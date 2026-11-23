Juventus menjamu Monza pada Senin, 14 Desember 2026, di Allianz Stadium, Turin.

Monza pernah mengejutkan Juventus dengan meraih kemenangan pertama mereka di Serie A atas Juventus melalui skor 1-0 pada September 2022. Mereka kemudian mencatat kemenangan 2-0 yang lebih mengejutkan di Turin pada pertemuan kedua musim 2022/23. Juventus segera kembali menunjukkan dominasinya dalam pertemuan-pertemuan berikutnya dengan memenangi kedua laga liga Serie A melawan Monza pada musim 2023/24.

Berikut GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Juventus vs Monza, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Serie A Juventus vs Monza dimulai?

Juventus vs Monza berlangsung di Allianz Stadium, Turin, pada Senin, 14 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Serie A Juventus vs Monza?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Serie A Juventus vs Monza:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi klub (sumber utama dan teraman): Membeli langsung melalui portal tiket resmi klub selalu menjadi cara paling aman dan paling disarankan. Untuk laga kandang Juventus, tiket dijual melalui Situs Resmi Juventus.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket dari kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Serie A Juventus vs Monza?

Berikut perkiraan rincian harga tiket pertandingan Serie A Juventus vs Monza:

1. Kanal resmi klub

Tribun belakang gawang (Nord / Sud 1 & 2): Mulai sekitar €25 .

Mulai sekitar . Tribun sisi lapangan tingkat dua (Est 2 & Ovest 2): Berkisar antara €35 hingga €70 .

Berkisar antara . Tribun sisi lapangan tingkat satu (Est 1 & Ovest 1): Berkisar antara €55 hingga €89 .

Berkisar antara . Paket VIP & hospitality: Berkisar dari €160 hingga lebih dari €250.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi standar & sisi belakang gawang: Biasanya mulai sekitar €22 hingga €65 .

Biasanya mulai sekitar . Kursi sisi lapangan & kursi premium di pasar sekunder: Umumnya berkisar rata-rata antara €75 dan lebih dari €120 .

Umumnya berkisar rata-rata antara . Tiket VIP / hospitality yang dijual kembali: Umumnya berkisar dari €150 hingga lebih dari €200.

Juventus vs Monza di Serie A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Juventus vs Monza

Juventus mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga teranyar mereka berakhir imbang 2-2 melawan Fiorentina di Serie A, setelah menang 2-0 atas Napoli sepekan sebelumnya. Dalam periode ini, Juventus juga mengalahkan AZ Alkmaar 2-1 di Liga Europa, meski kekalahan 2-0 dari Genoa di liga menjadi titik terendah. Dalam lima laga tersebut, Juventus mencetak tujuh gol dan kebobolan enam kali.

Monza tengah kesulitan menemukan performa terbaik dan kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhirnya. Hasil teranyar mereka adalah kekalahan 1-0 dari Atalanta. Dalam periode ini, mereka juga kalah dari Bologna, Napoli, dan Torino. Kemenangan 4-0 atas Cagliari pada 19 Oktober menjadi satu-satunya hasil positif. Tim asuhan Juric mencetak delapan gol dalam lima laga tersebut, tetapi kebobolan sembilan kali.

Juventus vs Monza: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada 27 April 2025, ketika Juventus menang 2-0 di kandang dalam laga Serie A. Dari lima pertemuan terakhir, Juventus menang empat kali dan Monza sekali. Satu-satunya kemenangan tim tamu itu diraih dengan skor 2-0 di Allianz Stadium pada Januari 2023. Juventus mencetak delapan gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan tersebut.