Jagiellonia Bialystok menjamu Crystal Palace pada Kamis, 10 Desember 2026 di Stadion Miejski, Bialystok.

Jagiellonia memasuki fase kompetisi ini dengan ketangguhan di kandang, didukung rentetan kemenangan baru-baru ini di kompetisi domestik dan piala. Crystal Palace menghadapi ujian di kompetisi Eropa ini dengan jadwal pertandingan yang padat dan berupaya meraih poin penting di laga tandang demi posisi mereka di klasemen fase liga.

Simak GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Jagiellonia Bialystok vs Crystal Palace, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Liga Europa Jagiellonia Bialystok vs Crystal Palace dimulai?

Jagiellonia Bialystok vs Crystal Palace berlangsung di Stadion Miejski, Bialystok pada Kamis, 10 Desember 2026.

Europa League - Pekan 6 10 Des 2026 - 12.45 Stadion Miejski, Bialystok

Bagaimana cara membeli tiket Liga Europa Jagiellonia Bialystok vs Crystal Palace?

Berikut opsi pembelian tiket untuk pertandingan Liga Europa Jagiellonia Bialystok vs Crystal Palace mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui portal tiket resmi atau loket tiket Jagiellonia Białystok atau Crystal Palace merupakan cara utama dan paling aman bagi suporter untuk mendapatkan kursi.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform penjualan kembali tiket seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Europa mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Europa Jagiellonia Bialystok vs Crystal Palace?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Europa Jagiellonia Bialystok vs Crystal Palace:

1. Kanal resmi klub

Tribun bawah atau tiket masuk umum: Umumnya mulai dari sekitar €20 hingga €40.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi habis melalui penjualan utama klub, platform penjualan kembali tiket seperti Ticombo mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket termurah: Mulai dari sekitar €50 hingga €65 .

Mulai dari sekitar . Harga rata-rata di pasaran: Berkisar €95 hingga €110

Berkisar Blok premium dan kursi tengah di sisi panjang lapangan: Bisa mencapai €150 hingga €250+.

Liga Europa Jagiellonia Bialystok vs Crystal Palace: Semua yang perlu diketahui

Performa Jagiellonia Bialystok vs Crystal Palace

Jagiellonia Bialystok mencatat empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas GKS Katowice di Ekstraklasa. Mereka juga meraih kemenangan telak 6-0 atas Lechia Gdansk di Piala FA. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu terjadi saat melawan Levski Sofia di Liga Europa. Dalam lima pertandingan tersebut, Jagiellonia mencetak sembilan gol dan kebobolan dua, menunjukkan kokohnya pertahanan mereka di kandang.

Crystal Palace meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pada laga terbaru, mereka kalah 3-1 dari Liverpool di Liga Primer Inggris di Selhurst Park. Mereka juga kalah 2-0 dari Newcastle United dan 2-0 dari Tottenham Hotspur. Satu-satunya kemenangan mereka dalam rangkaian itu diraih atas Fulham di Piala Carabao. Palace kebobolan tujuh gol dan mencetak lima gol dalam lima pertandingan tersebut.

Jagiellonia Bialystok vs Crystal Palace: Rekor pertemuan terbaru

Tidak tersedia data pertemuan Jagiellonia Bialystok dan Crystal Palace dari lima pertandingan terakhir yang tercatat.