UEFA Nations League berlanjut dengan laga internasional sengit saat Republik Irland bersiap menjamu Kosovo di Stadion Aviva yang ikonis di Dublin. Kedua tim berjuang meraih poin maksimal untuk memperkuat posisi di grup demi promosi dalam turnamen ini.

GOAL menyajikan semua informasi penting seputar pertandingan, kategori tiket, kisaran harga, dan panduan langsung untuk mendapatkan tempat duduk.

Kapan pertandingan Irland vs Kosovo di UEFA Nations League B dimulai?

Irland vs Kosovo berlangsung di Stadion Aviva, Dublin. Rincian resmi waktu kick-off akan dikonfirmasi menjelang tanggal pertandingan.

UEFA Nations League B - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Aviva Stadium

Di mana membeli tiket Irland vs Kosovo?

Tiket resmi dijual langsung melalui Ticketmaster Ireland, mitra resmi penjualan tiket Asosiasi Sepak Bola Irlandia untuk pertandingan kandang di Stadion Aviva. Suporter disarankan memeriksa platform resmi sejak awal agar bisa mendapatkan tiket reguler saat alokasi untuk umum mulai tersedia.

Jika alokasi tiket resmi habis sepenuhnya atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di situs resmi, platform pasar sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan.

Berapa harga tiket Irland vs Kosovo?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal penjualan tiket resmi dimulai dari sekitar €35 hingga €50 untuk kategori tempat duduk umum di Stadion Aviva, tergantung kategori yang dipilih.

Harga tiket di pasar sekunder seperti Ticombo dimulai dari sekitar €115 ketika alokasi tiket reguler di saluran penjualan resmi habis.

Irland vs Kosovo di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Irland dan Kosovo

Irland mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan sembilan gol dicetak dan empat gol kebobolan. Laga terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Kanada pada Juni, setelah sebelumnya meraih kemenangan beruntun atas Qatar dan Grenada. Kemenangan 5-0 atas Grenada menjadi hasil paling meyakinkan dalam periode tersebut, sementara kekalahan 2-2 dari Ceko di kualifikasi Piala Dunia merupakan satu-satunya kekalahan mereka.

Kosovo meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan sembilan gol dicetak dan lima gol kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 atas Andorra pada Juni. Kemenangan tandang 3-4 atas Slovakia di kualifikasi Piala Dunia menunjukkan kemampuan mereka mencetak banyak gol, meski kekalahan beruntun dari Ceko dan Turki memperlihatkan bahwa mereka bisa tampil rapuh.

Irland vs Kosovo: Rekor pertemuan terbaru

Tidak ada data pertemuan sebelumnya antara Irland dan Kosovo yang tersedia. Dalam kumpulan data ini, pertandingan tersebut akan menjadi pertemuan pertama yang tercatat antara kedua tim.

Head to Head Seri 0 0 1 UEFA Nations League B Kosovo KOS 1 Ireland IRL 0 FT 0 Gol yang Dicetak 1 Pertandingan lebih dari 2.5 gol 0 / 1 Kedua tim sama-sama mencetak gol 0 / 1



