Cara mendapatkan tiket Ipswich Town vs Sunderland: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Ipswich Town langsung kembali ke tanah terjanji Premier League pada kesempatan pertama. Kali ini, mereka berharap bisa bertahan lebih lama dan akan memulai kampanye 2026/27 dengan menghadapi Sunderland di Portman Road pada Sabtu, 22 Agustus.

Era Kieran McKenna yang sangat sukses di Ipswich mungkin sudah berakhir, tetapi Gary O'Neil akan berusaha melanjutkan fondasi yang ditinggalkan pria Irlandia Utara itu. The Tractor Boys menutup musim lalu dengan positif, finis di posisi kedua dan merebut tiket promosi otomatis, setelah melalui lima pertandingan tanpa kekalahan.

Jika Ipswich bisa meniru performa Sunderland sepanjang musim lalu, mereka tentu akan sangat puas. Sunderland melampaui semua ekspektasi dalam kembalinya mereka ke Premier League, finis ketujuh dan mengamankan tempat di Liga Europa UEFA.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Ipswich Town vs Sunderland, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Ipswich Town vs Sunderland digelar?

Ipswich Town akan menjamu Sunderland di Portman Road, Ipswich, dengan kick-off dijadwalkan pada pukul 15.00 (BST) pada Sabtu, 22 Agustus.

Premier League - Pekan 1 22 Agu 2026 - 10.00 Portman Road

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Ipswich Town vs Sunderland?

Ada berbagai opsi pembelian tiket untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah pertandingan yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, seperti Red Memberships, One Hotspur, dan Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika pertandingan sold out, anggota yang tidak kebagian dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket melalui platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Ipswich Town vs Sunderland?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi kursi, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U-18 atau U-21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkatan, seperti Kategori A, B, atau C. Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi panjang lapangan dan tribun bawah memiliki harga premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif agar bisa masuk ke undian ballot atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan sudah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi pada £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam dunia olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal. Tiket ini nyaris tidak pernah masuk penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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