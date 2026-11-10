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Cara mendapatkan tiket Juventus vs Sassuolo: Harga tiket Coppa Italia, informasi pertandingan, penjualan tiket di menit-menit terakhir, dan lainnya

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Sassuolo
Coppa Italia

Juventus menghadapi Sassuolo di Coppa Italia. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Juventus menjamu Sassuolo pada Kamis, 3 Desember 2026 di Allianz Stadium, Turin.

Meski Juventus secara keseluruhan lebih dominan, Sassuolo meraih kemenangan dramatis 3-2 dalam pertemuan terakhir mereka di Serie A pada 13 September 2026. Pertemuan kedua tim cenderung menghasilkan banyak gol, dengan rata-rata lebih dari tiga gol per pertandingan dan kedua tim sama-sama mencetak gol dalam lebih dari separuh pertemuan mereka.

Simak panduan dari GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Juventus vs Sassuolo, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Juventus vs Sassuolo di Coppa Italia dimulai?

Juventus vs Sassuolo dimulai di Allianz Stadium, Turin, pada Kamis, 3 Desember 2026.

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Coppa Italia - 1/8

Bagaimana cara membeli tiket Juventus vs Sassuolo di Coppa Italia?

Untuk membeli tiket pertandingan Juventus vs Sassuolo di Coppa Italia yang berlangsung di San Siro, Anda dapat mempertimbangkan opsi berikut:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung dan tepercaya untuk membeli tiket resmi adalah melalui portal penjualan tiket di situs resmi Juventus. Di sana, Anda dapat memilih tempat duduk berdasarkan ketersediaan dan status keanggotaan klub.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Coppa Italia mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Juventus vs Sassuolo di Coppa Italia?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Juventus vs Sassuolo di Coppa Italia:

1. Kanal resmi klub

  • Curva Sud / Tribun Utara (di belakang gawang): €30–€45
  • Tribuna Laterale / Tribun Samping: €60–€95
  • Tribuna Centrale / Tribun Tengah: €120–€200+
  • Paket VIP / Keramahtamahan: €300–€550+

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

  • Permintaan lebih rendah / Kursi tribun atas: €50–€85
  • Tempat duduk standar / Pemandangan dari sisi lapangan: €110–€250
  • Premium / Tribun bawah bagian tengah: €300–€600+

Juventus vs Sassuolo di Coppa Italia: Semua yang perlu diketahui

Performa Juventus vs Sassuolo

Juventus memasuki pertandingan ini dengan catatan beragam dalam lima laga terakhir di semua kompetisi: dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 atas Napoli di Serie A, berkat gol Alajbegovic dan Boga. Sebelumnya, Juventus kalah 2-0 di kandang Genoa, meski dalam rentang lima laga yang sama mereka juga menang 2-0 di kandang Lecce. Juventus bermain imbang 2-2 melawan Rennes di Liga Europa dan kalah 3-0 dari Lazio. Dalam lima laga tersebut, mereka mencetak enam gol dan kebobolan tujuh kali.

Sassuolo kalah dalam empat dari lima laga terakhirnya, dengan satu-satunya poin diraih lewat hasil imbang 1-1 melawan AC Milan. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 4-2 di kandang dari Fiorentina. Dalam rentang tersebut, Sassuolo juga kalah 6-2 dari Lazio dan 2-0 dari Como. Mereka mencetak tujuh gol dalam lima laga itu, tetapi kebobolan 14 kali, yang menunjukkan masalah pertahanan terus berlanjut di bawah Aquilani.

JUV

JUV - Performa

LEC
M0-2
GEN
K2-0
NAP
M2-0
AZ
M1-2
FIO
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
SAS

SAS - Performa

FRC
K4-2
COM
K2-0
LAZ
K2-6
FIO
K2-4
ROM
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/19
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Juventus vs Sassuolo: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung di Serie A pada 13 September 2026, ketika Sassuolo mengalahkan Juventus 3-2 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir, Juventus menang dua kali dan Sassuolo juga menang dua kali, sementara satu laga berakhir imbang. Juventus menang 3-0 di kandang Sassuolo pada Januari 2026 dan 3-0 di kandang sendiri pada Januari 2024, sedangkan Sassuolo juga menang 4-2 di kandang pada September 2023.

Head to Head

JuventusSeriSassuolo
2
1
2
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
3
Juventus badge
Juventus
JUV
2
FT
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
FT
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
Juventus badge
Juventus
JUV
3
FT
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
3
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
FT
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
4
Juventus badge
Juventus
JUV
2
FT
11Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

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