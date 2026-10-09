Ipswich Town menjamu Nottingham Forest pada Jumat, 23 Oktober 2026 di Portman Road, Ipswich.

Pertemuan terbaru mereka di Premier League musim 2024–25 memperlihatkan Nottingham Forest menyapu bersih dua laga liga, termasuk kemenangan tandang dramatis 4-2 di Portman Road. Forest juga menyingkirkan Ipswich dalam laga putaran kelima Piala FA yang berlangsung ketat pada musim yang sama, lolos lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Ipswich Town vs Nottingham Forest, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Ipswich Town vs Nottingham Forest di Premier League?

Premier League - Pekan 8 23 Okt 2026 - 15.00 Portman Road

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Ipswich Town vs Nottingham Forest?

Untuk membeli tiket laga Premier League antara Ipswich Town dan Nottingham Forest di Portman Road, ada beberapa opsi resmi dan sekunder yang tersedia:

1. Kantor tiket resmi Ipswich Town (suporter kandang)

Situs resmi: Cara utama dan paling aman untuk membeli tiket kandang adalah melalui portal tiket resmi Ipswich Town.

Prioritas keanggotaan: Tiket pertandingan Premier League biasanya terjual habis dengan cepat. Anggota mendapatkan akses prioritas dalam periode penjualan sebelum dibuka untuk umum.

2. Alokasi tandang Nottingham Forest (suporter tandang)

Loket klub tamu: Tiket untuk sektor tandang didistribusikan langsung oleh Nottingham Forest melalui loket resmi mereka.

3. Platform tiket sekunder

Platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub sering memiliki kursi yang dijual kembali oleh reseller jika tiket resmi habis, meski harganya bisa berbeda dari harga normal.

Berapa harga tiket Premier League Ipswich Town vs Nottingham Forest?

Harga tiket untuk laga Ipswich Town vs Nottingham Forest di Premier League di Portman Road sangat bervariasi tergantung pada apakah Anda membeli langsung melalui jalur resmi atau platform sekunder:

1. Harga tiket resmi langsung (harga normal)

Saat membeli langsung dari Ipswich Town atau klub tamu, harga diatur secara ketat:

Tiket resmi dewasa reguler: £28 - £48 (bervariasi berdasarkan lokasi tribun dan kategori)

Dewasa anggota resmi: £27 - £31+

Alokasi suporter tandang Premier League: maksimal £30 (batas harga untuk suporter tandang dewasa di seluruh liga)

Konsesi & junior: £5 - £20 (tergantung kategori usia tertentu)

Hospitality resmi pada hari pertandingan:£110 - £270+ per orang

2. Pasar tiket sekunder

Karena tiket reguler untuk laga Premier League di Portman Road secara rutin terjual habis untuk anggota, platform tiket sekunder seperti StubHubmemasang harga kursi berdasarkan permintaan pasar secara langsung:

Kursi resale level masuk: Mulai dari sekitar £130 - £169 per kursi.

Kursi level menengah & longside lower: Berkisar antara £180 - £350 per kursi.

Paket resale premium & eksekutif: Mencapai £500+ per kursi saat permintaan sedang tinggi.

Ipswich Town vs Nottingham Forest di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Ipswich Town vs Nottingham Forest

Ipswich meraih satu kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan satu-satunya kemenangan itu datang lewat skor 3-2 di markas Crystal Palace di Premier League. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 1-0 dari Everton, dan mereka juga sempat menderita kekalahan telak 5-2 dari Manchester United lebih awal dalam rangkaian tersebut. Dalam lima pertandingan itu, The Tractor Boys mencetak delapan gol tetapi kebobolan sembilan, menunjukkan tim yang mampu menciptakan momen menyerang namun rentan di lini belakang.

Catatan terbaru Nottingham Forest adalah satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir mereka. Kemenangan itu diraih di markas Aston Villa, dan mereka juga menahan Tottenham serta Liverpool, hasil yang menunjukkan kapasitas mereka untuk merebut poin dari lawan kuat. Namun, dua kekalahan beruntun di Premier League, termasuk kekalahan 1-0 dari Coventry City akhir pekan lalu, telah mengurangi kepercayaan diri mereka menjelang perjalanan ini.

Ipswich Town vs Nottingham Forest: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Maret 2025, ketika Forest menang 4-2 di Portman Road dalam ajang Premier League. Sebelumnya, Nottingham Forest menang tipis 1-0 di kandang pada November 2024. Dalam lima pertemuan terbaru yang tercatat, Forest memiliki hasil yang lebih baik, meski Ipswich sempat meraih hasil imbang dalam replay Piala FA pada musim semi yang sama.