Ipswich Town menjamu Newcastle United pada Sabtu, 12 Desember 2026 di Portman Road, Ipswich.

Dalam pertemuan terakhir mereka di kasta tertinggi pada musim Premier League 2024–25, Newcastle mendominasi kedua pertandingan. Newcastle menang telak 4-0 di Portman Road pada Desember 2024, lalu meraih kemenangan 3-0 di St James' Park pada April 2025.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Ipswich Town vs Newcastle United, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Premier League Ipswich Town vs Newcastle United dimulai?

Ipswich Town vs Newcastle United berlangsung di Portman Road, Ipswich, pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Ipswich Town vs Newcastle United?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Ipswich Town vs Newcastle United mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Situs web dan portal tiket resmi Ipswich Town: Tiket pertandingan kandang terutama didistribusikan melalui platform tiket resmi Ipswich Town. Prioritas umumnya diberikan kepada anggota klub dan pemegang tiket musiman sebelum kursi yang tersisa dijual untuk umum, jika masih tersedia.

Tiket pertandingan kandang terutama didistribusikan melalui platform tiket resmi Ipswich Town. Prioritas umumnya diberikan kepada anggota klub dan pemegang tiket musiman sebelum kursi yang tersisa dijual untuk umum, jika masih tersedia. Alokasi resmi suporter tandang Newcastle United: Bagi suporter tim tamu, tiket untuk tribun tandang di Portman Road dialokasikan dan dijual langsung melalui portal tiket resmi Newcastle United. Prioritas biasanya diberikan kepada pemegang tiket musiman tandang dan anggota kategori atas berdasarkan poin loyalitas.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis terjual, tiket reguler sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi awal telah habis.

Berapa harga tiket Premier League Ipswich Town vs Newcastle United?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Premier League Ipswich Town vs Newcastle United mendatang:

1. Kanal resmi klub

Kursi standar dewasa: Berkisar antara £34 hingga £38 untuk kursi di tribun bawah, dan mencapai £43 hingga £48 untuk kursi di tribun atas atau area tengah.

Berkisar antara untuk kursi di tribun bawah, dan mencapai untuk kursi di tribun atas atau area tengah. Harga khusus (usia 65 tahun ke atas dan di bawah 23 tahun): Umumnya berkisar antara £24 hingga £34 , bergantung pada kategori pertandingan dan lokasi tribun.

Umumnya berkisar antara , bergantung pada kategori pertandingan dan lokasi tribun. Di bawah 19 tahun / junior: Umumnya berkisar antara £12 hingga £20 .

Umumnya berkisar antara . Alokasi resmi suporter tandang (suporter Newcastle): Harga tiket dewasa dibatasi secara nasional hingga maksimal £30 per tiket.

Harga tiket dewasa dibatasi secara nasional hingga maksimal per tiket. Paket hospitality resmi pada hari pertandingan: Mulai dari £110 hingga £270+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan awal klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket reguler (kursi standar): Mulai dari sekitar £79.

Mulai dari sekitar Rata-rata harga tiket yang ditawarkan: Berkisar antara £120 hingga £260 .

Berkisar antara . Paket VIP dan hospitality di pasar sekunder: Umumnya mulai dari £325 hingga £430+.

Ipswich Town vs Newcastle United di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Ipswich Town dan Newcastle United

Ipswich mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Premier League. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 1-2 dari Bournemouth. Dalam rentang tersebut, mereka juga bermain imbang melawan Hull City dan Nottingham Forest. Ipswich mengalahkan Fulham 2-1 sebelumnya dalam rangkaian itu, tetapi kalah 3-2 dari Manchester City. Dalam lima pertandingan tersebut, Ipswich mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan kali.

Newcastle mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Fulham, setelah sebelumnya kalah dari Everton di Premier League dan Carabao Cup. Satu-satunya kemenangan mereka dalam rentang tersebut adalah kemenangan 2-0 di markas Crystal Palace. Newcastle mencetak lima gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan itu.

Ipswich Town vs Newcastle United: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada April 2025, ketika Newcastle mengalahkan Ipswich 3-0 di St James' Park dalam laga Premier League. Sebelumnya, Ipswich menjamu Newcastle pada Desember 2024 dan kalah telak 0-4 di Portman Road. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, termasuk tiga laga Championship, Newcastle memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Ipswich, serta satu hasil imbang.