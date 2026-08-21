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Portman Road
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Cara mendapatkan tiket Ipswich Town vs Liverpool: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
Ipswich Town
Liverpool

Begini cara memesan tiket untuk laga besar Premier League di Portman Road

Saat Ipswich Town terakhir kali tampil di Premier League, mereka harus menunggu hingga 30 Desember untuk mencatat kemenangan kandang pertama. Beruntung bagi para pendukung Tractor Boys, beban itu sudah lepas dari pundak mereka pada musim ini, setelah menang 2-1 atas Sunderland di Portman Road pada akhir pekan pembuka 2026/27.

Mereka kini akan berupaya membangun fondasi tersebut saat menyambut Liverpool di kandang mereka di Suffolk dalam laga malam hari pada Jumat, 4 September, pada Matchday 3 musim ini. Anda bisa hadir langsung dengan mengamankan kursi mulai hari ini.

Anda harus menengok kembali ke era sebelum Premier League untuk menemukan kali terakhir Ipswich meraih kemenangan atas Liverpool di Portman Road. Mich d'Avray dan Kevin Wilson menjadi pahlawan Town pada hari bersejarah itu pada 1986, saat tim tuan rumah bangkit dari ketertinggalan untuk mengejutkan Liverpool asuhan Kenny Dalglish.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Ipswich Town vs Liverpool, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan jadwal laga Premier League Ipswich Town vs Liverpool?

Ipswich Town vs Liverpool digelar di Portman Road, Ipswich, pada Jumat, 4 September, dengan jadwal kick-off pukul 20.00 BST.

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Premier League - Pekan 3
Portman Road

Cara membeli tiket Premier League Ipswich Town vs Liverpool

Berbagai opsi pembelian tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, legislasi anti-percaloan, dan turnstile digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak dipakai kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.
  • Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika pertandingan ludes terjual, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika ingin mencari tiket pada saat-saat terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Ipswich Town vs Liverpool?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lain.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tier (misalnya, Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tingkat bawah dibanderol premium, sementara kursi tingkat atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Butuh keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang masih aktif untuk mengikuti undian ballot atau penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket tersebut termasuk yang paling sulit didapatkan dalam dunia olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

IPS

IPS - Performa

RAY
M3-0
FCU
M2-4
SUN
M2-1
LEI
M3-1
MUN
K5-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
LIV

LIV - Performa

ASM
K2-3
COM
S0-0
COM
M2-0
NEW
S2-2
NFO
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Ipswich TownSeriLiverpool
0
0
5
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
FT
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FT
Carabao Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
FT
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
5
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FT
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
6
FT
1Gol yang Dicetak17
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Ipswich Town vs Liverpool

4-2-3-1
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Formasi
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
K. ScherpenK. ScherpenI. DiopI. DiopJ. GreavesJ. GreavesD. O'SheaD. O'SheaL. DavisL. DavisJ. EncisoJ. EncisoA. FatawuA. FatawuD. MaedaD. MaedaE. PalaciosE. PalaciosS. LukicS. LukicEmersonnEmersonnA. BeckerA. BeckerR. AraujoR. AraujoJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkM. KerkezM. KerkezV. MunozV. MunozF. WirtzF. WirtzC. GakpoC. GakpoA. Mac AllisterA. Mac AllisterD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Ipswich Town

Susunan Pemain Utama

Liverpool

Pemain Pengganti

Manajer

  • G. O'Neil
  • A. Iraola
Ipswich Town

Cedera dan Larangan Bermain

Liverpool

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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