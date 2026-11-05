UEFA Nations League berlanjut dengan laga internasional sengit saat Republik Irland bersiap menjamu Kosovo di Stadion Aviva yang ikonis di Dublin. Kedua tim memburu poin maksimal untuk memperkuat posisi di grup demi meraih promosi dalam turnamen ini.

GOAL menyajikan semua informasi penting seputar pertandingan, kategori tiket, kisaran harga, serta panduan langsung untuk mendapatkan tempat duduk.

Kapan laga Irlandia vs Kosovo di UEFA Nations League B dimulai?

Irlandia vs Kosovo akan berlangsung di Stadion Aviva, Dublin. Waktu kick-off resmi akan dikonfirmasi menjelang tanggal pertandingan.

UEFA Nations League B - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Aviva Stadium

Di mana membeli tiket Irlandia vs Kosovo?

Tiket resmi dijual langsung melalui Ticketmaster Ireland, mitra resmi penjualan tiket Football Association of Ireland untuk pertandingan kandang di Stadion Aviva. Suporter sebaiknya memeriksa platform resmi sejak awal untuk mendapatkan tiket reguler saat jatah penjualan untuk umum dibuka.

Jika jatah tiket resmi habis terjual atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di situs resmi, platform pasar sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan.

Berapa harga tiket Irlandia vs Kosovo?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal penjualan resmi berkisar mulai €35 hingga €50 untuk tempat duduk kategori umum di Stadion Aviva, bergantung pada kategori yang dipilih.

Harga tiket di pasar sekunder seperti Ticombo mulai sekitar €115 ketika jatah tiket reguler di kanal penjualan resmi habis terjual.

Irlandia vs Kosovo di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Irlandia dan Kosovo

Irlandia mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan mencetak sembilan gol dan kebobolan empat kali. Laga terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Kanada pada Juni, setelah meraih kemenangan beruntun atas Qatar dan Grenada. Kemenangan 5-0 atas Grenada menjadi hasil paling meyakinkan dalam rentetan tersebut, sedangkan kekalahan 2-2 dari Ceko di kualifikasi Piala Dunia merupakan satu-satunya kekalahan mereka.

Kosovo meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan mencetak sembilan gol dan kebobolan lima kali. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 atas Andorra pada Juni. Kemenangan tandang 3-4 atas Slovakia di kualifikasi Piala Dunia menunjukkan kemampuan mereka mencetak banyak gol, meski kekalahan beruntun dari Ceko dan Turki memperlihatkan bahwa mereka bisa tampil rapuh.

Irlandia vs Kosovo: Rekor pertemuan terkini

Tidak tersedia data pertemuan sebelumnya antara Irlandia dan Kosovo. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama kedua tim yang tercatat dalam kumpulan data ini.