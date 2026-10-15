UEFA Nations League menyajikan laga internasional menarik saat Irlandia Utara menghadapi Ukraina di Windsor Park, Belfast. Kedua tim Eropa ini mengincar poin penting dalam persaingan grup.

GOAL menyajikan semua informasi penting seputar pertandingan, harga tiket, dan langkah-langkah memesan tempat duduk.

Kapan pertandingan Irlandia Utara vs Ukraina di UEFA Nations League B dimulai?

Irlandia Utara vs Ukraina berlangsung di Windsor Park, Belfast, pada 28 September 2026.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 14.45 Windsor Park

Di mana membeli tiket Irlandia Utara vs Ukraina?

Tiket resmi pertandingan dijual melalui portal tiket Irish Football Association, yang menangani penjualan reguler untuk pertandingan internasional kandang di Windsor Park. Suporter sebaiknya mendaftar lebih awal di platform resmi tersebut untuk mendapatkan tiket reguler.

Jika jatah tiket resmi habis terjual atau kursi reguler tidak lagi tersedia di situs resmi, platform penjualan tiket sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan.





Berapa harga tiket Irlandia Utara vs Ukraina?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal tiket resmi berkisar mulai dari €35 hingga €45 untuk tempat duduk umum di Windsor Park.

Di pasar tiket sekunder seperti Ticombo, harga tiket mulai dari sekitar €345 ketika jatah tiket reguler di penjual resmi habis.

Irlandia Utara vs Ukraina di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Irlandia Utara vs Ukraina

Irlandia Utara mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan empat gol dicetak dan tujuh gol kebobolan. Pada laga terbaru, mereka kalah 3-1 dari Prancis pada Juni 2026. Hasil sebelumnya mencakup hasil imbang 1-1 melawan Wales dan kemenangan 1-0 atas Guinea. Mereka juga kalah 2-0 dari Italia dalam kualifikasi Piala Dunia. Satu hasil positif dalam rangkaian tersebut adalah kemenangan 1-0 atas Luksemburg pada November 2025.

Ukraina memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir dan kalah dalam dua laga lainnya, dengan lima gol dicetak serta empat gol kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Polandia pada Mei 2026. Dalam periode itu, mereka juga mengalahkan Albania 1-0 dan Islandia 2-0. Kekalahan dari Swedia dan Prancis, dengan laga melawan Prancis berakhir 4-0 dalam kualifikasi Piala Dunia, menjadi hasil terburuk dalam rangkaian lima pertandingan tersebut.

Irlandia Utara vs Ukraina: Rekor pertemuan terkini

Dalam catatan yang tersedia, kedua tim telah bertemu empat kali. Ukraina menang sekali, Irlandia Utara menang sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Pertemuan terakhir terjadi dalam laga persahabatan pada Juni 2021, yang dimenangi Ukraina 1-0. Pertemuan kedua tim cenderung berlangsung ketat dan minim gol. Tiga dari empat pertandingan menghasilkan paling banyak satu gol secara keseluruhan, sementara hasil paling menonjol bagi Irlandia Utara adalah kemenangan 2-0 atas Ukraina di Euro 2016.



