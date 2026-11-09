Jerman menjamu Serbia di Allianz Arena, Munich, pada Kamis, 1 Oktober, saat Jurgen Klopp melanjutkan langkah awalnya sebagai pelatih Jerman di UEFA Nations League 2026/27. Kedua tim kembali bertemu pada laga tandang-balik di Stadion Rajko Mitić, Belgrade, pada November. Kedua pertandingan itu merupakan bagian dari jadwal Liga A Grup A2, yang juga diikuti Belanda dan Yunani.

GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Jerman vs Serbia saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan pertandingan Jerman vs Serbia di UEFA Nations League A dimulai?

Jerman vs Serbia berlangsung di Allianz Arena, Munich. Informasi resmi mengenai siaran pertandingan ini saat ini belum tersedia.

UEFA Nations League A - Pekan 3 1 Okt 2026 - 14.45 Allianz Arena

Di mana membeli tiket Jerman vs Serbia?

Tiket untuk laga di Munich pertama-tama tersedia melalui kanal penjualan tiket resmi DFB. Prioritas biasanya diberikan kepada anggota sebelum sisa alokasi dijual untuk umum. Untuk laga tandang-balik di Belgrade, kanal resmi Asosiasi Sepak Bola Serbia menjadi tempat pertama yang dituju.

Berikut beberapa hal yang perlu diketahui saat membeli tiket untuk dua pertandingan ini:

Penjualan umum resmi : dibuka setelah periode prioritas anggota berakhir, biasanya mendekati hari pertandingan masing-masing

: dibuka setelah periode prioritas anggota berakhir, biasanya mendekati hari pertandingan masing-masing Harga diskon : DFB menawarkan potongan harga hingga 50 persen bagi anak-anak, lansia, dan penonton penyandang disabilitas, serta diskon kecil bagi anggota Bayern Munich

: DFB menawarkan potongan harga hingga 50 persen bagi anak-anak, lansia, dan penonton penyandang disabilitas, serta diskon kecil bagi anggota Bayern Munich Jaminan penyerahan tiket : setiap pembelian melalui StubHub dilindungi program FanProtect dari platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin tiketnya valid dan akan diterima tepat waktu sebelum pertandingan

: setiap pembelian melalui StubHub dilindungi program FanProtect dari platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin tiketnya valid dan akan diterima tepat waktu sebelum pertandingan Pasar sekunder: StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah habis

Mengingat proyek pembangunan kembali tim oleh Klopp menarik minat besar, pemesanan lebih awal disarankan untuk kedua pertandingan ini.

Berapa harga tiket Jerman vs Serbia?

Harga resmi tiket laga di Munich melalui DFB dimulai dari sekitar €65. Tiket terbagi dalam lima kategori di Allianz Arena, hingga kursi premium di area tengah, dan tersedia dengan harga resmi selama alokasinya masih ada. Untuk laga di Belgrade, harga resmi Asosiasi Sepak Bola Serbia berlaku dengan cara yang sama.

StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah habis. Berikut gambaran kasar harga yang dapat Anda temukan di sana:

Kursi termurah (Munich): harga di pasar sekunder mulai dari €27, meski sangat bervariasi menurut kategori kursi dan penjual

harga di pasar sekunder mulai dari €27, meski sangat bervariasi menurut kategori kursi dan penjual Kursi kelas menengah (Munich): kursi di area tengah sepanjang garis tengah lapangan, dengan harga yang jauh lebih tinggi

kursi di area tengah sepanjang garis tengah lapangan, dengan harga yang jauh lebih tinggi Laga tandang-balik di Belgrade: harga resminya umumnya lebih terjangkau daripada laga di Allianz Arena, meski ketersediaan tiket bisa semakin terbatas menjelang pertandingan

Seperti pada pertandingan internasional lain yang banyak diminati, harga dapat berubah menjelang hari pertandingan. Karena itu, jika Anda memiliki anggaran tertentu, mengamankan kursi lebih awal umumnya merupakan pilihan yang lebih aman.

StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah habis. Platform ini menawarkan berbagai pilihan kursi untuk pertandingan pertama di Allianz Arena, Munich, serta tiket untuk laga tandang-balik di Belgrade.

Jerman vs Serbia di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Jerman dan Serbia

Jerman menang dua kali dan kalah tiga kali dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbarunya adalah hasil imbang 1-1 melawan Paraguay di Piala Dunia pada 29 Juni, yang membuat mereka tersingkir. Mereka juga kalah 2-1 dari Ekuador pada awal turnamen, meski menunjukkan kualitas serangan lewat kemenangan 7-1 atas Curacao dan 2-1 atas Pantai Gading. Dalam lima pertandingan tersebut, Jerman mencetak 13 gol dan kebobolan tujuh kali.

Serbia menang dua kali dan kalah tiga kali dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 5-1 dari Meksiko, dan mereka juga kalah 3-0 dari Cabo Verde serta Spanyol. Dua kemenangan mereka diraih atas Arab Saudi dan Latvia, keduanya dengan skor 2-1. Serbia mencetak delapan gol dan kebobolan 14 kali dalam lima pertandingan tersebut.

Jerman vs Serbia: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Maret 2019, ketika Jerman dan Serbia bermain imbang 1-1 dalam laga persahabatan. Dari empat pertemuan yang tercatat, Jerman menang dua kali, Serbia menang sekali, dan satu pertandingan berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan Serbia diraih di Piala Dunia 2010, dengan skor 1-0 pada 18 Juni di fase grup.