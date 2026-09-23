UEFA Nations League berlanjut dengan laga internasional sengit saat Republik Irlandia bersiap menjamu Kosovo di stadion ikonis Aviva Stadium di Dublin. Kedua tim memburu poin maksimal untuk memperkuat posisi mereka di grup dalam upaya meraih promosi turnamen.

GOAL menyajikan seluruh informasi penting hari pertandingan, kategori tiket, kisaran harga, dan panduan langsung untuk mengamankan kursi Anda.

Kapan kick-off Irlandia vs Kosovo di UEFA Nations League B?

Irlandia vs Kosovo digelar di Aviva Stadium, Dublin, dengan rincian waktu kick-off resmi akan dikonfirmasi lebih dekat ke tanggal pertandingan.

UEFA Nations League B - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Aviva Stadium

Di mana membeli tiket Irlandia vs Kosovo?

Tiket resmi utama didistribusikan langsung melalui Ticketmaster Ireland, yang berperan sebagai mitra penjualan tiket resmi Asosiasi Sepakbola Irlandia untuk laga kandang di Aviva Stadium. Suporter sebaiknya memeriksa platform resmi lebih awal untuk mengamankan tiket reguler general admission saat alokasi untuk publik dibuka.

Jika alokasi utama terjual habis sepenuhnya atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di situs resmi, platform pasar sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan Anda jika daftar tiket di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Irlandia vs Kosovo?

Tiket pertandingan tunggal standar di portal tiket resmi mulai dari sekitar €35 hingga €50 untuk area tempat duduk general admission di Aviva Stadium, tergantung kategori yang dipilih.

Pasar sekunder seperti Ticombo mematok harga masuk mulai sekitar €115 di platform sekunder ketika alokasi standar habis di penjual tiket utama.

Irlandia vs Kosovo UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Irlandia vs Kosovo

Irlandia mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan mencetak sembilan gol dan kebobolan empat gol. Penampilan terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Kanada pada Juni, setelah meraih kemenangan beruntun atas Qatar dan Grenada. Kemenangan 5-0 atas Grenada menjadi hasil paling meyakinkan mereka dalam rangkaian itu, sementara kekalahan 2-2 dari Ceko di kualifikasi Piala Dunia menjadi satu-satunya kekalahan mereka.

Kosovo meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir mereka, dengan mencetak sembilan gol dan kebobolan lima gol. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 atas Andorra pada Juni. Kemenangan tandang 4-3 di markas Slovakia pada kualifikasi Piala Dunia menyoroti kemampuan mereka mencetak gol dengan leluasa, meski kekalahan beruntun melawan Ceko dan Turki menunjukkan mereka bisa rentan.

Irlandia vs Kosovo: Rekor head-to-head terbaru

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk pertemuan sebelumnya antara Irlandia dan Kosovo. Laga ini akan menjadi pertemuan tercatat pertama antara kedua tim dalam dataset ini.



