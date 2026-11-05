UEFA Nations League menghadirkan laga internasional menarik saat Irlandia Utara menghadapi Ukraina di Windsor Park, Belfast. Kedua tim Eropa ini memasuki pertandingan penting tersebut dengan target meraih poin krusial dalam persaingan grup.

GOAL menyajikan semua informasi penting mengenai pertandingan, harga tiket, dan langkah-langkah untuk memesan tempat duduk.

Kapan pertandingan Irlandia Utara vs Ukraina di UEFA Nations League B dimulai?

Pertandingan Irlandia Utara vs Ukraina berlangsung di Windsor Park, Belfast, pada 28 September 2026.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 14.45 Windsor Park

Di mana membeli tiket Irlandia Utara vs Ukraina?

Tiket resmi pertandingan dijual melalui portal tiket Irish Football Association, yang menangani penjualan reguler untuk laga kandang internasional di Windsor Park. Suporter sebaiknya mendaftar lebih awal di platform resmi tersebut untuk mendapatkan tiket kategori umum dengan harga standar.

Jika jatah tiket resmi habis atau tempat duduk dengan harga standar tidak lagi tersedia di situs resmi, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi sudah terjual habis.

Berapa harga tiket Irlandia Utara vs Ukraina?

Harga tiket standar untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai dari sekitar €35 hingga €45 untuk tempat duduk kategori umum di Windsor Park.

Di pasar sekunder seperti StubHub, harga tiket mulai dari sekitar €345 ketika jatah tiket standar di kanal penjualan resmi habis.

Irlandia Utara vs Ukraina di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Irlandia Utara dan Ukraina

Irlandia Utara mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan mencetak empat gol dan kebobolan tujuh gol. Pada laga terakhirnya, Irlandia Utara kalah 3-1 dari Prancis pada Juni 2026. Hasil sebelumnya mencakup hasil imbang 1-1 melawan Wales dan kemenangan 1-0 atas Guinea. Irlandia Utara juga kalah 2-0 dari Italia dalam kualifikasi Piala Dunia. Satu hasil positif dalam rangkaian tersebut adalah kemenangan 1-0 atas Luksemburg pada November 2025.

Ukraina memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya dan kalah dalam dua laga lainnya, dengan mencetak lima gol serta kebobolan empat gol. Hasil terakhirnya adalah kemenangan 2-0 atas Polandia pada Mei 2026. Dalam rentang tersebut, Ukraina juga mengalahkan Albania 1-0 dan Islandia 2-0. Kekalahan dari Swedia dan Prancis, dengan kekalahan dari Prancis berakhir 4-0 dalam kualifikasi Piala Dunia, menjadi hasil terburuk dalam lima pertandingan itu.

Irlandia Utara vs Ukraina: Rekor pertemuan terakhir

Berdasarkan catatan yang tersedia, kedua tim telah bertemu empat kali. Ukraina menang sekali, Irlandia Utara menang sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Pertemuan terakhir terjadi dalam laga persahabatan pada Juni 2021, yang dimenangi Ukraina 1-0. Pertandingan kedua tim cenderung ketat dan minim gol. Dalam tiga dari empat pertemuan, jumlah gol yang tercipta tidak lebih dari satu. Hasil paling menonjol bagi Irlandia Utara adalah kemenangan 2-0 atas Ukraina di Piala Eropa 2016.