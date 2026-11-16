Juventus menjamu Udinese pada Minggu, 6 Desember 2026, di Allianz Stadium, Turin.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Serie A pada 14 Maret 2026, Juventus meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang Udinese. Dari lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Juventus mendominasi dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Udinese masih mencari kemenangan pertama dalam rentang tersebut.

Simak panduan dari GOAL berisi semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Juventus vs Udinese, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Juventus vs Udinese di Serie A dimulai?

Pertandingan Juventus vs Udinese dimulai pada Minggu, 6 Desember 2026, di Allianz Stadium, Turin.

Serie A - Pekan 14 6 Des 2026 - 12.00 Allianz Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Juventus vs Udinese di Serie A?

Untuk membeli tiket pertandingan Juventus vs Udinese di Serie A, Anda dapat mempertimbangkan opsi berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung dan aman untuk membeli tiket adalah melalui portal penjualan tiket resmi Juventus FC. Anda perlu membuat keanggotaan digital gratis (atau menggunakan keanggotaan J1897/Black & White untuk mendapat akses pada periode penjualan prioritas) agar dapat mengakses penjualan umum.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama habis.

Berapa harga tiket Juventus vs Udinese di Serie A?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Juventus vs Udinese:

1. Kanal resmi klub

Curva Sud / Curva Nord (tribune belakang gawang): Umumnya mulai sekitar €65 hingga €69 .

Umumnya mulai sekitar . Tribuna Est (tribune timur): Berkisar antara €99 dan €285 .

Berkisar antara . Tribuna Ovest (tribune barat): Berkisar antara €105 dan €195 .

Berkisar antara . Sektor suporter tamu (Ospiti): Biasanya sekitar €45.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tribune umum / belakang gawang: Umumnya mulai sekitar €30 hingga €70 .

Umumnya mulai sekitar . Tribune sisi lapangan & blok premium: Biasanya berkisar dari €110 hingga lebih dari €200.

Juventus vs Udinese di Serie A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Juventus vs Udinese

Juventus mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan kandang 2-0 atas Napoli di Serie A. Dalam lima laga tersebut, Juventus juga kalah 2-0 saat bertandang ke Genoa di liga dan takluk 0-3 di kandang dari Lazio. Di kompetisi Eropa, Juventus bermain imbang 2-2 melawan Rennes di Liga Europa. Juventus mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan itu.

Performa Udinese belakangan ini kurang menggembirakan: empat kekalahan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir. Udinese kalah 5-2 dari Roma dalam laga terbarunya dan juga ditaklukkan Milan, Lecce, serta Torino dalam rentang tersebut. Satu-satunya poin mereka diraih lewat hasil imbang 0-0 di kandang Parma. Udinese hanya mencetak tiga gol dan kebobolan sebelas kali dalam lima laga itu.

Juventus vs Udinese: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Serie A pada 14 Maret 2026, ketika Juventus menang 1-0 di kandang Udinese. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Juventus meraih empat kemenangan tanpa hasil imbang, sementara Udinese belum meraih kemenangan dalam rentang tersebut. Juventus mencetak delapan gol dan kebobolan satu kali dalam lima pertemuan itu.