Kairat Almaty menjamu Universitatea Craiova pada Kamis, 10 Desember 2026 di Stadion Central Almaty, Almaty.

Laga Liga Konferensi UEFA mendatang ini akan menjadi pertemuan kompetitif pertama antara FC Kairat Almaty dan CS Universitatea Craiova di kompetisi Eropa. Tanpa data pertemuan sebelumnya, kedua pelatih akan menghadapi laga pada Desember ini dengan sepenuhnya mengandalkan performa terkini di kompetisi Eropa untuk meraih keunggulan.

Simak panduan dari GOAL tentang semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Kairat Almaty vs Universitatea Craiova, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Kairat Almaty vs Universitatea Craiova di Liga Konferensi dimulai?

Kairat Almaty vs Universitatea Craiova berlangsung di Stadion Central Almaty, Almaty pada Kamis, 10 Desember 2026.

Conference League - Pekan 5 10 Des 2026 - 10.30 Almaty Central Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Kairat Almaty vs Universitatea Craiova di Liga Konferensi?

Berikut pilihan untuk mendapatkan dan membeli tiket pertandingan Liga Konferensi antara Kairat Almaty dan Universitatea Craiova:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket dapat dibeli langsung melalui platform penjualan tiket resmi klub tuan rumah, FC Kairat Almaty, atau melalui pengumuman resmi klub untuk pertandingan di Stadion Central Almaty.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform penjualan kembali tiket seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Konferensi mendatang ketika alokasi dari penjualan utama sudah habis.

Berapa harga tiket Kairat Almaty vs Universitatea Craiova di Liga Konferensi?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Konferensi antara Kairat Almaty dan Universitatea Craiova:

1. Kanal resmi klub

Standar / masuk umum (tribun utara dan selatan): Sekitar €55 hingga €70 .

Sekitar . Kursi tepi lapangan / tribun timur: Sekitar €100 hingga €180 .

Sekitar . Kursi beratap / premium di tribun barat: Sekitar €230 hingga €460.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali tiket seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket masuk standar / tribun atas: Mulai dari sekitar €52 hingga €90 .

Mulai dari sekitar . Sisi panjang lapangan / blok premium: Umumnya berkisar dari €120 hingga lebih dari €300+.

Kairat Almaty vs Universitatea Craiova di Liga Konferensi: Semua yang perlu diketahui

Performa Kairat Almaty vs Universitatea Craiova

Kairat Almaty meraih satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terkininya berakhir imbang 1-1 melawan Atalanta di Liga Konferensi. Sebelumnya dalam rentetan itu, Kairat menelan kekalahan telak 1-5 dari Panathinaikos, juga di Liga Konferensi, serta menang 5-0 atas Irtysh Pavlodar di Liga Primer. Dalam lima pertandingan tersebut, Kairat mencetak sembilan gol dan kebobolan sembilan kali.

Universitatea Craiova meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan tidak mengalami kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terkininya adalah imbang 0-0 melawan CFR Cluj di Superliga. Sebelumnya, mereka mengalahkan Egnatia 2-0 di Liga Konferensi dan menang 2-1 atas Botosani di liga. Craiova tidak kalah dalam lima laga terakhirnya, dengan mencetak delapan gol dan kebobolan satu kali dalam rentetan tersebut.

Kairat Almaty vs Universitatea Craiova: Rekor pertemuan terbaru

Data pertemuan Kairat Almaty dan Universitatea Craiova dalam lima pertemuan terakhir tidak tersedia. Informasi pertandingan ini akan diperbarui ketika data tersedia.