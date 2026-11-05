Ipswich Town menjamu Aston Villa pada Sabtu, 28 November 2026 di Portman Road, Ipswich.

Pertemuan terakhir mereka di kasta tertinggi berlangsung ketat. Kedua laga pada musim Premier League 2024/25 berakhir imbang. Pertandingan pada September 2024 di Portman Road berakhir 2-2, dengan kedua tim sama-sama mencetak gol.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi yang perlu diketahui untuk mendapatkan tiket Ipswich Town vs Aston Villa, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Ipswich Town vs Aston Villa di Premier League dimulai?

Ipswich Town vs Aston Villa berlangsung di Portman Road, Ipswich, pada Sabtu, 28 November 2026.

Premier League - Pekan 12 28 Nov 2026 - 12.30 Portman Road

Bagaimana cara membeli tiket Ipswich Town vs Aston Villa di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League antara Ipswich Town dan Aston Villa, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs web resmi Ipswich Town atau Aston Villa, bergantung pada ketersediaan, keanggotaan klub, dan poin loyalitas.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama sudah habis.

Berapa harga tiket Ipswich Town vs Aston Villa di Premier League?

Berikut perkiraan rincian harga dan pilihan tiket pertandingan Premier League antara Ipswich Town dan Aston Villa:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler dewasa: Biasanya berkisar antara £28 hingga £48, bergantung pada lokasi kursi dan kategori pertandingan yang ditetapkan Ipswich Town di Portman Road.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali standar: Harga mulai sekitar £107 ke atas untuk kursi di tribun tingkat atas dan bawah karena tingginya permintaan.

Harga mulai sekitar untuk kursi di tribun tingkat atas dan bawah karena tingginya permintaan. Paket layanan VIP: Umumnya mulai dari sekitar £356.

Ipswich Town vs Aston Villa di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Ipswich Town dan Aston Villa

Ipswich mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan enam gol dicetak dan sembilan gol kebobolan. Satu-satunya kemenangan dalam rentetan itu diraih saat menjamu Fulham dengan skor 2-1, sementara mereka kalah 3-2 dari Manchester City dan 4-2 dari Arsenal di Carabao Cup. Hasil imbang 1-1 melawan Nottingham Forest merupakan pertandingan terbaru mereka. Dua kekalahan beruntun dari City dan Everton sebelumnya dalam rentetan tersebut menunjukkan kelemahan saat menghadapi tim-tim di paruh atas klasemen.

Aston Villa datang dengan performa yang jauh lebih baik, memenangi empat dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi dan hanya sekali imbang. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Manchester City di Premier League. Mereka juga membantai Fenerbahce 6-0 dan mengalahkan Viking 3-1 di Liga Champions. Satu-satunya poin yang terlepas dari Villa dalam rentetan tersebut terjadi saat bermain imbang 2-2 dengan Brentford. Mereka mencetak 12 gol dalam lima pertandingan itu.

Ipswich Town vs Aston Villa: Rekor pertemuan terakhir

Kedua klub terakhir bertemu pada Februari 2025, ketika pertandingan Premier League di Villa Park berakhir 1-1. Sebelumnya, pertemuan pada September 2024 di Portman Road juga berakhir imbang 2-2. Dengan demikian, dua pertemuan terakhir mereka di Premier League sama-sama berakhir imbang. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Villa memiliki rekor lebih baik, dengan kemenangan pada pertandingan Championship yang termasuk dalam data tersebut bersama dua hasil imbang di kasta tertinggi.