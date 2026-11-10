Juventus menjamu Sassuolo pada Kamis, 3 Desember 2026 di Allianz Stadium, Turin.

Meski Juventus secara keseluruhan lebih dominan, Sassuolo meraih kemenangan dramatis 3-2 dalam pertemuan terakhir mereka di Serie A pada 13 September 2026. Pertemuan kedua tim cenderung menghasilkan banyak gol, dengan rata-rata lebih dari tiga gol per pertandingan dan kedua tim sama-sama mencetak gol dalam lebih dari separuh pertemuan mereka.

Simak panduan dari GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Juventus vs Sassuolo, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Juventus vs Sassuolo di Coppa Italia dimulai?

Juventus vs Sassuolo dimulai di Allianz Stadium, Turin, pada Kamis, 3 Desember 2026.

Coppa Italia - 1/8 3 Des 2026 - 15.00

Bagaimana cara membeli tiket Juventus vs Sassuolo di Coppa Italia?

Untuk membeli tiket pertandingan Juventus vs Sassuolo di Coppa Italia yang berlangsung di San Siro, Anda dapat mempertimbangkan opsi berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung dan tepercaya untuk membeli tiket resmi adalah melalui portal penjualan tiket di situs resmi Juventus. Di sana, Anda dapat memilih tempat duduk berdasarkan ketersediaan dan status keanggotaan klub.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Coppa Italia mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Juventus vs Sassuolo di Coppa Italia?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Juventus vs Sassuolo di Coppa Italia:

1. Kanal resmi klub

Curva Sud / Tribun Utara (di belakang gawang): €30–€45

€30–€45 Tribuna Laterale / Tribun Samping: €60–€95

€60–€95 Tribuna Centrale / Tribun Tengah: €120–€200+

€120–€200+ Paket VIP / Keramahtamahan: €300–€550+

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Permintaan lebih rendah / Kursi tribun atas: €50–€85

€50–€85 Tempat duduk standar / Pemandangan dari sisi lapangan: €110–€250

€110–€250 Premium / Tribun bawah bagian tengah: €300–€600+

Juventus vs Sassuolo di Coppa Italia: Semua yang perlu diketahui

Performa Juventus vs Sassuolo

Juventus memasuki pertandingan ini dengan catatan beragam dalam lima laga terakhir di semua kompetisi: dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 atas Napoli di Serie A, berkat gol Alajbegovic dan Boga. Sebelumnya, Juventus kalah 2-0 di kandang Genoa, meski dalam rentang lima laga yang sama mereka juga menang 2-0 di kandang Lecce. Juventus bermain imbang 2-2 melawan Rennes di Liga Europa dan kalah 3-0 dari Lazio. Dalam lima laga tersebut, mereka mencetak enam gol dan kebobolan tujuh kali.

Sassuolo kalah dalam empat dari lima laga terakhirnya, dengan satu-satunya poin diraih lewat hasil imbang 1-1 melawan AC Milan. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 4-2 di kandang dari Fiorentina. Dalam rentang tersebut, Sassuolo juga kalah 6-2 dari Lazio dan 2-0 dari Como. Mereka mencetak tujuh gol dalam lima laga itu, tetapi kebobolan 14 kali, yang menunjukkan masalah pertahanan terus berlanjut di bawah Aquilani.

Juventus vs Sassuolo: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung di Serie A pada 13 September 2026, ketika Sassuolo mengalahkan Juventus 3-2 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir, Juventus menang dua kali dan Sassuolo juga menang dua kali, sementara satu laga berakhir imbang. Juventus menang 3-0 di kandang Sassuolo pada Januari 2026 dan 3-0 di kandang sendiri pada Januari 2024, sedangkan Sassuolo juga menang 4-2 di kandang pada September 2023.