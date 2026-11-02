Ipswich Town menjamu AFC Bournemouth pada Minggu, 8 November 2026 di Portman Road, Ipswich.

Pertemuan terakhir mereka di kasta tertinggi terjadi pada musim Premier League 2024–25, ketika kedua pertandingan berakhir dengan skor ketat 2-1. AFC Bournemouth menang tipis 2-1 di Portman Road pada Desember 2024, sebelum Ipswich Town membalasnya dengan kemenangan tandang 2-1 di Vitality Stadium pada April 2025.

Simak panduan GOAL mengenai semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Ipswich Town vs AFC Bournemouth, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Premier League Ipswich Town vs AFC Bournemouth dimulai?

Pertandingan Ipswich Town vs AFC Bournemouth dimulai di Portman Road, Ipswich, pada Minggu, 8 November 2026.

Premier League - Pekan 10 8 Nov 2026 - 09.00 Portman Road

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Premier League Ipswich Town vs AFC Bournemouth?

Berikut opsi utama untuk membeli tiket pertandingan Premier League mendatang antara Ipswich Town dan AFC Bournemouth:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling aman dan resmi adalah membelinya langsung melalui Ipswich Town FC. Tiket biasanya didistribusikan melalui undian bagi anggota, periode penjualan umum untuk anggota, serta loket tiket resmi atau portal daring klub.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Premier League Ipswich Town vs AFC Bournemouth?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Premier League mendatang antara Ipswich Town dan AFC Bournemouth di Portman Road, dibedakan menurut kanal resmi klub dan pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket dewasa standar dengan harga resmi: Umumnya mulai dari sekitar £28 hingga £33 untuk kursi masuk umum kategori dewasa standar, bergantung pada kategori pertandingan, sementara harga kategori premium atau kursi dengan pandangan dari tengah lebih tinggi.

Umumnya mulai dari sekitar untuk kursi masuk umum kategori dewasa standar, bergantung pada kategori pertandingan, sementara harga kategori premium atau kursi dengan pandangan dari tengah lebih tinggi. Paket layanan premium: Paket VIP dan layanan premium pada hari pertandingan yang dipesan langsung melalui portal layanan premium klub menawarkan kursi premium, akses ke lounge, serta jamuan makan, dengan harga mulai dari £150 hingga £300+ per orang.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tribun tingkat bawah dan kursi standar: Harga tiket masuk umum yang ditawarkan biasanya mulai dari sekitar £100 hingga £110 bergantung pada ketersediaan.

Harga tiket masuk umum yang ditawarkan biasanya mulai dari sekitar bergantung pada ketersediaan. Kursi di sisi panjang lapangan dan kursi premium: Pilihan kursi dengan pandangan lebih baik di tribun tingkat bawah dan atas sepanjang sisi lapangan berkisar antara £180 dan £350+ .

Pilihan kursi dengan pandangan lebih baik di tribun tingkat bawah dan atas sepanjang sisi lapangan berkisar antara . Penjualan kembali paket VIP dan layanan premium menjelang pertandingan: Harga paket yang ditawarkan dan banyak diminati, termasuk paket VIP, dapat melampaui £500 hingga £1.000+ saat hari pertandingan semakin dekat.

Ipswich Town vs AFC Bournemouth di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Ipswich Town vs AFC Bournemouth

Ipswich menghadapi pertandingan ini dengan performa buruk, hanya menang sekali dalam lima laga terakhir di semua kompetisi, dengan catatan satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan empat kekalahan. Satu-satunya kemenangan itu diraih atas Crystal Palace dengan skor tandang 2-3 di Premier League. Sejak itu, mereka kalah dari Liverpool, Arsenal di Carabao Cup, dan Everton, serta mudah kebobolan sepanjang periode tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Ipswich mencetak delapan gol tetapi kebobolan sepuluh kali, sehingga catatan pertahanan mereka jelas menjadi perhatian.

Bournemouth mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 0-1 dari Liverpool di Premier League. Sebelumnya, mereka bermain imbang 2-2 di markas Brentford dan menang tandang 1-2 atas Real Sociedad di Liga Europa. Kemenangan 4-0 atas Lincoln City di Carabao Cup juga termasuk dalam rangkaian tersebut. Bournemouth mencetak sepuluh gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan itu, menunjukkan produktivitas serangan yang lebih tinggi daripada yang mungkin tercermin dari posisi mereka di liga.

Ipswich Town vs AFC Bournemouth: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Premier League pada 2 April 2025, ketika AFC Bournemouth menjamu Ipswich Town dan kalah 1-2. Sebelumnya, Ipswich menjamu Bournemouth pada Desember 2024 dan kembali kalah 1-2, yang berarti Bournemouth memenangi kedua pertemuan Premier League antara kedua klub dalam ingatan terkini. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, termasuk tiga pertandingan Championship, Bournemouth lebih unggul dengan dua kemenangan, berbanding satu hasil imbang dan dua hasil imbang yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan lainnya.