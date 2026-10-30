UEFA Nations League berlanjut dengan laga internasional sengit saat Republik Irlandia bersiap menjamu Kosovo di Stadion Aviva yang ikonis di Dublin. Kedua tim memburu poin penuh untuk memperkuat posisi di grup demi meraih promosi dalam turnamen ini.

GOAL menyajikan semua informasi penting seputar pertandingan, kategori tiket, kisaran harga, serta panduan langsung untuk mendapatkan tempat duduk.

Kapan pertandingan Irlandia vs Kosovo di UEFA Nations League B dimulai?

Irlandia vs Kosovo akan berlangsung di Stadion Aviva, Dublin, dengan waktu sepak mula resmi akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

UEFA Nations League B - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Aviva Stadium

Di mana membeli tiket Irlandia vs Kosovo?

Tiket resmi dijual langsung melalui Ticketmaster Ireland, mitra resmi penjualan tiket Football Association of Ireland untuk pertandingan kandang di Stadion Aviva. Suporter sebaiknya memeriksa platform resmi sejak awal untuk mendapatkan tiket kategori umum saat kuota untuk publik mulai tersedia.

Jika seluruh kuota tiket resmi terjual habis atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di situs resmi, platform pasar sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah terjual habis.

Berapa harga tiket Irlandia vs Kosovo?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal penjualan resmi mulai sekitar €35 hingga €50 untuk tempat duduk kategori umum di Stadion Aviva, bergantung pada kategori yang dipilih.

Di pasar sekunder seperti Ticombo, harga tiket mulai sekitar €115 ketika kuota tiket reguler di saluran penjualan resmi habis.

Irlandia vs Kosovo di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Irlandia dan Kosovo

Irlandia mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan sembilan gol dicetak dan empat gol kebobolan. Laga terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Kanada pada Juni, setelah meraih kemenangan beruntun atas Qatar dan Grenada. Kemenangan 5-0 atas Grenada menjadi hasil paling meyakinkan dalam rangkaian tersebut, sementara kekalahan 2-2 dari Ceko di kualifikasi Piala Dunia merupakan satu-satunya kekalahan mereka.

Kosovo meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan sembilan gol dicetak dan lima gol kebobolan. Hasil terakhir mereka adalah kemenangan 3-0 atas Andorra pada Juni. Kemenangan tandang 3-4 atas Slowakia di kualifikasi Piala Dunia menunjukkan kemampuan mereka mencetak banyak gol, meski kekalahan beruntun dari Ceko dan Turki memperlihatkan bahwa mereka bisa kesulitan.

Irlandia vs Kosovo: Rekor pertemuan terbaru

Tidak tersedia data pertemuan sebelumnya antara Irlandia dan Kosovo. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama kedua tim yang tercatat dalam kumpulan data ini.