Cara mendapatkan tiket Irlandia Utara vs Ukraina: harga tiket UEFA Nations League B, informasi pertandingan, penjualan tiket pada menit-menit terakhir, dan lainnya

UEFA Nations League menghadirkan laga internasional menarik saat Irlandia Utara menghadapi Ukraina di Windsor Park, Belfast. Kedua tim Eropa ini mengincar poin penting dalam persaingan grup mereka.

GOAL menyajikan semua informasi penting tentang pertandingan, harga tiket, dan langkah-langkah untuk memesan tempat duduk Anda.

Kapan pertandingan Irlandia Utara vs Ukraina di UEFA Nations League B dimulai?

Pertandingan Irlandia Utara vs Ukraina berlangsung di Windsor Park, Belfast, dengan jadwal kick-off pada 28 September 2026.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 14.45 Windsor Park

Di mana membeli tiket Irlandia Utara vs Ukraina?

Tiket resmi pertandingan dijual melalui portal tiket Irish Football Association, yang menangani penjualan reguler untuk laga kandang internasional di Windsor Park. Suporter sebaiknya mendaftar lebih awal di platform resmi untuk mendapatkan tiket masuk umum dengan harga standar.

Jika alokasi tiket resmi habis atau tempat duduk standar tidak lagi tersedia di situs resmi, platform penjualan kembali tiket seperti StubHub bisa menjadi pilihan.

Berapa harga tiket Irlandia Utara vs Ukraina?

Harga tiket standar untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai sekitar €35 hingga €45 untuk tempat duduk di area masuk umum Windsor Park.

Di pasar penjualan kembali seperti StubHub, harga tiket masuk di platform sekunder mulai sekitar €345 ketika alokasi standar di penjual tiket resmi habis.

Irlandia Utara vs Ukraina di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Irlandia Utara vs Ukraina

Irlandia Utara mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan mencetak empat gol dan kebobolan tujuh. Pada laga terakhirnya, mereka kalah 3-1 dari Prancis pada Juni 2026. Hasil sebelumnya mencakup hasil imbang 1-1 melawan Wales dan kemenangan 1-0 atas Guinea. Mereka juga kalah 2-0 dari Italia dalam kualifikasi Piala Dunia. Satu hasil positif dalam rentetan itu adalah kemenangan 1-0 atas Luksemburg pada November 2025.

Ukraina memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir dan kalah dalam dua laga lainnya, dengan mencetak lima gol serta kebobolan empat. Hasil terakhir mereka adalah kemenangan 2-0 atas Polandia pada Mei 2026. Dalam rentetan itu, mereka juga mengalahkan Albania 1-0 dan Islandia 2-0. Kekalahan dari Swedia dan Prancis, dengan kekalahan dari Prancis berakhir 4-0 dalam kualifikasi Piala Dunia, menjadi hasil terburuk mereka dalam lima laga tersebut.

Irlandia Utara vs Ukraina: Rekor pertemuan terakhir

Dalam catatan yang tersedia, kedua tim telah bertemu empat kali. Ukraina menang sekali, Irlandia Utara menang sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Pertemuan terakhir terjadi dalam laga persahabatan pada Juni 2021, yang dimenangi Ukraina 1-0. Pertemuan mereka berlangsung ketat dan minim gol: tiga dari empat pertandingan menghasilkan total tidak lebih dari satu gol. Hasil paling menonjol bagi Irlandia Utara adalah kemenangan 2-0 atas Ukraina di Euro 2016.