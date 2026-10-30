UEFA Nations League menyajikan laga internasional menarik saat Irlandia Utara menghadapi Ukraina di Windsor Park, Belfast. Kedua tim Eropa ini mengincar poin penting dalam perjalanan mereka di grup.

GOAL menyajikan semua informasi penting tentang pertandingan, harga tiket, dan langkah-langkah untuk memesan tempat duduk.

Kapan pertandingan Irlandia Utara vs Ukraina di UEFA Nations League B dimulai?

Pertandingan Irlandia Utara vs Ukraina berlangsung di Windsor Park, Belfast, dengan jadwal sepak mula pada 28 September 2026.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 14.45 Windsor Park

Di mana membeli tiket Irlandia Utara vs Ukraina?

Tiket resmi pertandingan dijual melalui portal tiket Irish Football Association, yang menangani penjualan reguler untuk laga internasional kandang di Windsor Park. Suporter sebaiknya mendaftar lebih awal di platform resmi tersebut untuk mendapatkan tiket reguler kategori umum.

Jika alokasi tiket resmi habis atau tempat duduk reguler tidak lagi tersedia di situs resmi, platform tiket sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan.

Berapa harga tiket Irlandia Utara vs Ukraina?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai dari sekitar €35 hingga €45 untuk tempat duduk kategori umum di Windsor Park.

Di pasar tiket sekunder seperti Ticombo, harga tiket mulai dari sekitar €345 ketika alokasi reguler di saluran penjualan resmi habis.

Irlandia Utara vs Ukraina di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Irlandia Utara vs Ukraina

Irlandia Utara mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan empat gol dicetak dan tujuh gol kemasukan. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Prancis pada Juni 2026, sementara hasil sebelumnya mencakup hasil imbang 1-1 melawan Wales dan kemenangan 1-0 atas Guinea. Irlandia Utara juga kalah 2-0 dari Italia dalam kualifikasi Piala Dunia. Satu hasil positif dalam rangkaian itu adalah kemenangan 1-0 atas Luksemburg pada November 2025.

Ukraina memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir dan kalah dalam dua laga lainnya, dengan lima gol dicetak dan empat gol kemasukan. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 atas Polandia pada Mei 2026. Dalam periode tersebut, Ukraina juga mengalahkan Albania 1-0 dan Islandia 2-0. Kekalahan dari Swedia dan Prancis, dengan laga melawan Prancis berakhir 4-0 dalam kualifikasi Piala Dunia, menjadi hasil terburuk dalam rangkaian lima pertandingan itu.

Irlandia Utara vs Ukraina: Rekor pertemuan terbaru

Berdasarkan catatan yang tersedia, kedua tim telah bertemu empat kali. Ukraina menang sekali, Irlandia Utara menang sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Pertemuan terakhir terjadi dalam laga persahabatan pada Juni 2021, yang dimenangi Ukraina 1-0. Rangkaian pertemuan ini berlangsung ketat dan minim gol: tiga dari empat pertandingan menghasilkan total tidak lebih dari satu gol. Hasil paling menonjol bagi Irlandia Utara adalah kemenangan 2-0 atas Ukraina di Euro 2016.