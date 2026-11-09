Italia menjamu Prancis di San Siro, Milan, pada Kamis, 12 November, dalam laga kedua dari dua pertemuan Liga A Grup A1 yang juga melibatkan Belgia dan Turki. Pertemuan pertama kedua tim berakhir dengan kemenangan Prancis di Stade de France pada Oktober, sehingga laga ulang di Milan ini semakin sengit.

GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Italia vs Prancis saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan pertandingan Italia vs Prancis di Liga A UEFA Nations League dimulai?

Italia vs Prancis berlangsung di San Siro, Milan, dengan waktu sepak mula akan dikonfirmasi mendekati hari pertandingan.

UEFA Nations League A - Pekan 5 12 Nov 2026 - 14.45 San Siro

Di mana membeli tiket Italia vs Prancis?

Tiket pertandingan ini pertama-tama tersedia melalui kanal penjualan tiket resmi FIGC (Federasi Sepak Bola Italia). Prioritas biasanya diberikan kepada anggota sebelum sisa alokasi dijual untuk umum.

Beberapa hal yang perlu diketahui saat membeli tiket pertandingan ini:

Penjualan umum resmi : dibuka setelah periode prioritas anggota berakhir, biasanya mendekati hari pertandingan

: dibuka setelah periode prioritas anggota berakhir, biasanya mendekati hari pertandingan Laga ulang yang penting : Prancis memenangi pertemuan pertama pada Oktober, sehingga laga balasan di Milan ini semakin sengit

: Prancis memenangi pertemuan pertama pada Oktober, sehingga laga balasan di Milan ini semakin sengit Stadion ikonis : kapasitas San Siro yang melebihi 80.000 penonton menjadikannya salah satu stadion terbesar dengan atmosfer paling meriah di sepak bola Eropa

: kapasitas San Siro yang melebihi 80.000 penonton menjadikannya salah satu stadion terbesar dengan atmosfer paling meriah di sepak bola Eropa Pasar penjualan kembali: StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah habis

Mengingat besarnya perhatian terhadap pertandingan ini dan pentingnya hasil laga, Anda disarankan memesan tiket lebih awal.

Berapa harga tiket Italia vs Prancis?

Harga tiket resmi pertandingan ini melalui FIGC dimulai dari sekitar €70. Seluruh pilihan tempat duduk, dari standar hingga premium, tersedia dengan harga resmi selama alokasinya masih ada.

StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah habis. Saat ini, harga tiket pertandingan ini di pasar penjualan kembali dimulai dari sekitar €145.

Seperti halnya pertandingan antara dua negara papan atas Eropa, harga dapat berubah menjelang hari pertandingan. Jika Anda memiliki anggaran tertentu, mengamankan tempat duduk lebih awal umumnya merupakan pilihan yang lebih aman.

Italia vs Prancis di Liga A UEFA Nations League: Semua yang perlu diketahui

Performa Italia vs Prancis

Italia meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Yunani dalam laga persahabatan pada 7 Juni, setelah tiga hari sebelumnya mengalahkan Luksemburg 1-0. Dua kekalahan dalam periode ini terjadi saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina serta ketika kalah 1-4 dari Norwegia pada November 2025. Italia mencetak lima gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Prancis juga meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 4-6 dari Inggris di semifinal Piala Dunia, setelah sebelumnya kalah 0-2 dari Spanyol dalam perebutan tempat ketiga. Pada pertandingan-pertandingan sebelumnya di turnamen itu, mereka mengalahkan Swedia 3-0, Paraguay 1-0, dan Maroko 2-0. Prancis mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Italia vs Prancis: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru kedua tim berakhir 1-3 untuk Prancis dalam laga Liga A UEFA Nations League yang dimainkan di Italia pada November 2024. Dalam lima pertemuan terakhir, Prancis memenangi semuanya, mencetak 14 gol dan kebobolan lima kali. Kedua tim juga bertemu dalam laga Nations League dengan status tuan rumah dan tamu yang berlawanan pada September 2024, yang juga berakhir 1-3 untuk Prancis.