 2-1. Dalam lima pertandingan terakhir yang tercatat, Freiburg menang empat kali dan Kaiserslautern sekali. Freiburg juga meraih kemenangan dalam pertemuan di divisi kedua pada 2016 (2-0) dan laga persahabatan pada Oktober 2024 (2-1). Satu-satunya kemenangan Kaiserslautern dalam data ini adalah hasil kandang 1-2 yang berbalik menguntungkan Freiburg dalam pertandingan piala pada 2022, sementara satu-satunya keberhasilan mereka terjadi pada pertandingan divisi kedua tahun 2015, yakni kekalahan kandang 0-2 yang dimenangkan Freiburg. Freiburg terus lebih unggul dalam pertemuan ini di berbagai ajang.