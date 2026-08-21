Cara mendapatkan tiket Ipswich Town vs Liverpool: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Saat Ipswich Town terakhir kali tampil di Premier League, mereka harus menunggu hingga 30 Desember untuk mencatat kemenangan kandang pertama. Beruntung bagi para pendukung Tractor Boys, beban itu sudah lepas dari pundak mereka pada musim ini, setelah menang 2-1 atas Sunderland di Portman Road pada akhir pekan pembuka 2026/27.

Mereka kini akan berupaya membangun fondasi tersebut saat menyambut Liverpool di kandang mereka di Suffolk dalam laga malam hari pada Jumat, 4 September, pada Matchday 3 musim ini. Anda bisa hadir langsung dengan mengamankan kursi mulai hari ini.

Anda harus menengok kembali ke era sebelum Premier League untuk menemukan kali terakhir Ipswich meraih kemenangan atas Liverpool di Portman Road. Mich d'Avray dan Kevin Wilson menjadi pahlawan Town pada hari bersejarah itu pada 1986, saat tim tuan rumah bangkit dari ketertinggalan untuk mengejutkan Liverpool asuhan Kenny Dalglish.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Ipswich Town vs Liverpool, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan jadwal laga Premier League Ipswich Town vs Liverpool?

Ipswich Town vs Liverpool digelar di Portman Road, Ipswich, pada Jumat, 4 September, dengan jadwal kick-off pukul 20.00 BST.

Premier League - Pekan 3 4 Sep 2026 - 15.00 Portman Road

Cara membeli tiket Premier League Ipswich Town vs Liverpool

Berbagai opsi pembelian tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, legislasi anti-percaloan, dan turnstile digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak dipakai kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.

Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika pertandingan ludes terjual, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika ingin mencari tiket pada saat-saat terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Ipswich Town vs Liverpool?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lain.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tier (misalnya, Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tingkat bawah dibanderol premium, sementara kursi tingkat atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Butuh keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang masih aktif untuk mengikuti undian ballot atau penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket tersebut termasuk yang paling sulit didapatkan dalam dunia olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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