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UEFA Nations League A
team-logoItaly
Stadio Renato Dell'Ara
team-logoTurkiye
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Cara mendapatkan tiket Italia vs Turkiye: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Tickets
UEFA Nations League A
Italy
Turkiye

Italia menghadapi Turki di UEFA Nations League A. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Italia menghadapi Turkiye dalam laga UEFA Nations League yang menarik di Stadio Renato Dall'Ara, Bologna, pada 5 Oktober 2026. Duel bergengsi Grup A ini mempertemukan dua kekuatan dinamis sepakbola Eropa yang bersaing memperebutkan poin penting turnamen.

GOAL menyajikan semua detail penting yang Anda butuhkan untuk mengamankan tempat di Stadio Renato Dall'Ara. Temukan platform pembelian resmi, pilihan harga tiket, dan cara mendapatkan tiket Anda hari ini.

Kapan kick-off Italia vs Turkiye di UEFA Nations League A?

Italia vs Turkiye digelar di Stadio Renato Dell'Ara, Bologna, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

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UEFA Nations League A - Pekan 4
Stadio Renato Dell'Ara

Di mana membeli tiket Italia vs Turkiye?

Tiket resmi pertandingan dapat dibeli langsung melalui portal penjualan tiket Federasi Sepakbola Italia (FIGC), yang menangani penjualan utama untuk laga kandang tim nasional Italia. Portal resmi tersebut menjadi opsi utama Anda untuk mendapatkan tiket dengan harga normal selama periode prapenjualan dan penjualan umum.

Jika daftar di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder sepertiStubHub menjadi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Italia vs Turkiye?

Harga tiket standar di portal penjualan tiket resmi FIGC biasanya mulai dari €20 untuk kursi penerimaan umum di tribun curva, dengan harga meningkat berdasarkan kategori kursi dan lokasi di dalam Stadio Renato Dall'Ara.

Di pasar sekunder sepertiStubHub, harga tiket saat ini mulai dari €47 per kursi, berfluktuasi tergantung sektor tempat duduk, kategori, dan permintaan pasar secara real-time.

Italia vs Turkiye UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Italia vs Turkiye

Italia memenangi tiga dan kalah dua dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Yunani dalam pertandingan persahabatan pada 7 Juni, setelah kemenangan 1-0 atas Luksemburg tiga hari sebelumnya. Dua kekalahan mereka terjadi saat melawan Bosnia dan Herzegovina dalam kualifikasi Piala Dunia serta kalah 1-4 dari Norwegia pada November 2025. Italia mencetak lima gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Turkiye memenangi dua, kalah dua, dan imbang sekali dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Amerika Serikat di Piala Dunia pada 26 Juni, meski sebelumnya mereka menelan kekalahan di fase grup dari Australia dan Paraguay. Sebelumnya dalam rangkaian itu, mereka mengalahkan Makedonia Utara 4-0. Turkiye mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

ITA

ITA - Performa

NIR
M2-0
BIH
K1-1
LUX
M0-1
GRE
M0-1
BEL
K0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
TUR

TUR - Performa

VEN
M2-1
AUS
K2-0
PAR
K0-1
USA
M3-2
FRA
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Italia vs Turkiye: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru kedua tim ini berakhir 0-0 dalam laga persahabatan yang dimainkan di Italia pada 4 Juni 2024. Dalam lima pertemuan terakhir, Italia memiliki catatan yang lebih baik, termasuk kemenangan 3-0 atas Turkiye di UEFA Euro 2020 dan kemenangan 3-2 dalam laga persahabatan 2022 di Turki. Dua pertemuan sebelumnya, pada 2002 dan 2006, sama-sama berakhir 1-1.

Head to Head

ItalySeriTurkiye
2
3
0
Friendlies
Italy badge
Italy
ITA
0
Turkiye badge
Turkiye
TUR
0
FT
Friendlies
Turkiye badge
Turkiye
TUR
2
Italy badge
Italy
ITA
3
FT
European Championship
Turkiye badge
Turkiye
TUR
0
Italy badge
Italy
ITA
3
FT
Friendlies
Italy badge
Italy
ITA
1
Turkiye badge
Turkiye
TUR
1
FT
Friendlies
Italy badge
Italy
ITA
1
Turkiye badge
Turkiye
TUR
1
FT
8Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5


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